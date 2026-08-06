Gümüş fiyatları neden geriledi? Gram gümüşte kritik seviyeler
Gümüşün ons fiyatı 63 dolara yaklaşırken gram gümüş 96 lirayı aştı. Ardından gelen satışlarla fiyat 94 lira bandına çekildi. Yatırımcı şimdi hareketin sona erip ermediğini ve hangi seviyelerin yönü belirleyeceğini izliyor.
Gümüşte iki günde sert hareket
Gümüş fiyatları haftanın ilk günlerindeki sakin seyrin ardından hızla yükseldi. Küresel piyasalarda gümüşün ons fiyatı 63 dolara yaklaşırken Türkiye’de gram gümüş 96 liranın üzerine çıktı.
Ancak yükseliş kalıcı olmadı. Gümüşün ons fiyatı 61,8 dolar çevresine, gram gümüş ise 94 lira bandına çekildi. Kısa sürede oluşan bu hareket, “Yükseliş sona mı erdi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.
Gram gümüş 96 lirayı aştı
Gram gümüş 5 Ağustos’ta yüzde 4’ü aşan yükselişle 95 liranın üzerine çıktı. Yeni işlem gününde fiyat 96,07 liraya kadar yükselerek son dönemin en güçlü seviyelerinden birini gördü.
Zirvenin ardından satışlar hızlandı. Gram gümüş gün içinde 94,25 liraya kadar gerilerken fiyatın kısa sürede yaklaşık 2 liralık bir aralıkta hareket etmesi oynaklığın sürdüğünü gösterdi.
Ons fiyatı 63 dolara yaklaştı
Küresel piyasalarda gümüşün ons fiyatı gün içinde 62,96 dolara kadar yükseldi. Böylece 63 dolar sınırı yeniden test edilirken bu bölgeden gelen satışlarla fiyat 61,8 dolar çevresine çekildi.
63 doların aşılamaması, kısa vadeli yatırımcıların kâr satışına yönelmesine neden oldu. Buna karşın fiyatın 60 doların üzerinde kalması, yükseliş eğiliminin tamamen ortadan kalkmadığına işaret etti.
Hızlı yükseliş neden durdu?
Gümüşteki geri çekilmede kısa sürede oluşan güçlü kazançların ardından gelen kâr satışları etkili oldu. Değerli metalin hem yatırım aracı hem de sanayi hammaddesi olması, fiyat hareketlerinin altına göre daha sert yaşanmasına yol açıyor.
Doların seyri, ABD faiz beklentileri ve tahvil getirilerindeki değişim de gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bu nedenle küçük bir beklenti değişikliği bile piyasada hızlı alım veya satış dalgası yaratabiliyor.
İlk kritik seviye 60,85 dolar
Kısa vadeli görünümde 60,85 dolar ilk güçlü destek olarak öne çıkıyor. Gümüşün ons fiyatının bu seviyenin üzerinde kalması, yükseliş denemesinin devam edebilmesi açısından önem taşıyor.
60,85 doların aşağı yönlü kırılması halinde satışların hızlanması ve fiyatın 60 dolar sınırına yaklaşması gündeme gelebilir. Bu nedenle yatırımcıların ilk olarak bu bölgedeki fiyatlamayı izlemesi bekleniyor.
Yukarıda 63 dolar engeli var
Gümüşün yeniden güç kazanabilmesi için 63–63,15 dolar aralığını aşması gerekiyor. Son yükselişin bu bölgede satışla karşılaşması, söz konusu aralığı kısa vadeli direnç haline getirdi.
63,15 doların üzerinde kalıcı fiyatlama oluşması halinde yeni bir yükseliş dalgasının önü açılabilir. Bu durumda fiyatın önce son zirvelere, ardından daha yüksek seviyelere yönelmesi mümkün olabilir.
Gram gümüşte kur da belirleyici
Türkiye’de gram gümüşün fiyatını yalnızca küresel piyasalardaki ons hareketi belirlemiyor. Dolar/TL’deki değişim de gram fiyatın yönü üzerinde doğrudan etkili oluyor.
