Gümüş yatırımcısının gözü ABD'de: Düşüşü durduracak veri gelecek mi?
Gümüş fiyatları, güçlü dolar ve yüksek tahvil getirilerinin baskısıyla son 10 haftanın en düşük seviyesini gördü. Kritik desteklerin kırılması satışları hızlandırırken, yatırımcıların odağı ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Faiz beklentilerini şekillendirecek veriler öncesinde yeni bir düşüş ihtimali izleniyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş, ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde son 10 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Yaklaşık 58,49 doları gören fiyatlar, ardından 59 dolar civarında dengelendi. Son bir aylık değer kaybı ise yüzde 8,4'e ulaştı.
Doların güçlü seyri ve ABD'nin kısa vadeli Hazine tahvili getirilerinin yüksek kalması, spot altın ve gümüş üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Gümüşte önemli teknik seviyelerin altına inilmesi de satışları artıran etkenler arasında yer alıyor.
Kritik desteklerin kırılması satışları hızlandırdı
Gümüş fiyatının 50 günlük hareketli ortalamasının ve psikolojik öneme sahip 60 dolar seviyesinin altına gerilemesi, fiyat düşüşünden kazanç sağlamayı amaçlayan yeni açığa satış pozisyonlarını tetikledi. Düşüş eğilimini takip eden işlemler de satış baskısını güçlendirdi.
Aşağı yönlü hareketlerde en yakın destek olarak 58,50 dolar izleniyor. Bu seviyenin altında kalınması halinde gerilemenin 56 dolara doğru sürmesi mümkün görülüyor.
Yükselişin yeniden ivme kazanması için ise fiyatın 62,72 doları aşarak bu seviyenin üzerinde kapanış yapması önem taşıyor. Bu durumda 64,40 dolar ve üzerindeki direnç bölgesi gündeme gelebilir. Kısa vadeli göstergeler yatay veya hafif aşağı yönlü bir seyre işaret ederken, fiyatın hareket alanı daralan bir kama formasyonu içinde sıkışıyor.
ABD enflasyonu faiz beklentilerini şekillendirecek
Yatırımcılar, ABD'de yayımlanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri öncesinde pozisyonlarını gözden geçiriyor.
Verilerin beklentilerden yüksek gelmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri mevcut düzeyde tutacağı ya da artıracağı yönündeki beklentileri güçlendirebilir. Böyle bir gelişmenin tahvil getirilerini yükselterek faiz getirisi sunmayan değerli metaller üzerindeki baskıyı artırabileceği değerlendiriliyor.
Küresel riskler güvenli liman talebini destekliyor
Öte yandan jeopolitik belirsizlikler ve yüksek borçluluğun ekonomik büyüme üzerindeki etkilerine ilişkin kaygılar, değerli metallere yönelimi destekliyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kuruluşların bu riskleri öne çıkaran tahminleri, güvenli liman talebini canlı tutuyor. Bu yönelim, sanayi talebindeki gerilemenin fiyatlar üzerindeki etkisini kısmen dengeliyor.
Sanayi kullanımı ve sınırlı arz uzun vadede destek sağlıyor
Gümüşün güneş panellerinde, elektronik ürünlerde ve elektrifikasyon yatırımlarında önemli bir yere sahip olması, uzun vadeli sanayi talebini güçlü tutuyor.
Buna karşılık küresel maden üretimindeki artışın sınırlı kalması, birkaç yıldır devam eden arz açığının kapanmasını zorlaştırıyor. Talep ve arz tarafındaki bu yapı, gümüş fiyatlarına uzun vadede destek oluşturuyor.