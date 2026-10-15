Gümüş üç günde eridi: Kayıplar katlanırken kritik seviyeler belli oldu

Commerzbank

67 - 80 Dolar

2026 sonu hedefini 67 dolara indirerek temkinli bir duruş sergilese de 2027 sonu için yeniden 80 doları işaret ediyor.

Goldman Sachs

Temkinli / Risk Var

Net bir fiyat hedefinden ziyade risklere odaklanan banka, yüksek reel faizlerin ve güçlü doların gümüş üzerinde baskı kurmaya devam ettiğini belirtiyor.