Bu nedenle gümüşün ons fiyatı gerilese bile dolar/TL’deki yükseliş gram gümüşteki kaybı sınırlayabiliyor. Tersi durumda ise ons fiyatındaki artış, kur desteğinin zayıflamasıyla gram fiyata aynı ölçüde yansımayabiliyor.
94 lira bandı yakından izleniyor
Gram gümüş açısından 94 lira çevresi kısa vadede öne çıkan bölge oldu. Fiyatın bu seviyenin üzerinde tutunması, 96 liranın yeniden test edilme ihtimalini koruyabilir.
94 liranın altında kalıcı bir hareket oluşması halinde geri çekilmenin 92–93 lira aralığına doğru genişlemesi gündeme gelebilir. Ancak kurdaki değişim, bu seviyelerin kısa sürede farklılaşmasına yol açabilir.
J.P. Morgan’ın tahmini dikkat çekiyor
Kısa vadeli dalgalanmaya rağmen büyük finans kuruluşlarının uzun vadeli gümüş beklentileri güçlü kalmayı sürdürüyor. J.P. Morgan Global Research, gümüşün ons fiyatının 2026 genelinde ortalama 81 dolar olmasını bekliyor.
Bu tahmin, güncel fiyatların belirgin biçimde üzerinde bulunuyor. Ancak 81 dolar bir yıl sonu hedefi değil, 2026’nın tamamına ilişkin ortalama fiyat beklentisini ifade ediyor.
Son çeyrek için daha yüksek rakam
J.P. Morgan’ın tahminlerinde yılın son çeyreği için ortalama 85 dolar seviyesi öne çıkıyor. Kurum, gümüş fiyatlarında daha yüksek bir tabanın oluştuğunu ancak hareketin yatırımcı talebine ve küresel sanayi görünümüne bağlı kalacağını belirtiyor.
Bu tablo, kısa vadeli geri çekilmelerin uzun vadeli beklentinin tamamen bozulduğu anlamına gelmediğini gösteriyor. Buna karşın tahminlerin gerçekleşeceğine dair kesinlik bulunmuyor.
Gümüşü altından ayıran fark
Gümüşün fiyatı yalnızca güvenli liman talebine bağlı değil. Güneş panelleri, elektronik ürünler, elektrik altyapısı, otomotiv ve yapay zekâ bağlantılı teknolojiler de metal talebinde önemli pay taşıyor.
Bu özellik gümüşe güçlü bir sanayi desteği sağlarken ekonomik yavaşlama dönemlerinde risk de yaratıyor. Sanayi üretimindeki zayıflama, yatırım talebi güçlü kalsa bile fiyat üzerinde baskı oluşturabiliyor.
Arz açığı fiyatı destekleyebilir
Küresel gümüş piyasasında arzın talebi karşılamakta zorlanması uzun vadeli fiyat beklentilerini destekleyen unsurlar arasında bulunuyor. Maden üretiminin hızlı artırılamaması, piyasadaki açığın kısa sürede kapanmasını güçleştiriyor.
Bununla birlikte yüksek fiyatlar geri dönüşümü artırabiliyor ve üreticileri daha az gümüş kullanan teknolojilere yöneltebiliyor. Bu nedenle arz açığı tek başına kesintisiz yükseliş garantisi vermiyor.
Yükseliş bitti mi?
Gümüşte 96 liranın ardından yaşanan geri çekilme, şimdilik hızlı yükseliş sonrasında oluşan kâr satışı görünümü taşıyor. Hareketin sona erdiğini söylemek için gümüşün ons fiyatında 60,85 dolar desteğinin kaybedilmesi gerekiyor.
Yukarı yönlü hareketin yeniden güç kazanabilmesi için ise 63–63,15 dolar aralığının aşılması önem taşıyor. Gram gümüş yatırımcısı açısından ons fiyatıyla birlikte dolar/TL ve 94 lira çevresindeki seyir belirleyici olacak.