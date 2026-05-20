Gümüş rallisi hızlandı! Teknik görünüm pozitife döndü
Gümüş fiyatları, küresel arz açığı beklentileri ve güçlü sanayi talebinin etkisiyle yükselişini sürdürdü. Spot gümüş (XAG/USD), ons başına 75,60 dolara çıkarak son dönemin en güçlü seviyelerinden birine yaklaştı. Analistler, üst üste altıncı kez arz açığı yaşanmasının beklendiği piyasada özellikle güneş enerjisi, elektrikli araçlar, 5G teknolojileri ve yapay zeka yatırımlarının talebi desteklediğini belirtti. Teknik göstergelerde yükseliş sinyalleri öne çıkarken, uzmanlar uzun vadede arz sıkışıklığının fiyatları desteklemeyi sürdürebileceğini ifade etti.
Gümüş fiyatları, küresel arz açığına ilişkin beklentiler ve güçlü sanayi talebinin etkisiyle yükselişini sürdürdü.
Spot gümüş (XAG/USD), şu sıralarda ons başına 75.60 dolardan işlem görüyor.
Piyasalarda, gümüş arzındaki sıkışıklığın devam edeceğine yönelik beklentilerin fiyatlar üzerinde destekleyici etkisini koruduğu değerlendirildi.
Gümüşte üst üste altıncı yıl arz açığı beklentisi
2026 yılında gümüş piyasasında üst üste altıncı kez arz açığı yaşanmasının beklendiği belirtildi.
Tahminlere göre açığın 46,3 milyon ons seviyesine ulaşabileceği ifade edilirken, bunun 2021'den bu yana yer üstü stoklarda toplam 762 milyon onsun üzerinde erimeye yol açtığı kaydedildi.
Analistler, özellikle Çin'den gelen alımların da piyasadaki arz baskısını artırdığını belirtti.
Sanayi talebi güçlü kalıyor
Gümüşe yönelik sanayi talebinin güneş enerjisi panelleri, elektrikli araçlar, elektronik ürünler, 5G teknolojileri ve yapay zeka altyapısında kullanılan veri merkezlerine yönelik yatırımlarla desteklenmeye devam ettiği ifade edildi.
Uzmanlar, gümüşün hem değerli metal hem de sanayi girdisi olarak kullanılması nedeniyle fiyat hareketlerinin diğer emtialara kıyasla daha hassas olabildiğine dikkat çekti.
ABD-İran ateşkesi piyasalardaki tansiyonu düşürdü
ABD ile İran arasında sağlanan kırılgan ateşkesin enerji fiyatları üzerindeki baskıyı hafiflettiği belirtildi.
Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik risklerin azalmasının petrol tankerlerinin geçişlerini normalleştirdiği ve bunun küresel piyasalardaki endişeleri bir miktar sınırladığı ifade edildi.
Buna rağmen küresel yeşil dönüşüm yatırımları ve üretim tarafındaki iyimser görünümün gümüşe yönelik sanayi talebini desteklemeyi sürdürdüğü kaydedildi.
Teknik göstergeler yükseliş sinyali veriyor
Teknik analizlerde XAG/USD dört saatlik grafikte yükseliş sinyali olarak değerlendirilen "bullish hammer" formasyonunun oluştuğu belirtildi.
Gümüş fiyatının mayıs ortasında 69 dolar seviyesini test ettikten sonra yükselen kanalın alt bandından destek aldığı ifade edildi.
Ayrıca fiyatın 73,90-75,13 dolar aralığındaki hareketli ortalama desteğinin üzerinde kalmayı sürdürdüğü aktarıldı.
Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) aşırı satım bölgesinde pozitif uyumsuzluk oluşturmasının satış baskısının zayıfladığına işaret ettiği kaydedildi.
Analistler, kısa vadede 75,13-76,12 dolar bandının ilk direnç bölgesi olduğunu belirtirken, sonraki direnç seviyelerinin 78,84-81,06 dolar aralığında bulunduğunu ifade etti.
Destek seviyelerinin ise 73,90 dolar ve 71,36 dolar olarak öne çıktığı bildirildi.
Uzmanlar, uzun vadede devam eden arz açığı ile yeşil teknoloji yatırımlarının gümüş fiyatları açısından olumlu görünümü desteklemeye devam edebileceğini değerlendirdi.