Gümüş için ezber bozan tahmin: Dev banka hedefi çok yukarı taşıdı
Gümüşte ağustos ayında yaşanan güçlü yükselişin ardından gözler kritik seviyelere çevrildi. UBS, dalgalı seyre rağmen yükseliş beklentisini korurken, değerli metal için fiyat tahmininde de bulundu.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş fiyatları, ağustos ayında kaydettiği güçlü yükselişin ardından dalgalı bir seyir izliyor. Ons gümüş, 70 doların üzerinde kalıcı olamayınca dün 67,95 dolara doğru geriledi. Bugün ise tekrarda toparlanarak 70 doların üstüne bir kez daha çıktı.
Kayıplara rağmen gümüş, ay başındaki seviyesinin yaklaşık yüzde 23 üzerinde bulunuyor. Değerli metal, ağustos ayı içerisinde yine 70 dolara kadar yükselmişti.
UBS’den yükseliş mesajı
UBS, gümüş piyasasına ilişkin son değerlendirmesinde teknik görünümün yükseliş yönünde olduğunu bildirdi.
Banka, borçlanma faaliyetlerinde sınırlı bir canlanma görüldüğünü, üretici işlemleri ile ileri vadelerde güçlenen talebin de fiyatları desteklediğini belirtti.
UBS’nin daha önce açıkladığı 67,43 dolarlık ilk yukarı yönlü seviye geride kaldı. Bankanın analizine göre gümüşte bundan sonraki hedef 71,64 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 75,93 dolar ve ardından 80,22 dolar gündeme gelebilir.
80 dolar senaryosu için kritik eşik
Banka, haftalık grafikte işlem fırsatı oluşturabilecek bir toparlanma ihtimaline dikkat çekerken, son dönemde artan oynaklığın yükselişin kesintisiz olmayabileceğini gösterdiğini kaydetti.
Gümüş, son 48 saat içinde 67,50 dolardan 70 dolara kadar çıktı. UBS’ye göre 71,64 doların aşılması, fiyatın 75,93-80,22 dolar aralığına ilerleme ihtimalini güçlendirebilir.
Bank of America ise UBS’ye kıyasla daha temkinli bir tablo çiziyor. Banka, gümüşte daha sonra 75 dolara ulaşabilecek bir hareketten önce fiyatların düzeltme yaşayabileceğini öngörüyor.