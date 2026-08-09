Gümüş altını solladı: Bir haftada çift haneli yükseliş
Aylar süren düşüşün ardından altın ve gümüşte dengeler bir anda değişti. ABD’den gelen zayıf istihdam verileri Fed beklentilerini tersine çevirirken, değerli metaller son 28 haftanın en güçlü yükselişini kaydetti. Altın yeniden 4 bin 300 doların üzerine çıkarken, gümüşteki çift haneli yükseliş dikkat çekti.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'de özel sektör ve tarım dışı istihdam verileri beklentilerin altında kalırken iş gücü piyasasında yavaşlama endişeleri arttı. Zayıf veriler Fed'in yakın vadede faiz artıracağı beklentisini de azaltarak ABD tahvil faizleri ve doların gerilemesine neden oldu. Bu gelişmelerin gölgesinde aylardır düşüş eğilimini koruyan değerli metaller tabloyu tersine çevirdi.
Son 28 haftanın en güçlü haftalık performansı
Fed'in para politikasında beklenenden daha sınırlı sıkılaşmaya gideceği beklentisi ve bankanın güvenilirliğine ilişkin tartışmalar da değerli metallere yönelik alımları destekledi. Altın ve gümüşün ons fiyatı son 28 haftanın en güçlü haftalık performansını gösterdi.
Bu yükselişin ardından ons altın 4.341 dolar seviyesine çıkarken, gram altın da 6 bin 660 TL'yi aştı.
Gümüş altından daha güçlü yükseldi
Gümüş, değerli metal özelliğinin yanı sıra zayıflayan doların etkisi ve değerli metaller genelinde artan alımlarla altından daha güçlü yükseldi. Bu gelişmelerle değerli metallerde ons bazında fiyatlar gümüşte yüzde 10,2, paladyumda yüzde 8, altında yüzde 7,4 ve platinde yüzde 6,2 arttı.
Ons gümüş 63,56 dolara çıkarken gram gümüş ise son kapanışta yüzde 4'e yakın yükselişle 97,57 TL'ye yükseldi.
Baz metallerde bakır arzı öne çıktı
Zayıflayan dolar ve arz endişeleri baz metalleri destekledi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin bakır ve kobalt konsantresi ihracatını yasaklaması ve ABD'ye yönelen sevkiyatlar bakır arzını sıkılaştırırken, Londra Metal Borsası'ndaki stoklar şubat ortasından bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Haftalık bazda bakır yüzde 1,3 yükselirken, Endonezya'da üretimin artabileceği beklentisiyle nikel yüzde 1,7 düştü.
Petrolde sert düşüş
ABD ile İran arasında anlaşma ihtimalinin güçlenmesi, OPEC+'ın eylül üretimini artırma kararı ve ABD ham petrol stoklarındaki beklenmedik yükseliş petrol fiyatlarını aşağı çekti. Bu gelişmelerle Brent petrol haftayı yüzde 8,3 kayıpla tamamladı. Yüksek üretim ve güçlü stokların etkisiyle doğal gaz fiyatları da yüzde 4,3 geriledi.
Tarım emtialarında şeker ve kakao yükseldi
Tarım emtialarında hava koşulları ve arz beklentileri belirleyici oldu. Avrupa'daki sıcak ve kurak hava ile Brezilya'da üretimin azalması şekeri yüzde 12,5 yükseltirken, Batı Afrika'daki üretim endişeleri kakaoya yüzde 8,3 değer kazandırdı. Pamuk yüzde 3,2 ve pirinç yüzde 1,9 yükselirken, soya fasulyesi, mısır, buğday ve kahve haftayı düşüşle tamamladı.