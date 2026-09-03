Gümüş fiyatlarında sıkışma: 67 doların kırılması bekleniyor

65,50-67 dolar aralığı, fiyatın kısa süre içinde iki yöne de sert hareket edebileceği bir bölge olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle analize göre pozisyon almadan önce fiyatın bu bandın dışında mum kapanışı yapmasını beklemek, sabırlı yatırımcılar açısından önemli bir yaklaşım.