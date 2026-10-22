Gümüş fiyatlarında zorlu sınav: Boğalar çıkış yolu arıyor!
Gümüş fiyatlarında sert düşüş devam ederken gram gümüşte kayıp yüzde 3,5'i aştı. Fiyatların daha da düşüp düşmeyeceği ise merak konusu oldu. Yaz ortasından bu yana aşılamayan 55 dolarlık dev destek hattı ile boğaların geri dönüş bileti olan 62 dolarlık direnç arasına sıkışan gümüş piyasasında büyük kırılma da yaklaşıyor.
Gümüş fiyatında son dönemde yaşanan sert düşüş, yatırımcıları endişelendirirken alım fırsatı bekleyenleri de harekete geçirdi.
Gümüşün ons fiyatı bir önceki kapanışa göre yüzde 3'e yakın düşerek 56,27 dolara gerilerken, gram gümüş ise yüzde 3,52'lik kayıpla 89,17 liraya indi.
Gümüş neden düşüyor?
Ekim ayında altından daha zayıf bir performans kaydeden gümüş, 62 dolara kadar yükseldikten sonra 15 Ekim'de 55,40 dolara kadar gerilemişti.
Piyasa analizlerine göre satış baskısı hafiflese de gümüşte düşüş riski devam ediyor. Gümüşün yeniden güç kazanabilmesi için de bazı kritik seviyeleri aşması gerekiyor.
Yaz ortasından bu yana gelen 55 dolar seviyesi güçlü bir talep ve destek bölgesi olarak aşağı yönlü kırılmaya direnirken boğaların geri dönüşü ve kalıcı yükseliş başlatabilmesi için fiyatın 60 dolar direncini aşıp 62 dolar seviyesinin üzerinde bir kırılma gerçekleştirmesi gerekiyor. Analistlere göre bu iki sınır aşılana kadar gümüş dar bantta gitgelli bir sınav vermeye devam edecek.
Daha fazla düşerse ne olacak?
Gümüşte 57 dolar önemli bir eşik olarak görülüyor. Fiyatın bu seviyenin altında kalması halinde 56,40 ve 55,40 dolara doğru yeni bir gerileme bekleniyor.
Gram gümüş daha da ucuzlar mı?
Ons gümüşteki düşüş gram fiyatına da yansıyabilir. Ancak Türkiye'de gram gümüşün fiyatını dolar/TL kuru da etkiliyor. Bu nedenle ons ve gram fiyatları her zaman aynı oranda değişmiyor.
Uzmanların analizleri, gümüşte hem toparlanma hem de yeni düşüş ihtimalinin bulunduğunu gösteriyor. 58,50 doların aşılması yükseliş beklentisini artırabilirken 55,40 dolara doğru gerileme satış baskısının sürdüğüne işaret edebilir.
Gram gümüş almak için doğru zaman mı?
Gram gümüşün 89,17 TL seviyesine gerilemesi, daha düşük fiyatlardan alım yapmak isteyen yatırımcıların ilgisini artırsa da ons gümüşteki düşüşün sona erdiğine ilişkin kesin bir işaret bulunmuyor.
Türkiye'de gram gümüş fiyatı, uluslararası piyasalardaki ons fiyatının yanı sıra dolar/TL kurundan da etkileniyor. Bu nedenle ons gümüş gerilese bile gram fiyatında aynı oranda düşüş yaşanmayabilir.
Değerlendirmelere göre gümüşte sanayi talebi ve arz açığı uzun vadeli beklentileri desteklese de kısa vadede sert fiyat hareketleri görülebilir.