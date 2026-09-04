Gümüş kritik eşikte! Yatırımcılar alım için harekete geçiyor
Gümüşte zirveden başlayan geri çekilme hız kazanırken, ons fiyatındaki kayıp yüzde 10'u aştı. Sert düşüşün ardından yatırımcıların gözü fiyatların tutunmaya çalıştığı seviyeye odaklanırken, "bu düşüş alım fırsatı mı" merak ediliyor. Analistler ise son hareketin ardından gümüş için dikkat çeken bir senaryoyu gündeme taşıdı.
Gümüş fiyatlarında ağustos ayında görülen güçlü yükselişin ardından başlayan düzeltme hızlandı. Gümüşün onsu 48 saat içinde yüzde 5 değer kaybederek 63,69 dolar seviyesine kadar geriledi. Gram gümüş ise 103,73 TL'den işlem görüyor.
67,02 dolardan güne başlayan gümüş, 63,36 dolara kadar gerilerken, Ağustos ayında ulaştığı 71,03 dolarlık zirvenin yüzde 10'dan fazla altında işlem görüyor.
Son düşüşte Fed Başkanı Kevin Warsh'ın faizlerin daha da artırılabileceğine işaret eden şahin mesajları etkili oldu. Faiz artışı ihtimalinin yeniden güçlenmesi değerli metaller üzerinde baskı yaratırken, gümüşte gözler ABD istihdam verilerine çevrildi.
Gümüşte 200 günlük ortalama öne çıktı
Gümüşte 200 günlük ortalama 63,36 dolar olarak öne çıkarken, kritik destek seviyesi yakından izleniyor. Fiyatın bu bölgede yön bulmakta zorlanması, yatırımcıların cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde temkinli hareket ettiğine işaret ediyor.
Beklentilerin üzerinde gelecek güçlü bir istihdam verisinin gümüş ve diğer değerli metaller üzerindeki baskısyı artırması bekleniyor.
Sert düşüş alım fırsatı mı?
Fiyatlardaki geri çekilme ise gümüşte alım fırsatı olup olmadığı sorusunu gündeme getirdi. Spectra Markets, son düşüş başlamadan önce gümüşün aşırı alım bölgesine girdiğine ve düzeltme yaşanabileceğine dikkat çekerken gümüşte uzun vadeli pozitif görünümünü koruyor.
Spectra Markets değerlendirmesinde, bunun bir alım fırsatı olduğunu, ancak acele etmeye gerek olmadığını ifade etti. Ancak gümüş için belirli bir hedef fiyat veya doğrudan alım seviyesi verilmedi.
Geçmiş sinyallerde ortalama düşüş yüzde 7,7
Spectra Markets, geçmişte gümüşün benzer şekilde aşırı yükseldiği dönemleri incelerken daha önce görülen dört örneğin tamamında gümüş, sonraki 20 gün içinde değer kaybetti. Bu dönemlerde düşüş ortalama yüzde 7,7 oldu.
Analistler, gümüşte son günlerde yaşanan düşüşle birlikte beklenen düzeltmenin önemli bir bölümünün gerçekleştiğini belritirken fiyatlar, ağustos zirvesinden yüzde 10'dan fazla gerilese de ay başındaki seviyenin yüzde 10,5 üzerinde.
Gözler 63,36 dolarda
Kısa vadede takip edilen önemli seviye ise 63,36 dolar. Gümüşün bu fiyatın altına gerilemesi düzeltmenin devam etme ihtimalini güçlendirebilir. 63,36 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması ise alım fırsatı için ilk destek sinyallerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Ancak gümüşte bundan sonraki hareketin sadece teknik seviyelerle belirlenmesi beklenmiyor. ABD tarım dışı istihdam verisinin gücü, Hazine tahvil getirileri ve Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler, sert düşüşün yeni bir satış dalgasına mı yoksa toparlanmaya mı dönüşeceğinde belirleyici olacak.