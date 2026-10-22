Gümüş fiyatlarında zorlu sınav: Boğalar çıkış yolu arıyor!

Yaz ortasından bu yana gelen 55 dolar seviyesi güçlü bir talep ve destek bölgesi olarak aşağı yönlü kırılmaya direnirken boğaların geri dönüşü ve kalıcı yükseliş başlatabilmesi için fiyatın 60 dolar direncini aşıp 62 dolar seviyesinin üzerinde bir kırılma gerçekleştirmesi gerekiyor. Analistlere göre bu iki sınır aşılana kadar gümüş dar bantta gitgelli bir sınav vermeye devam edecek.