Gümüşte 60 dolar eşiği Fed kararına kaldı
Gümüş vadeli işlemleri haftayı yüzde 4,67 yükselişle 58,656 dolardan tamamladı. Dört günlük tırmanışın ardından 60 dolar çevresinde satışla karşılaşan piyasada yeni haftanın yönünü Fed kararı ile ABD büyüme ve enflasyon verileri belirleyecek.
COMEX’te temmuz vadeli gümüş kontratı 20–24 Temmuz haftasında 2,618 dolar değer kazanarak 58,656 dolara yükseldi. Yüzde 4,67’lik haftalık artış, 8 Mayıs’ta sona eren haftadan bu yana kaydedilen en güçlü performans oldu.
Gümüş iki haftalık kayıp serisini sonlandırırken son altı işlem gününün beşinde değer kazandı. Buna karşın yılbaşından bu yana kayıp yüzde 16,37 düzeyinde kaldı. Fiyat, 26 Ocak’ta görülen 115,08 dolarlık vadeli işlem rekorunun yaklaşık yüzde 49 altında bulunuyor.
Haftalık kazanç yüzde 4,67
Gümüş yeni haftaya 56 dolar çevresinden başladı. Spot piyasada fiyat 20 Temmuz Pazartesi günü yüzde 1,2 yükselerek ons başına 56,55 dolara çıktı. Petrol fiyatlarındaki artış ve faiz endişeleri sürmesine rağmen düşük seviyelerden gelen alımlar kayıpların bir bölümünü geri aldı.
Haftalık hareketin önemli bölümü salı ve çarşamba günlerinde oluştu. Spot gümüş salı günü yüzde 4,1 yükselişle 58,72 dolara ulaştı. ABD ile İran arasında diplomasi ihtimalinin güçlenmesi, petrol kaynaklı enflasyon korkusunu kısa süreliğine azalttı.
Dört günde 60 dolar
Çarşamba günü zayıflayan dolar ve teknik alımlar gümüşteki yükselişi sürdürdü. Spot fiyat yüzde 2 artarak 59,98 dolara çıkarken COMEX kontratı 60,019 dolardan kapandı. Böylece gümüş dört işlem gününde yaklaşık yüzde 7,4 değer kazandı.
60 dolar çevresi aynı zamanda satışların yoğunlaştığı psikolojik eşik haline geldi. Fiyatın bu seviyeyi test etmesi, önceki haftalarda 55 doların altına yaklaşan piyasada kısa vadeli görünümü değiştirdi. Ancak yüksek tahvil faizleri hareketin kalıcı olmasını engelledi.
Petrol yükselişi yönü çevirdi
Brent petrolün perşembe günü 100 doların üzerine çıkması gümüşte haftanın sert satışını başlattı. Enerji fiyatlarındaki yükseliş, ABD’de enflasyonun yeniden hızlanabileceği ve Fed’in faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi.
Spot gümüş perşembe günü yüzde 3,8 gerileyerek 57,44 dolara indi. Getiri sağlamayan değerli metaller, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi ve doların güçlenmesiyle baskı altında kaldı. Gümüşün 60 doların üzerinde kalamaması da kısa vadeli pozisyonların kapatılmasına yol açtı.
Cuma günü denge arandı
Petrol fiyatlarının cuma günü yüzde 4’ten fazla gerilemesi, enflasyon baskısına ilişkin kaygıları bir miktar azalttı. Spot gümüş yüzde 0,8 toparlanarak 58,11 dolara çıktı. COMEX kontratı ise günü yüzde 1,48 artışla 58,656 dolardan tamamladı.
Cuma günkü tepki, haftalık kazancın korunmasını sağladı ancak 60 dolar sınırı yeniden aşılamadı. Piyasa böylece yeni haftaya 57–60 dolar arasındaki kısa vadeli bantta girdi. Petrol, dolar ve tahvil faizleri fiyat hareketinin ana belirleyicileri olmaya devam edecek.
Fed kararı ana eşik
Fed, 28–29 Temmuz tarihlerinde para politikası toplantısını gerçekleştirecek. Faiz kararı 29 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanacak. Fed Başkanı’nın basın toplantısı ise saat 21.30’da başlayacak.
