Gümüşte 72 dolarlık yeni hesap: Rekordan yarıya inen fiyatı iki güç çekiştiriyor
Gümüşün ons fiyatı 58 dolar çevresinde yön ararken 2026 ortalama tahmini 72 dolara çekildi. Arz açığı, fiziki yatırım, solar talep ve Fed beklentileri gümüşte yeni fiyat hesabının temelini oluşturuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş 58 dolar çevresinde tutunuyor
Gümüşün ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının faiz kararının ardından yüzde 0,4 yükselerek 57,86 dolar çevresine çıktı. Değerli metal önceki seansta yüzde 3,2 değer kazanarak 58,96 doları görmüştü. İki günlük hareket, yılın başındaki sert düşüşün ardından alıcıların yeniden güç kazanmaya çalıştığını gösterdi. Buna rağmen 60 doların altında kalan fiyat, toparlanmanın henüz kalıcı bir yükseliş dalgasına dönüşmediğine işaret ediyor.
Gram gümüşte 88 liralık hesap
Gümüşün ons fiyatının 57,86 dolar, dolar/TL kurunun da 47,41 çevresinde bulunduğu seviyeler, gram gümüşte yaklaşık 88,2 liralık teorik değere işaret ediyor. Banka, kuyumcu ve fiziki piyasadaki alış-satış farkları nedeniyle gerçek fiyatlar bu seviyeden ayrışabiliyor. Türkiye’deki yatırımcı açısından gümüşün yönünü yalnızca ons fiyatı belirlemiyor. Dolar/TL’deki yükseliş, küresel fiyat gerilese bile gram gümüşteki kaybı sınırlayabiliyor.
Zirveden düşüş yüzde 52’yi aştı
Gümüş, 29 Ocak’ta ons başına yaklaşık 121,6 dolarla tarihi zirvesini gördü. Bugünkü 57,86 dolarlık fiyat, rekor seviyenin yüzde 52,4 altında bulunuyor. Başka bir ifadeyle yılın başında zirveden gümüş alan yatırımcının varlığı, kur ve işlem maliyetleri hesaba katılmadan dolar bazında yarıdan fazla değer kaybetti. Bu hareket gümüşün altına göre daha küçük, daha oynak ve spekülatif işlemlere daha açık bir piyasa olduğunu bir kez daha gösterdi.
2026 tahmini 72 dolara indirildi
Uluslararası analistlerin son tahminlerinde gümüşün 2026 yılı ortalama fiyatı 72 dolar olarak hesaplandı. Bu rakam bir yıl sonu hedefi değil, yılın tamamına ilişkin ortalama fiyat beklentisini gösteriyor. Önceki tahminlere göre yapılan aşağı yönlü değişiklikte küresel sanayi faaliyetlerindeki zayıflama ve güneş paneli sektörünün daha az gümüş kullanmaya başlaması etkili oldu. Böylece arz açığı sürmesine rağmen talep tarafındaki riskler daha görünür hale geldi.
72 dolar yüzde 24’lük fark taşıyor
Gümüşün ons fiyatının 57,86 dolardan 72 dolara çıkması, yaklaşık yüzde 24,4’lük yükseliş anlamına geliyor. Ancak 72 doların ortalama tahmin olması, fiyatın bu seviyeye kesintisiz biçimde ilerleyeceği anlamına gelmiyor. Yılın ilk ayında 121 doların üzerine çıkan ve ardından 60 doların altına gerileyen gümüş, ortalamayı geniş bir fiyat aralığında oluşturabilir. Bu nedenle tahmin, yatırımcı açısından kesin hedef değil, olası yıllık denge seviyesi olarak değerlendiriliyor.
Fed faiz artışına ara verdi
Fed, politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Faiz getirisi bulunmayan gümüş açısından borçlanma maliyetlerinin artırılmaması kısa vadeli destek sağladı. Kararın ardından eylül ayında faiz artırımı ihtimali yüzde 81’den yaklaşık yüzde 63’e geriledi. Faiz artışı beklentisinin zayıflaması, dolar ve tahvil faizlerindeki baskının azalması halinde gümüşe alan açabilir. Ancak üç kurul üyesinin faiz artışı istemesi, sıkılaşma riskinin tamamen ortadan kalkmadığını gösterdi.
