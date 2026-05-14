Gümüş piyasası için güçlü beklenti! HSBC tahminlerini yükseltti
HSBC, zayıf dolar ve devam eden arz açığı beklentilerini gerekçe göstererek 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin gümüş fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, kısa vadede oynaklığın sürebileceği uyarısında bulunurken, orta vadede sanayi talebinin gümüş fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirtti. Gümüş piyasasında arz açığının sürmesi beklenirken, yatırımcıların odağında ABD-Çin görüşmeleri ile Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler yer alıyor.
2026 ve 2027 tahminleri yükseltildi
HSBC tarafından yayımlanan değerlendirme notunda, 2026 yılı için ortalama gümüş fiyatı tahmini ons başına 68,25 dolardan 75 dolara çıkarıldı.
Banka, 2027 yılına ilişkin tahminini ise 57 dolardan 68 dolara yükseltti.
Banka, yılın ikinci yarısında piyasadaki arz sıkışıklığının bir miktar hafiflemesinin beklendiğini ancak fiyatlardaki yüksek oynaklığın sürebileceğini ifade etti.
Gümüş piyasasında arz açığı beklentisi
HSBC, gümüş piyasasındaki arz açığının 2026 yılında 73 milyon ons, 2027 yılında ise 25 milyon ons seviyesine gerilemesini beklediğini açıkladı.
Raporda, sanayi ve mücevher talebinde yavaşlama işaretleri görülmesine rağmen maden ve hurda arzındaki artışın piyasaya destek sağladığı belirtildi.
Buna karşılık külçe ve sikke talebinde artış beklendiği kaydedildi.
Gümüş fiyatlarında dalgalı seyir
Piyasalarda gözler ABD ile Çin arasında Pekin'de devam eden görüşmelere çevrilirken, gümüş fiyatları güne düşüşle başladı. Altı günlük yükseliş serisini sonlandıran gümüşün ons fiyatı 87,10 dolar seviyesine geriledi.
Öte yandan ABD'de güçlü gelen enflasyon verilerinin, yatırımcıların Fed'in faiz indirimi beklentilerini ötelemesine neden olduğu belirtiliyor.
Analistler, yüksek faiz ortamının faiz getirisi olmayan gümüş gibi varlıklar üzerinde baskı yarattığına dikkat çekiyor.
Buna karşın güneş panelleri, elektronik ve otomotiv sektörlerinden gelen sanayi talebinin gümüş fiyatlarını orta vadede desteklemeyi sürdürdüğü ifade ediliyor.
Piyasalar önümüzdeki dönemde ABD'nin perakende satış verileri ile ABD-Çin görüşmelerinden çıkacak mesajları yakından takip edecek.