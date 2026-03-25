Gümüş ve altın fiyatlarında büyük kırılma: Dev bankalar 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık yeni tahminlerini açıkladı!
Orta Doğu'da devam eden savaşın gölgesinde sert satışlarla sarsılan altın ve gümüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakere açıklamalarının ardından yeniden toparlanma sinyali verdi. Altın ve gümüş fiyatlarındaki sert düşüş, yatırımcıları endişelendirse analistler tablonun geçici olduğunda hemfikir. Sert dalgalanmalara rağmen, küresel bankalar ve analistler hem altın hem gümüş için kısa vadede temkinli, orta ve uzun vadede ise yeniden yükseliş beklentisini koruyor. İşte emtia uzmanları, analistler ve dev bankalardan altında 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık fiyat tahminleri...
Değerli metaller, son kırk yılın en kötü haftalık performansının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakerelerde ilerlendiğini açıklaması ile toparlanmaya geçti. Ons altın 4 bin 400 doların üzerine çıkarak on günlük düşüş serisini sonlandırırken gümüş de benzer bir yükselişle 69 dolardan 73 dolara çıktı.
Son 4 ayın en dip seviyesini gören ve ons fiyatı 4 bin 98 dolara gerileyerek yıl başından beri elde ettiği tüm kazançları silen altının, geleneksel güvenli liman rolünü yerine getirememesi yatırımcıları da şaşırttı. Altın, jeopolitik gerilimlere rağmen beklentilerin aksine zayıf bir performans sergilese de büyük finans kuruluşları ve analistler kısa vadede temkinli, uzun vadede ise iyimser bir tablo çiziyor.
Altında sarkaç etkisi
Commerzbank analistleri de son sert düşüşün yıl başındaki yükseliş gibi aşırı bir piyasa tepkisi olabileceğine dikkat çekiyor. Bankaya göre altın fiyatları, bir uçtan diğerine savrulan bir 'sarkaç' hareketi sergiliyor ve mevcut seviyeler de aşırı satış sinyalleri barındırıyor.
Altın fiyatlarında 3 ay, 6 ay ve 1 yıllık tahminler
Kısa vadeli baskıya rağmen büyük bankalar uzun vadede iyimserliğini koruyor. Kurumlar, 2026 sonuna kadar altının ons fiyatının 6 bin- 6 bin 200 dolar aralığına yükselebileceğini öngörüyor. Bu beklenti, küresel ekonomik belirsizlikler ve kurumsal yatırımcıların artan korunma talebiyle dde güçleniyor.
Kıdemli Piyasa Analisti Rania Gule ise altının güçlü yapısal yükseliş trendini koruduğunu, ancak bu sürecin keskin düzeltmelerle ilerlediğini ifade ediyor. Gule'ye göre mevcut geri çekilme, uzun vadeli yükseliş trendi içinde doğal bir düzeltme olarak değerlendirilmeli.
Yükseliş ivmesi sadece durakladı
Kanada merkezli Montreal Bank (BMO) da mevcut olumsuzluklara rağmen, altın ve gümüş konusunda iyimserliğini koruyor. Emtia analistleri, altın ve gümüşteki yükseliş ivmesinin sadece durakladığını, tersine dönmediğini belirtiyor.
BMO'nun tahminlerine göre, ons altında fiyatlar üçüncü çeyrekte ortalama 4 bin 800 dolar civarında, yılın son çeyreğinde ise ortalama 4 bin 900 dolara yükselecek. Ortalama altın fiyatları ise bu yıl 4 bin 846 dolar seviyesinde seyredecek. BMO 2027'de ise ons altının 5 bin doların üzerinde kalacağını, yüzde 26'lık artışla ortalama 5 bin 125 doları göreceğini öngörüyor.
Gümüş fiyatlarında yeni tahminler
Gümüş konusunda da iyimser olan BMO, gümüş fiyatlarının üçüncü çeyrekte ons başına 70,60 dolar, dördüncü çeyrete ise 68,10 dolar olacağını öngörüyor. Bu yıl gümüşte beklenen ortalama fiyat ise 74,50 dolar. Fiyatların gelecek yıl ise 64,20 dolar civarında olması bekleniyor. Banka, fiziki gümüş piyasasının yeniden arz fazlasına döneceğini ve bunun da son dönemdeki likidite kaynaklı fiyat artışları üzerindeki baskıyı hafifletebileceğini ifade ediyor.
Danimarkalı yatırım bankası Saxo Bank'ın Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen ise yatırımcıların savaşın yol açtığı likidite sıkıntısı nedeniyle nakit elde etmek için altın satıtığını, zorunlu tasfiyeler ve teknik satışlar sona erdiğinde, mali baskılar, doların değer kaybetmesi ve artan stagflasyon risklerinin fiyatları tekrar yükselteceğini öngörüyor.
Hansen'e göre gümüş, daha yüksek volatilite ve ekonomik duyarlılığı nedeniyle altından daha zayıf görünüm sergiliyor. Gümüşte 60,80 dolar seviyesinin kritik eşik olduğunu belirten Hansen, bu eşiğin aşağı yönlü hareket etmesi halinde gümüş fiyatlarının 57,61 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Ancak mevcut düşüşe rağmen gümüşte de yıllık bazda güçlü yükseliş korunuyor. Hansen'e göre zorunlu satış dalgası sona erdiğinde hem altın hem gümüş toparlanabilir, ancak kısa vadede gümüş daha hassas kalmayı sürdürecek.
Genel tabloya bakıldığında ise analistler altın için kısa vadede dalgalı bir seyir öngörürken, orta ve uzun vadede ibrenin yeniden yukarı döneceği konusunda.