Gümüş fiyatları faiz baskısıyla sert düşüşe devam ediyor
Küresel emtia piyasaları oldukça hareketli ve dalgalı günlerden geçmeye devam ediyor. Yatırımcılar riskli varlıklar yerine güvenli liman arayışlarını hız kesmeden sürdürüyor. Gümüş fiyatları sert bir satış baskısı altında ezilmeye devam ediyor. Peki değerli metal piyasalarındaki mevcut erimenin arkasında hangi temel faktörler yatıyor?
Gümüş fiyatı perşembe günü Asya seansında ons başına 56,90 dolar seviyesine geriledi. Kritik bir eşik olan 56,50 dolar sınırı piyasaları oldukça tedirgin ediyor. Söz konusu değer kayıpları üst üste üçüncü işlem gününe taşınmış durumda. Uzmanlar yatırımcıların artan satış baskısını piyasalarda derinden hissettiğini açıkça ifade ediyor.
Amerikan Merkez Bankası faiz artış beklentileri piyasaları temelden şekillendirmeyi sürdürüyor. Fed Başkanı Kevin Warsh enflasyonla mücadele konusundaki katı taahhüdünü bir kez daha yineledi. Warsh geniş çaplı ekonominin şu anda oldukça istikrarlı bir zeminde ilerlediğini belirtti. Sıkı para politikası adımları faiz getirisi olmayan gümüşü aşağı yönlü baskılıyor.
Faiz beklentileri piyasayı derinden sarsıyor
CME FedWatch aracı piyasaların güncel faiz tahminlerini çok net biçimde ortaya koyuyor. Piyasalar aralık ayı sonuna kadar yeni bir faiz artışını fiyatlamaya başladı. Güncel verilere göre söz konusu olasılık yüzde 83,1 gibi oldukça yüksek bir seviyede bulunuyor. Yatırımcılar faiz getirisi sunmayan metaller yerine sabit getirili alternatiflere hızla yöneliyor.
Ortadoğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler enerji piyasalarını belirli bir oranda rahatlatmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki barış müzakereleri olumlu sonuçlar veriyor. Petrol fiyatları yaşanan çatışma döneminin öncesindeki normal seviyelere hızlıca geri döndü. Enerji maliyetlerinden kaynaklanan enflasyonist baskılar küresel çapta önemli ölçüde hafifledi.
Piyasalar tüm dikkatini Amerika Birleşik Devletleri kişisel tüketim harcamaları verisine çevirdi. Analistler mayıs ayı manşet enflasyonunun yüzde 4,1 seviyesine çıkacağını tahmin ediyor. Nisan ayında enflasyon oranı yüzde 3,8 olarak kayıtlara geçmişti. Uzmanlar çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinin yüzde 3,4 seviyesine yükseleceğini öngörüyor.
Dolar endeksi gümüş maliyetlerini artırıyor
Amerikan Doları Endeksi emtia piyasasını çok ciddi ve olumsuz biçimde etkiliyor. Endeks 101,80 seviyesi etrafında tutunarak son bir yılın zirvesini test ediyor. Doların değer kazanması diğer para birimlerini kullanan yabancı alıcıların maliyetlerini katlıyor. Artan maliyetler küresel piyasalardaki gümüş talebini her geçen gün daha fazla tırpanlıyor.
Asya pazarından gelen güncel ithalat verileri de düşüş eğilimini fazlasıyla destekliyor. Çin gümüş konsantresi ithalatı mayıs ayında aylık bazda yüzde 15,8 azaldı. Ülke mayıs ayında toplam 190 bin ton ithalat gerçekleştirdi. Şanghay Altın Borsası ile Londra Külçe Piyasası Birliği arasındaki fiyat farkı daralıyor.
Yılın ilk beş ayını kapsayan toplam ithalat miktarı 946 bin tona ulaştı. Söz konusu miktar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 artış gösterdi. Sıradan ticaret işlemleri mayıs ayındaki toplam ithalatın yüzde 48 gibi büyük kısmını oluşturdu. Yurtiçi izabe tesislerini kapsayan dahilde işleme rejimi ise yüzde 9,33 pay aldı.
Çin tarafında işlenmiş gümüş ihracat rakamları da yüzde 11 oranında geriledi. Şirketler mayıs ayında toplam 374,4 ton yüzde 99,99 saflıkta işlenmiş gümüş ihraç etti. Ocak ve mayıs dönemi ihracatı geçen yıla kıyasla yüzde 3,38 azalarak 1.803 tona düştü. Üreticiler ihracatın yüzde 97,4 gibi büyük kısmını dahilde işleme kapsamında yaptı.