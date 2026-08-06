Gümüş fiyatları neden geriledi? Gram gümüşte kritik seviyeler

Hızlı yükseliş neden durdu?





Gümüşteki geri çekilmede kısa sürede oluşan güçlü kazançların ardından gelen kâr satışları etkili oldu. Değerli metalin hem yatırım aracı hem de sanayi hammaddesi olması, fiyat hareketlerinin altına göre daha sert yaşanmasına yol açıyor.

Doların seyri, ABD faiz beklentileri ve tahvil getirilerindeki değişim de gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturabiliyor. Bu nedenle küçük bir beklenti değişikliği bile piyasada hızlı alım veya satış dalgası yaratabiliyor.