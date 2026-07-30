Gümüşte 72 dolarlık yeni hesap: Rekordan yarıya inen fiyatı iki güç çekiştiriyor

Zirveden düşüş yüzde 52’yi aştı





Gümüş, 29 Ocak’ta ons başına yaklaşık 121,6 dolarla tarihi zirvesini gördü. Bugünkü 57,86 dolarlık fiyat, rekor seviyenin yüzde 52,4 altında bulunuyor. Başka bir ifadeyle yılın başında zirveden gümüş alan yatırımcının varlığı, kur ve işlem maliyetleri hesaba katılmadan dolar bazında yarıdan fazla değer kaybetti. Bu hareket gümüşün altına göre daha küçük, daha oynak ve spekülatif işlemlere daha açık bir piyasa olduğunu bir kez daha gösterdi.