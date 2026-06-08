Gümüş fiyatlarında kritik sıkışma! Orta Doğu gerilimi ve ABD verileri piyasayı kilitledi

Dünyanın en büyük emtia tüketicilerinden biri olan Çin’in gümüş alımları da piyasayı destekleyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Çin iç piyasasında artan talep ve borsalara yönelik girişler, fiziksel gümüş stoklarının sınırlı kalmasına neden oluyor. Analistler, bu durumun fiyatlar üzerinde uzun vadeli destek oluşturduğunu belirtiyor.