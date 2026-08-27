Gümüş yatırımcısına BofA’dan kritik uyarı: Ters köşeye yatıracak hareket geliyor

100 dolar ihtimali de masada

BofA analistleri daha önce altındaki güçlü yükselişin gümüşü yeniden 100 doların üzerine taşıyabileceğini belirtmişti. Ancak bankaya göre böyle bir hareket kalıcı olmayabilir. Gümüşün sanayiye bağımlılığının yüksek olması, değerli metalin uzun vadede altından daha güçlü performans göstermesini zorlaştırıyor.