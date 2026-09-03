Gümüş fiyatlarında sıkışma: 67 doların kırılması bekleniyor
Gümüş fiyatları 65,50-67 dolar aralığında sıkışırken, teknik göstergeler yükseliş momentumunun yeniden canlanmaya başladığına işaret ediyor. Ancak 67 doların üzerindeki güçlü direnç bölgesi, alıcıların güç kaybetmesi halinde daha derin bir geri çekilme riskini gündemde tutuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş piyasasında yatırımcıların gözü daralan fiyat aralığından hangi yönde çıkılacağına çevrildi. Beş saatlik grafikte gümüş 65,50-67 dolar bandında konsolide olurken, mevcut mum 66,45 dolar seviyesinde oluşuyor. Uzun vadeli piyasa yapısı yükseliş eğilimine işaret etse de kısa vadeli momentum henüz güçlü bir yön ortaya koymuş değil.
Yukarıda 50 periyotluk basit hareketli ortalamanın (SMA 50) bulunduğu yaklaşık 67,82 dolar seviyesi ve Ichimoku bulutu güçlü direnç oluşturuyor. Aşağıda ise VPVR ve yüzde 38,2 Fibonacci seviyesinin bulunduğu 65-65,50 dolar bölgesi güçlü destek konumunda.
Gümüş fiyatının SMA 200’ün üzerinde kalması genel piyasa yapısının yükseliş yönünde olduğuna işaret ediyor. Buna karşın kısa vadeli momentum baskı altında bulunuyor.
Yükseliş senaryosunun güç kazanması için gümüşün SMA 50 ve Ichimoku bulutunu aşması gerekiyor. Analize göre VWAP/kısa vadeli hareketli ortalamanın bulunduğu 66,50 dolar üzerinde beş saatlik kapanış da yükseliş momentumunu destekleyebilir.
Yukarı yönlü kırılmada hedef seviyeler sırasıyla 69,50 dolar, 71,16 dolar ve 73,70 dolar olarak gösteriliyor. Kırılmanın yüksek işlem hacmiyle gerçekleşmesi yükseliş senaryosunu güçlendirecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.
Analizde yükseliş pozisyonları açısından 64,80 doların altında stop seviyesinin olası yanlış başlangıçlara karşı koruma sağlayabileceği belirtiliyor. İlk hedefe ulaşılması halinde stop seviyesinin başa baş noktasına yükseltilmesi ve gümüş yükseldikçe takip eden stop uygulanması öneriliyor.
Gümüşte aşağı yönlü senaryo da masada bulunuyor. Analize göre 67,50 dolar civarındaki dirençten geri dönüş, düşüş yönünde ilk sinyallerden biri olabilir. 64,50 dolar seviyesinin aşağı kırılması ise daha güçlü bir hareketin önünü açabilir.
Bu senaryoda 64 dolar, 62,50 dolar ve 61,17 dolar önemli destek ve hedef seviyeleri olarak sıralanıyor. Stop seviyesi ise son zirvelerin üzerinde bulunan 69,20 dolar olarak gösteriliyor.
RSI göstergesinin 40 seviyesinin altına gerilemesi, aşağı yönlü momentumun belirgin biçimde güçlendiğine yönelik bir sinyal olarak değerlendiriliyor.
Analizde özellikle gümüşün mevcut fiyat aralığında işlem yapmanın taşıdığı riske dikkat çekiliyor. Fiyat, yüksek hacimli bir bölgede önemli hareketli ortalamaların arasında sıkışmış durumda.
65,50-67 dolar aralığı, fiyatın kısa süre içinde iki yöne de sert hareket edebileceği bir bölge olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle analize göre pozisyon almadan önce fiyatın bu bandın dışında mum kapanışı yapmasını beklemek, sabırlı yatırımcılar açısından önemli bir yaklaşım.
Daha dar bir bölge için ayrıca uyarı yapılıyor. 66,43-67,52 dolar aralığında, Ichimoku bulutu ve son fiyat hareketleri nedeniyle dalgalanma riskinin özellikle yüksek olduğu belirtiliyor.
Yukarı veya aşağı yönlü geçerli bir kırılmanın teyidi açısından işlem hacmindeki güçlü artışların izlenmesi gerektiği ifade ediliyor.
64 dolar civarında görülen alt fitiller ise alıcıların bu seviyede devreye girmeye devam ettiğini gösteriyor. Bununla birlikte aynı destek seviyesinin tekrar tekrar test edilmesinin desteği zayıflatabileceğine dikkat çekiliyor.