Dolar yükselirse gümüş zorlanabilir
Gümüş, uluslararası piyasalarda dolar üzerinden fiyatlanıyor. Doların güçlenmesi, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için gümüşü pahalı hale getirerek talebi baskılayabiliyor. ABD tahvil faizlerinin yükselmesi de faiz getirisi bulunmayan değerli metalleri daha az cazip kılıyor. Gümüşte 60 doların üzerinde kalıcı hareket için Fed beklentisinin yanı sıra dolar endeksi ve uzun vadeli tahvil faizlerinde de gevşeme görülmesi gerekiyor.
Savaş güvenli liman talebini artırdı
ABD ile İran arasındaki saldırıların yeniden başlaması, altınla birlikte gümüşe de güvenli liman talebi getirdi. Ancak gümüşün sanayi metali özelliği, jeopolitik gerilimin etkisini karmaşık hale getiriyor. Savaş riski değerli metal talebini desteklerken yükselen petrol fiyatları enflasyonu ve faiz beklentilerini güçlendirebiliyor. Küresel büyümenin yavaşlaması ise sanayide kullanılan gümüş miktarını düşürerek güvenli liman etkisini sınırlayabiliyor.
Piyasada 67 milyon onsluk açık var Küresel gümüş piyasasının 2026 yılında üst üste altıncı kez arz açığı vermesi bekleniyor. Toplam talebin arzı yaklaşık 67 milyon ons aşacağı tahmin ediliyor. Açığın geçmiş yıllara göre daralması fiyat üzerindeki baskıyı azaltabilir ancak yapısal sorunu tamamen ortadan kaldırmıyor. Yeryüzüne çıkarılan ve geri dönüştürülen gümüş miktarının tüketimi karşılayamaması, mevcut stokların kullanılmasını ve fiyatın talep artışlarına daha hassas hale gelmesini beraberinde getiriyor.
Toplam arz 1,05 milyar onsa çıkacak
Küresel gümüş arzının 2026 yılında yüzde 1,5 artarak yaklaşık 1,05 milyar onsa ulaşması bekleniyor. Üretimdeki bu artışa rağmen piyasanın açık vermeye devam etmesi, talebin hâlâ yüksek seviyede bulunduğunu gösteriyor. Gümüş üretiminin önemli bölümü doğrudan gümüş madenlerinden değil, bakır, kurşun, çinko ve altın madenciliğinin yan ürünü olarak elde ediliyor. Bu yapı, fiyat yükseldiğinde bile arzın kısa sürede artırılmasını zorlaştırıyor.
Maden üretimi yalnızca yüzde 1 artacak
Dünya genelindeki gümüş madeni üretiminin bu yıl yalnızca yüzde 1 büyümesi bekleniyor. Yeni bir madenin keşiften ticari üretime geçmesi uzun yıllar alabildiği için fiyat artışlarına hızlı arz cevabı verilemiyor. Üretimin başka metallere bağlı olması da gümüş fiyatı yükselse bile madencilik şirketlerinin kapasiteyi tek başına artırmasını engelliyor. Meksika, Çin ve Peru’daki üretim gelişmeleri küresel arz dengesi açısından yakından izleniyor.
Eski gümüş yeniden piyasaya dönüyor
Yüksek fiyatlar geri dönüşüm faaliyetlerini hızlandırıyor. Hurda, elektronik atık, eski mücevher ve endüstriyel ürünlerden sağlanan gümüş arzının yüzde 7 artarak 200 milyon onsu aşması bekleniyor. Bu seviye 2012’den bu yana görülen en yüksek geri dönüşüm miktarına işaret ediyor. Geri dönüşümdeki artış arz açığını daraltıyor ancak madencilik üretimindeki sınırlı büyümenin yerini tamamen dolduramıyor. Fiyat yükseldikçe piyasaya çıkan hurda miktarı da artabiliyor.
Küçük yatırımcı yeniden gümüş alıyor
Külçe ve madeni para gibi fiziki gümüş yatırımlarının 2026 yılında yüzde 20 artarak 227 milyon onsa ulaşması bekleniyor. Bu miktar son üç yılın en yüksek seviyesi olacak. Gümüşün altına göre daha düşük birim fiyat taşıması, küçük yatırımcıların piyasaya daha kolay girebilmesini sağlıyor. Ancak fiziki gümüşte işçilik, saklama, sigorta ve alış-satış makası toplam getiriyi etkileyebiliyor. Yatırım talebindeki artış, sanayi tüketimindeki düşüşü kısmen telafi ediyor.