Piyasa, Fed’in politika faizini sabit tutmasını bekliyor. Buna karşın vadeli işlemler, eylül toplantısında faiz artırım ihtimalini yüzde 80’in üzerinde fiyatlıyor. Fed’in enerji fiyatları ve enflasyon hakkında kullanacağı dil, gümüşün 60 dolar eşiğini yeniden test edip etmeyeceğini belirleyebilir.
Fed’in temkinli kalması ve yakın vadede faiz artırımına açık kapı bırakmaması dolar ile tahvil faizlerini sınırlayabilir. Daha sert bir enflasyon mesajı ise yüksek faiz döneminin uzayacağı beklentisini güçlendirerek gümüş üzerinde yeni satış baskısı oluşturabilir.
Veri takvimi sıkışıyor
Fed kararının ardından 30 Temmuz Perşembe günü ABD’nin ikinci çeyrek büyüme verisi açıklanacak. Aynı gün haziran ayı kişisel gelir ve harcamalar verileri ile Fed’in yakından izlediği kişisel tüketim harcamaları fiyat göstergeleri yayımlanacak. Veriler Türkiye saatiyle 15.30’da gelecek.
Güçlü büyüme ve yüksek enflasyon göstergeleri, Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisini destekleyebilir. Büyümenin yavaşlaması ve fiyat baskısının azalması ise değerli metaller açısından daha elverişli bir faiz görünümü oluşturabilir.
31 Temmuz Cuma günü ikinci çeyrek İstihdam Maliyeti Endeksi açıklanacak. Ücret ve yan hak maliyetlerini ölçen veri, hizmet enflasyonunun kalıcılığı açısından izlenecek. Açıklama Türkiye saatiyle 15.30’da yapılacak.
Kritik bant daralıyor
Gümüşte yeni haftanın ilk direnç bölgesi 60 dolar çevresinde bulunuyor. COMEX kontratının çarşamba günü 60,019 dolardan kapanması, bu seviyenin kısa vadeli yön açısından önemini artırdı. 60 dolar üzerindeki kapanışlar toparlanmanın güç kazandığına işaret edebilir.
Aşağı yönlü hareketlerde 57,4–57,8 dolar aralığı ilk savunma bölgesi olacak. Satışların derinleşmesi halinde 16 Temmuz’da görülen 55,898 dolarlık vadeli işlem kapanışı yeniden gündeme gelebilir. Bu seviyenin altı, haftalık toparlanmanın önemli bölümünün geri verilmesi anlamına gelecek.
Petrolün yeniden 100 doların üzerine çıkması, doların güçlenmesi ve tahvil faizlerinin yükselmesi aşağı yönlü riski artırabilir. Fed’in daha yumuşak mesaj vermesi ve enerji fiyatlarının gerilemesi ise 60 dolar sınırının tekrar denenmesini sağlayabilir.
Arz açığı desteği sürüyor
Kısa vadeli fiyatlama faiz ve enerji görünümüne bağlı olsa da fiziksel piyasa gümüş için destekleyici kalıyor. Silver Institute, küresel gümüş piyasasının 2026’da üst üste altıncı kez arz açığı vermesini bekliyor. Yıl için öngörülen açık 46,3 milyon ons seviyesinde bulunuyor.
Küresel gümüş talebinin 2026’da yüzde 2 azalarak 1,11 milyar onsa inmesi bekleniyor. Sanayi talebinde yüzde 3’lük düşüş öngörülürken maden üretiminin yatay kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek fiyatlar güneş paneli sektöründe gümüş kullanımını azaltırken veri merkezleri, yapay zekâ ve otomotiv uygulamaları talebi destekliyor.
Arz açığı uzun vadeli görünümü desteklese de yeni haftadaki yönü makroekonomik veriler belirleyecek. Yatırımcıların gündeminde sırasıyla Fed kararı, ABD büyümesi, kişisel tüketim harcamaları enflasyonu, İstihdam Maliyeti Endeksi, petrol fiyatları ve tahvil faizleri bulunacak.