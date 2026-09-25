Gümüşte 100 bin TL ne oldu? Bir ayda 95 bine indi, bir yılda 166 bine çıktı
Gümüşte sert fiyat hareketleri yatırımın sonucunu vadeye göre tamamen değiştirdi. Bugünkü fiyatla bir ay önce yatırılan 100 bin TL yaklaşık 95 bin TL’ye gerilerken, bir yıl önce gümüş alanların aynı tutarı 166 bin TL’yi aştı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş, son dönemde değerli metaller piyasasının en hareketli yatırım araçlarından biri oldu. Gram fiyatında yaşanan hızlı yükselişlerin ardından gelen satışlar, özellikle kısa vadede yatırım yapanların getirisini aşağı çekti. Ancak dönem uzadıkça ortaya çıkan tablo belirgin biçimde değişiyor.
Gümüş yeniden 100 TL çevresine çekildi
Gram gümüş 25 Eylül sabahında yaklaşık 100,35 TL seviyesinde işlem görüyor. Gümüşün ons fiyatı ise 63,7 dolar civarında bulunuyor.
Ons gümüş 22 Eylül’de 67,55 dolara kadar yükselmişti. Böylece birkaç işlem günü içinde zirveye yakın seviyelerden yaklaşık yüzde 5,7’lik geri çekilme yaşandı.
Gram gümüşteki son fiyat farklı tarihlerle karşılaştırıldığında ise 100 bin TL’nin bugünkü değeri, yatırımın ne zaman yapıldığına göre büyük ölçüde değişiyor.
Aşağıdaki karşılaştırmalarda yalnızca gram gümüş fiyatındaki değişim esas alındı. Alış-satış makası, komisyon, fiziki ürün primi ve kullanılan yatırım aracına bağlı diğer maliyetler dahil edilmedi.
Bir hafta önce yatırılan 100 bin TL 96 bin 370 TL’ye geriledi
Bir hafta önce gram gümüş yaklaşık 104,13 TL seviyesindeydi. O tarihte 100 bin TL ile alınabilecek gümüşün 25 Eylül’deki 100,35 TL fiyat üzerinden teorik değeri yaklaşık 96 bin 370 TL’ye düşüyor.
Böylece yalnızca bir haftada yaklaşık 3 bin 630 TL’lik nominal değer kaybı ortaya çıkıyor. Son günlerdeki sert geri çekilmenin kısa vadede gümüş alan yatırımcı üzerindeki etkisi bu karşılaştırmada açık biçimde görülüyor.
Bir ay önce yatırılan 100 bin TL 95 bin 372 TL oldu
Bir aylık dönem kısa vadeli yatırımcı açısından daha da zayıf bir tablo ortaya koyuyor. 26 Ağustos’ta gram gümüş yaklaşık 105,22 TL seviyesinde bulunuyordu. O gün 100 bin TL ile alınan gümüşün bugünkü teorik değeri yaklaşık 95 bin 372 TL’ye geriliyor.
Bir aylık nominal kayıp böylece yaklaşık 4 bin 628 TL’ye ulaşıyor. Gümüşte son haftalarda yaşanan sert dalgalanma, giriş tarihinin yatırım sonucunda ne kadar belirleyici olabileceğini gösteriyor.
Üç ay önce yatırılan 100 bin TL 111 bin 674 TL’ye çıktı
Dönem üç aya uzatıldığında görünüm tamamen değişiyor. 26 Haziran’da gram gümüş yaklaşık 89,86 TL seviyesindeydi.
O tarihte 100 bin TL ile gümüş alan bir yatırımcının elindeki miktarın bugünkü teorik değeri yaklaşık 111 bin 674 TL’ye ulaşıyor. Üç aylık nominal artış yaklaşık 11 bin 674 TL olurken, değer artışı yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşiyor.
Bir hafta ve bir aylık dönemde kayıp görülen gümüş, üç aylık karşılaştırmada yeniden kazanç bölgesine geçiyor.
Altı ay önce yatırılan 100 bin TL 98 bin 556 TL oldu
Altı aylık döneme bakıldığında gümüş başlangıç seviyesine oldukça yakın bir sonuç veriyor. 30 Mart’ta gram gümüş yaklaşık 101,82 TL seviyesindeydi.
O tarihte gümüşe yatırılan 100 bin TL’nin bugünkü teorik değeri yaklaşık 98 bin 556 TL seviyesinde bulunuyor.
Nominal fark yaklaşık 1.444 TL ekside
Yılbaşından bu yana görünüm ise çok daha yatay. 31 Aralık 2025’te gram gümüş yaklaşık 100,31 TL seviyesindeydi. O tarihte yatırılan 100 bin TL’nin bugünkü teorik değeri yaklaşık 100 bin 40 TL oluyor.
Gümüş yıl içerisinde sert yükseliş ve düşüşler yaşamış olmasına rağmen yılbaşındaki fiyatına yeniden oldukça yaklaşmış durumda.
Bir yıl önce yatırılan 100 bin TL 166 bin 170 TL’ye ulaştı
En büyük fark bir yıllık karşılaştırmada ortaya çıkıyor. 25 Eylül 2025’te gram gümüş yaklaşık 60,39 TL seviyesinde bulunuyordu. O gün 100 bin TL ile alınan gümüşün bugünkü teorik değeri yaklaşık 166 bin 170 TL’ye yükseliyor.
Bir yıldaki nominal değer artışı yaklaşık 66 bin 170 TL’ye, oran olarak ise yüzde 66,2’ye ulaşıyor.
Sonuç oldukça çarpıcı: Bir ay önce gümüşe giren 100 bin TL bugün yaklaşık 95 bin TL seviyesine gerilerken, aynı tutarı bir yıl önce yatıranların elindeki gümüşün teorik değeri 166 bin TL’yi aşıyor.
Gümüşte son bir yıldaki performans güçlü kalmaya devam ederken, kısa vadeli sonuçlar metaldeki yüksek oynaklığın yatırım zamanlamasını ne kadar önemli hale getirdiğini gösteriyor.