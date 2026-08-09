Gümüş altını solladı: Bir haftada çift haneli yükseliş

ABD'de özel sektör ve tarım dışı istihdam verileri beklentilerin altında kalırken iş gücü piyasasında yavaşlama endişeleri arttı. Zayıf veriler Fed'in yakın vadede faiz artıracağı beklentisini de azaltarak ABD tahvil faizleri ve doların gerilemesine neden oldu. Bu gelişmelerin gölgesinde aylardır düşüş eğilimini koruyan değerli metaller tabloyu tersine çevirdi.