Gümüş yeniden parlıyor: JP Morgan'dan yükseliş tahmini
Gümüş fiyatları, son aylardaki sert düzeltmenin ardından yeniden yükselişe geçti. Ocak ayında 100 doların üzerine çıkan ancak haziran sonunda 55,69 dolara kadar gerileyen spot gümüşte, zayıf ABD istihdam verileri, dolar ve tahvil getirilerindeki düşüşle alımları hızlandırdı. Analistler, teknik görünümde kırılganlığın sürdüğüne dikkat çekiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş fiyatları, son aylarda yaşanan sert düzeltmenin ardından yeniden yukarı yönlü ivme kazandı.
Ocak 2026'nın başında ons başına 100 dolar seviyesinin üzerine çıkan spot gümüş, takip eden dönemde belirgin şekilde değer kaybederek haziran sonunda 55,69 dolar civarında yedi ayın en düşük seviyesine gerilemişti.
Kritik destek seviyesinin altında kalmıştı
Haziran ayında 64,50 dolar seviyesindeki çok aylı önemli destek noktasının altına inen gümüşte, son yükselişe rağmen teknik görünümde temkinli hava korunuyor.
Analistler, fiyatların ara vadeli hareketli ortalamaların üzerine güçlü şekilde yerleşmemesi halinde grafik yapısının kırılgan kalabileceğine işaret ediyor.
JP Morgan'dan 81 dolar tahmini
JP Morgan Global Research, gümüş fiyatlarının 2026 genelinde dengelenerek ons başına ortalama 81 dolar seviyesinde seyretmesini bekliyor.
Wall Street'teki genel beklenti ise yıl sonuna doğru fiyatların 70 doların yüksek seviyeleri ile 80 doların düşük seviyelerinde yoğunlaşabileceği yönünde. Uzmanlara göre ABD dolarında kalıcı bir makroekonomik zayıflama yaşanması, gümüşte yukarı yönlü oynaklığı artırabilir.
Zayıf istihdam verisi alımları hızlandırdı
Bu haftaki yükselişte, ABD'den gelen zayıf istihdam verileri belirleyici oldu. Haziran ayı tarım dışı istihdamı, 110 binlik piyasa beklentisine karşılık 57 bin kişiyle sınırlı kaldı.
Verinin ardından Wall Street'te Fed'in yakın vadede faiz artıracağına yönelik beklentiler zayıfladı. Eylül ayında faiz artışı ihtimali yüzde 67 seviyesinden yüzde 50'nin altına indi. ABD dolarındaki geri çekilme ve Hazine tahvili getirilerindeki düşüş de değerli metallere yönelimi destekledi.
ABD'de 4 Temmuz tatili öncesinde işlem hacminin düşük seyretmesi de fiyat hareketlerini büyüttü. Gün içindeki sert yükselişte, algoritmik işlemlerin kısa pozisyon kapama amaçlı alım emirlerini tetiklemesi etkili oldu.
Arz açığı destekliyor, sanayi talebi baskı altında
Gümüş piyasasında temel görünüm ise karmaşık sinyaller veriyor. Elektrikli araç altyapısı ve yapay zeka donanımlarında artan kullanım, fiziki arz açığının üst üste altıncı yıla taşınmasına neden oluyor.
Buna karşın güneş paneli üreticilerinin maliyet baskısını azaltmak amacıyla her bir güneş hücresinde kullanılan gümüş miktarını düşürmeye başlaması, kısa vadede sanayi talebi açısından baskı unsuru oluşturuyor.