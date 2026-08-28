Gümüş için ezber bozan tahmin: Dev banka hedefi çok yukarı taşıdı

UBS’nin daha önce açıkladığı 67,43 dolarlık ilk yukarı yönlü seviye geride kaldı. Bankanın analizine göre gümüşte bundan sonraki hedef 71,64 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşılması halinde 75,93 dolar ve ardından 80,22 dolar gündeme gelebilir.