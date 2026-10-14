Gümüş yatırımcısının gözü ABD'de: Düşüşü durduracak veri gelecek mi?

Yükselişin yeniden ivme kazanması için ise fiyatın 62,72 doları aşarak bu seviyenin üzerinde kapanış yapması önem taşıyor. Bu durumda 64,40 dolar ve üzerindeki direnç bölgesi gündeme gelebilir. Kısa vadeli göstergeler yatay veya hafif aşağı yönlü bir seyre işaret ederken, fiyatın hareket alanı daralan bir kama formasyonu içinde sıkışıyor.