Sanayi talebi dört yılın dibine inecek
Gümüşün sanayideki kullanımının yüzde 2 düşerek yaklaşık 650 milyon onsa gerilemesi bekleniyor. Bu miktar son dört yılın en düşük seviyesine karşılık geliyor. Elektronik, otomotiv, enerji, tıbbi cihazlar ve elektrik altyapısı gümüşün en yoğun kullanıldığı alanlar arasında bulunuyor. Küresel ekonomik faaliyetin yavaşlaması, şirketlerin yatırım planlarını ertelemesi ve üreticilerin daha az gümüş kullanmaya yönelmesi endüstriyel talebi baskılıyor.
Güneş panelleri artık daha az gümüş kullanıyor
Güneş enerjisi yatırımları artmaya devam etse de panel başına kullanılan gümüş miktarı düşüyor. Üreticiler yüksek maliyet nedeniyle daha ince gümüş bağlantılar kullanıyor, bazı bölümlerde ise bakır gibi alternatif metallere yöneliyor. Sektörde “tasarruflu kullanım” olarak adlandırılan bu süreç, kurulan panel sayısı artsa bile toplam gümüş talebinin aynı hızda büyümemesine yol açıyor. Analistlerin 2026 tahminlerini aşağı çekmesindeki temel nedenlerden biri solar sektöründeki bu dönüşüm oldu.
Yapay zekâ ve elektrikli araçlar destek sağlayabilir
Gümüşün yüksek elektrik iletkenliği, yapay zekâ veri merkezleri, yüksek güçlü elektronik sistemler, elektrik şebekeleri ve elektrikli araçlar açısından önem taşıyor. Veri merkezlerinin büyümesi yalnızca çip değil, güç dağıtımı, anahtar, bağlantı ve soğutma ekipmanlarına da talep yaratıyor. Elektrikli araçlarda geleneksel otomobillere göre daha fazla elektronik parça bulunması gümüş kullanımını destekliyor. Bu alanlar solar talepteki kaybı kısa vadede tamamen kapatmasa da uzun vadeli büyüme kaynağı oluşturuyor.
Mücevher talebinde yüzde 9 düşüş bekleniyor
Gümüş fiyatlarının yüksek ve oynak seyretmesi, mücevher ve ev eşyası talebini sınırlıyor. Küresel mücevher talebinin yüzde 9 gerileyerek 2020’den bu yana en düşük seviyeye inmesi bekleniyor. Gümüş eşya talebindeki düşüşün ise yüzde 17’ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Özellikle Hindistan’da yükselen fiyatlar ve ithalat maliyetleri tüketicilerin alımlarını ertelemesine neden oluyor. Böylece yatırım talebi artarken geleneksel tüketim alanları zayıflıyor.
İlk kapı 60, ikinci hesap 65 dolar
Gümüşün kısa vadede yeniden güç kazanabilmesi için önce 60 doların üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Bu seviyenin aşılması halinde 65 dolar bölgesi yeni psikolojik eşik olarak öne çıkabilir. Mevcut 57,86 dolarlık fiyattan 65 dolara yükseliş yaklaşık yüzde 12,3 kazanç anlamına geliyor. Daha güçlü senaryoda analistlerin 72 dolarlık yıllık ortalama tahmini gündeme gelecek. Ancak her iki seviyenin önünde dolar, tahvil faizi ve sanayi talebi kaynaklı engeller bulunuyor.
Dört başlık gümüşün yönünü belirleyecek
Gümüş yatırımcısının önündeki ilk risk 55 dolar desteğinin kırılması. Bu seviyeye gerileme mevcut fiyata göre yaklaşık yüzde 5 kayıp anlamına geliyor. Yukarı yönlü senaryoda ise Fed’in eylül kararı, ABD enflasyon verileri, doların seyri ve fiziki yatırım talebi izlenecek. Sanayi tarafında güneş paneli üreticilerinin gümüş kullanımını ne kadar azaltacağı belirleyici olacak. Arz açığı fiyatı desteklerken talepteki dönüşüm, gümüşte oynaklığın yüksek kalmasına neden olabilir.