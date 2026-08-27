Gümüş yatırımcısına BofA’dan kritik uyarı: Ters köşeye yatıracak hareket geliyor
Gümüşte son haftalarda yaşanan hızlı yükseliş yatırımcıların iştahını artırırken, Bank of America'dan dikkat çeken bir yol haritası geldi. Bankanın tahminleri, yeni zirvelerden önce yatırımcıları ters köşeye yatırabilecek sert bir hareketin yaşanabileceğine işaret ediyor.
Gümüş fiyatları ağustosta yüzde 20 yükselerek 70 dolar sınırını test ederken, Bank of America'dan dikkat çeken bir tahmin geldi. BofA, gümüşün 2027'de 75 dolara ulaşabileceğini ancak bu yükselişten önce fiyatların 55 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulunuyor.
Ay başında 58 doların altında bulunan ons gümüş, kısa süreliğine 56,63 dolara kadar geriledikten sonra 70,02 doları gördü. Gümüş fiyatları daha sonra 68 dolar civarında dengelendi.
Bank of America'nın son emtia tahmini ise gümüşte yükseliş beklentisini korusa da yatırımcıları ters köşeye yatıracak bir geri çekilemye işaret ediyor.
BofA önce 55 doları, sonra 75 doları bekliyor
BofA'nın tahminlerine göre ons gümüşün 2026'nın üçüncü çeyreğinde 60 dolar, son çeyreğinde ise 55 dolar civarında olması bekleniyor.
Banka, 2027'nin ilk çeyreğinde fiyatın yeniden 63 dolara yükselmesini, ikinci ve üçüncü çeyreklerde ise 75 dolara ulaşmasını öngörüyor. Yılın son çeyreğinde ise yeniden 65 dolara doğru geri çekilme bekleniyor.
Bu tahminler, 68 dolar civarında işlem gören gümüşte kısa vadede belirgin bir düzeltme ihtimalinin masada olduğunu gösteriyor.
Banka, sanayi kaynaklı gümüş talebinin geçen yıl zirve yapmış olabileceğini değerlendirirken bundan sonraki fiyat hareketlerinde yatırımcı talebinin daha belirleyici hale gelebileceğini düşünüyor.
100 dolar ihtimali de masada
BofA analistleri daha önce altındaki güçlü yükselişin gümüşü yeniden 100 doların üzerine taşıyabileceğini belirtmişti. Ancak bankaya göre böyle bir hareket kalıcı olmayabilir. Gümüşün sanayiye bağımlılığının yüksek olması, değerli metalin uzun vadede altından daha güçlü performans göstermesini zorlaştırıyor.
Diğer bankaların tahminleri de birbirinden ayrışıyor.
JPMorgan 2027 için ortalama 63 dolar civarında daha temkinli bir görünüm çizerken, ING yılın son çeyreğinde 74 dolar seviyesini öngörüyor.
Bu nedenle gümüşte kısa vadede düzeltme riski ile orta vadeli yükseliş beklentisi aynı anda fiyatlanıyor.