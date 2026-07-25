Gümüşte 60 dolar eşiği Fed kararına kaldı

Arz açığı desteği sürüyor





Kısa vadeli fiyatlama faiz ve enerji görünümüne bağlı olsa da fiziksel piyasa gümüş için destekleyici kalıyor. Silver Institute, küresel gümüş piyasasının 2026’da üst üste altıncı kez arz açığı vermesini bekliyor. Yıl için öngörülen açık 46,3 milyon ons seviyesinde bulunuyor.

Küresel gümüş talebinin 2026’da yüzde 2 azalarak 1,11 milyar onsa inmesi bekleniyor. Sanayi talebinde yüzde 3’lük düşüş öngörülürken maden üretiminin yatay kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek fiyatlar güneş paneli sektöründe gümüş kullanımını azaltırken veri merkezleri, yapay zekâ ve otomotiv uygulamaları talebi destekliyor.

Arz açığı uzun vadeli görünümü desteklese de yeni haftadaki yönü makroekonomik veriler belirleyecek. Yatırımcıların gündeminde sırasıyla Fed kararı, ABD büyümesi, kişisel tüketim harcamaları enflasyonu, İstihdam Maliyeti Endeksi, petrol fiyatları ve tahvil faizleri bulunacak.