Gümüş fiyatlarında kritik sıkışma! Orta Doğu gerilimi ve ABD verileri piyasayı kilitledi
Gümüş fiyatları 67,60 dolar seviyesinde kritik bir sıkışma yaşarken, Orta Doğu’daki yeni füze saldırıları ve ABD’den gelen güçlü istihdam verileri piyasaların yönünü belirliyor. Uzmanlar, kısa vadeli baskılara rağmen gümüşün uzun vadede güçlü temellere sahip olduğunu vurguluyor.
Küresel piyasalarda gümüş fiyatları haftaya yatay bir görünümle başladı. Ons başına yaklaşık 67,60 dolar seviyesinde işlem gören gümüş, hem jeopolitik risklerin hem de yüksek faiz ortamının etkisi altında kalmaya devam ediyor.
Piyasa katılımcıları bir yandan güvenli liman talebini artıran Orta Doğu gerilimini takip ederken, diğer yandan ABD ekonomisinden gelen güçlü verilerin faiz indirim beklentilerini ötelemesini fiyatlıyor.
ABD ile İran arasında daha önce sağlanan ateşkesin bozulmasıyla bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Hafta sonu yaşanan gelişmeler sonrasında İsrail ve İran arasında karşılıklı askeri hamleler gündeme gelirken, yatırımcıların değerli metallere yöneldiği görüldü.
Analistlere göre artan jeopolitik riskler, altın ve gümüş gibi güvenli liman varlıklara olan ilgiyi destekliyor. Özellikle küresel belirsizlik dönemlerinde gümüşün yatırımcılar tarafından alternatif koruma aracı olarak tercih edildiği belirtiliyor.
Gümüş piyasasının karşı karşıya olduğu en önemli baskı unsurlarından biri ise ABD ekonomisinin dirençli görünümü oldu. ABD’de mayıs ayında tarım dışı istihdam 172 bin kişi artarak piyasa beklentilerini önemli ölçüde aştı. Beklentiler yaklaşık 85 bin kişilik artış yönündeydi.
Güçlü istihdam verisi, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konusunda acele etmeyeceği beklentisini güçlendirdi. Bu durum doların değer kazanmasına ve tahvil getirilerinin yükselmesine neden oldu.
ABD’de yıllık enflasyonun yüzde 3,8, çekirdek enflasyonun ise yüzde 4,1 seviyesinde bulunması, faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini destekliyor. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi sunmayan emtialar üzerinde baskı yaratıyor. Bu nedenle gümüş fiyatları jeopolitik destek bulmasına rağmen güçlü bir yükseliş trendine girmekte zorlanıyor.
Uzun vadeli görünümde ise gümüş piyasasını destekleyen önemli yapısal faktörler bulunuyor. Sektör verilerine göre küresel gümüş piyasası üst üste altıncı yılında da arz açığı vermeyi sürdürüyor. Maden üretimindeki sınırlı artış, fiziksel arzın talebi karşılamakta zorlanmasına neden oluyor. Bu durum uzun vadede fiyatları destekleyen temel unsurlar arasında gösteriliyor.
Gümüşe yönelik endüstriyel talep de güçlü kalmaya devam ediyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, enerji altyapıları ve yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan teknolojiler, gümüş tüketimini her geçen yıl artırıyor. Özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarındaki büyüme, metalin stratejik önemini daha da artırıyor.
Dünyanın en büyük emtia tüketicilerinden biri olan Çin’in gümüş alımları da piyasayı destekleyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Çin iç piyasasında artan talep ve borsalara yönelik girişler, fiziksel gümüş stoklarının sınırlı kalmasına neden oluyor. Analistler, bu durumun fiyatlar üzerinde uzun vadeli destek oluşturduğunu belirtiyor.
Teknik analizlere göre gümüş fiyatları son aylarda oluşan düşüş kanalının alt bandına yakın işlem görüyor. 67,60 dolar seviyesi önemli bir destek bölgesi olarak değerlendirilirken, olası bir toparlanmada ilk hedef olarak 72 dolar seviyesi öne çıkıyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 63 dolar ve 59 dolar seviyeleri yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.
Kısa vadede güçlü dolar ve yüksek faizler gümüş fiyatlarının yükselişini sınırlandırabilir.
Ancak Orta Doğu’daki jeopolitik riskler, küresel enerji dönüşümü ve yıllardır devam eden arz açığı, gümüşün yatırımcı portföylerinde önemini korumasını sağlıyor.
Bu nedenle birçok analist, gümüşü yalnızca bir değerli metal değil, aynı zamanda küresel ekonomik dönüşümün stratejik emtialarından biri olarak değerlendiriyor.