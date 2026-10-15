Gümüş üç günde eridi: Kayıplar katlanırken kritik seviyeler belli oldu
Gümüş fiyatları, ABD enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından üç günde yüzde 8,5 değer kaybederek, yılın en düşük seviyelerine geriledi. Dolar ve tahvil faizlerindeki yükseliş toparlanmayı zorlaştırırken teknik göstergeler de yeni bir düşüş riskine daha işaret ediyor.
ABD enflasyonu gümüşü baskılıyor
ABD'de yıllık enflasyonun beklentileri aşarak yüzde 3,7'ye yükselmesi, Fed'in yeni faiz artırımlarına gidebileceği beklentisini güçlendirdi. ABD tahvil getirilerinin yüzde 5,2, dolar endeksinin ise 102 seviyesinin üzerinde seyretmesi, gümüş üzerindeki satış baskısını artırdı.
Üst üste üç işlem gününü düşüşle tamamlayan değerli metal, yüzde 8,5 değer kaybederek yılın dip seviyelerine yaklaştı.
Gümüş altının gerisinde kaldı
Gümüş, altına karşı da zayıf bir performans sergilerken, eylül sonunda 64 civarında bulunan altın-gümüş oranı 73 seviyesine yaklaştı.
Bu yükseliş, bir ons altın almak için gereken gümüş miktarının arttığını ve yatırımcıların son dönemde altını gümüşe tercih ettiğini gösterdi.
Gümüşün sanayi sektöründeki kullanımından kaynaklanan talep de fiyatlardaki gerilemeyi durdurmaya yetmedi.
Gümüşte 55 dolar neden kritik?
Teknik analizde ise gümüş için üç seviye öne çıkıyor:
55 dolar: Yılın dip seviyeleriyle örtüşen kritik destek. Bu seviyenin altına kalıcı bir gerileme, satış baskısını artırabilir.
58 dolar: Olası toparlanmalarda ilk önemli direnç.
62 dolar: Uzun vadeli düşüş trend çizgisi ve 50 periyotluk hareketli ortalamayla örtüşen güçlü direnç.
62 doların üzerinde kalıcılık sağlanması, mevcut düşüş eğiliminin zayıflamaya başladığına işaret edebilir.
Kısa vadeli tepki yükselişi mümkün mü?
Teknik göstergeler şimdilik satıcıların üstünlüğünü koruduğunu gösteriyor.
MACD göstergesi sıfır çizgisinin, RSI ise 50 seviyesinin altında bulunuyor. Bununla birlikte RSI'ın 30 seviyesindeki aşırı satış bölgesine yaklaşması, kısa vadeli tepki alımlarının görülebileceğine işaret ediyor.
Ancak gümüşte kalıcı toparlanma için doların ve ABD tahvil getirilerinin gerilemesi gerekiyor. Aksi halde 55 dolar desteği üzerindeki baskı devam edebilir.
Dev bankaların güncel gümüş ons tahminleri
Citigroup
90 - 110 Dolar
Kısa vadeli 75 dolar hedefini koruyan banka, güçlü yatırımcı talebiyle önümüzdeki 6-12 ayda 90 dolara, uzun vadede ise 110 dolara ulaşılacağını öngörüyor.
Bank of America (BofA)
100+ Dolar
Altındaki yükselişin sürmesi durumunda 100 doların üzeri mümkün görülüyor ancak bu seviyelerde kalıcılık zor olabilir.
UBS
80 Dolar
Kademeli bir artış senaryosu çizen İsviçreli dev, Aralık 2026'da 70, Mart-Haziran 2027'de 75 ve Eylül 2027'de 80 dolar hedefliyor.
JPMorgan
70,60 Dolar (Ortalama)
2026 yılı genel ortalamasını 70,60 dolar olarak tahmin eden banka, güneş paneli sektöründeki gümüş kullanımının azalabileceği beklentisiyle daha temkinli.
Commerzbank
67 - 80 Dolar
2026 sonu hedefini 67 dolara indirerek temkinli bir duruş sergilese de 2027 sonu için yeniden 80 doları işaret ediyor.
Goldman Sachs
Temkinli / Risk Var
Net bir fiyat hedefinden ziyade risklere odaklanan banka, yüksek reel faizlerin ve güçlü doların gümüş üzerinde baskı kurmaya devam ettiğini belirtiyor.