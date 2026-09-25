Gümüşte 100 bin TL ne oldu? Bir ayda 95 bine indi, bir yılda 166 bine çıktı

Bir ay önce yatırılan 100 bin TL 95 bin 372 TL oldu





Bir aylık dönem kısa vadeli yatırımcı açısından daha da zayıf bir tablo ortaya koyuyor. 26 Ağustos’ta gram gümüş yaklaşık 105,22 TL seviyesinde bulunuyordu. O gün 100 bin TL ile alınan gümüşün bugünkü teorik değeri yaklaşık 95 bin 372 TL’ye geriliyor.

Bir aylık nominal kayıp böylece yaklaşık 4 bin 628 TL’ye ulaşıyor. Gümüşte son haftalarda yaşanan sert dalgalanma, giriş tarihinin yatırım sonucunda ne kadar belirleyici olabileceğini gösteriyor.