Gümüş fiyatları faiz baskısıyla sert düşüşe devam ediyor

Faiz beklentileri piyasayı derinden sarsıyor





CME FedWatch aracı piyasaların güncel faiz tahminlerini çok net biçimde ortaya koyuyor. Piyasalar aralık ayı sonuna kadar yeni bir faiz artışını fiyatlamaya başladı. Güncel verilere göre söz konusu olasılık yüzde 83,1 gibi oldukça yüksek bir seviyede bulunuyor. Yatırımcılar faiz getirisi sunmayan metaller yerine sabit getirili alternatiflere hızla yöneliyor.