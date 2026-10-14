Gümüşte 10 haftanın dibi de aşıldı: Düşüş nerede duracak?
ABD'de yıllık enflasyonun beklentileri aşmasının ardından gümüşte kayıplar derinleşti. Son 10 haftanın en düşük seviyesinin de altına inen fiyatlar, 57,125 dolar civarında işlem görüyor. Güçlü dolar ve yüksek tahvil getirileri satış baskısını artırırken, kritik desteğin kaybedilmesiyle gözler bir sonraki seviyeye çevrildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş fiyatları, ABD'de yıllık enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanmasının ardından 57,125 dolar civarında işlem görüyor. Veri öncesinde 58,49 dolarla son 10 haftanın en düşük seviyesini gören gümüş, son hareketle bu seviyenin de altına geriledi.
Doların güçlü seyri ve ABD'nin kısa vadeli Hazine tahvili getirilerinin yüksek kalması, değerli metaller üzerindeki baskıyı sürdürürken, önemli teknik seviyelerin kaybedilmesi de gümüşte satışları artıran unsurlar arasında yer alıyor.
ABD'de yıllık enflasyon beklentiyi aştı
ABD'de eylül ayında yıllık tüketici enflasyonu yüzde 3,7'ye yükselerek yüzde 3,6'lık piyasa tahminini aştı. Tüketici fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 0,6 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Ağustosta aylık enflasyon yüzde 0,4 düzeyindeydi.
Yıllık enflasyonun tahminlerin üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri yüksek seviyelerde tutabileceğine ilişkin beklentileri destekleyebilir. Yüksek faiz ve tahvil getirileri, faiz getirisi sağlamayan altın ve gümüş gibi varlıklar üzerinde baskı oluşturabiliyor.
58,50 dolar desteği aşıldı, gözler 56 dolarda
Gümüşün daha önce 50 günlük hareketli ortalamasının ve psikolojik öneme sahip 60 dolar seviyesinin altına inmesi, açığa satışları ve düşüş eğilimini takip eden işlemleri tetiklemişti.
Son fiyatlamayla birlikte, veri öncesinde en yakın destek olarak izlenen 58,50 doların da altına inildi. Bu bölgenin altında kalıcılık sağlanması halinde, önceki teknik değerlendirmelerde işaret edilen 56 dolar seviyesi gündeme gelebilir.
Aynı değerlendirmelerde, yükselişin yeniden ivme kazanması için 62,72 doların üzerinde kapanış gerektiği belirtiliyordu. Bu seviyenin aşılması durumunda ise 64,40 dolar ve üzerindeki direnç bölgesinin izlenebileceği ifade ediliyordu.
Küresel belirsizlikler güvenli liman talebini canlı tutuyor
Fiyatlardaki gerilemeye karşın, jeopolitik riskler ve yüksek borçluluğun küresel büyümeye etkisine ilişkin kaygılar, değerli metallere yönelik güvenli liman talebini destekliyor.
Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kuruluşların bu risklere dikkat çeken tahminleri de söz konusu talebi besliyor. Bu yönelim, sanayi talebindeki zayıflamanın fiyatlar üzerindeki etkisini kısmen sınırlıyor.
Uzun vadede sanayi talebi ve arz açığı öne çıkıyor
Gümüşün güneş panelleri, elektronik ürünler ve elektrifikasyon yatırımlarındaki kullanımı, uzun vadeli sanayi talebini desteklemeyi sürdürüyor.
Küresel maden üretimindeki artışın sınırlı kalması ise birkaç yıldır devam eden arz açığının kapanmasını zorlaştırıyor. Bu durum, kısa vadeli satış baskısına rağmen gümüş fiyatlarını uzun vadede destekleyen unsurlar arasında bulunuyor.