Gümüşte alarm çanları! Arz krizi büyüyor: Yeni ralli mi geliyor?
Gümüş fiyatları, ons başına 71,20 dolar seviyesinden destek bularak 75 dolar bandına yönelirken piyasada dengelenme arayışı sürüyor. Silver Institute verilerine göre, 2026 yılında arz açığının üst üste altıncı kez devam etmesi ve bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 46,3 milyon onsa ulaşması bekleniyor. Küresel maden üretimindeki yüzde 0,3'lük gerileme ve stoklardaki azalış da arzı sınırlarken; yapay zeka, veri merkezleri ve elektrikli araç sektörlerinden gelen talep piyasayı destekliyor.
Gümüş fiyatları, son günlerde yaşanan dalgalı seyrin ardından toparlanma çabası sergiliyor.
Gümüş (XAG/USD), 1 Mayıs 2026 itibarıyla ons başına yaklaşık 74,78 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Arz açığı büyüyor
Gümüş piyasasında arz-talep dengesine ilişkin görünüm dikkat çekiyor.
Silver Institute verilerine göre, 2026 yılında arz açığının üst üste altıncı kez devam etmesi bekleniyor.
Açığın 46,3 milyon ons ile önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 15 artacağı öngörülürken, 2021'den bu yana stoklardan yapılan 762 milyon onsun üzerindeki çekişin piyasadaki arzı sınırladığı belirtiliyor.
Üretimde sınırlı gerileme
Küresel maden üretiminin ise yüzde 0,3 düşüşle 844,1 milyon ons seviyesine gerilemesi bekleniyor.
Meksika'daki sınırlı üretim artışının, diğer bölgelerdeki düşüşlerle dengelendiği ifade ediliyor.
Talepte karışık tablo
Endüstriyel talebin toplam tüketimin 55'inden fazlasını oluşturmasına rağmen, bu alanda yüzde 2-3 oranında gerilemeyle 640-650 milyon ons seviyesine gerilemesi öngörülüyor.
Buna karşın elektronik, yapay zeka altyapısı, veri merkezleri ve elektrikli araç sektörlerinden gelen talep, piyasaya destek vermeyi sürdürüyor.
Fiziki yatırım tarafında ise külçe ve sikke talebinin artması bekleniyor.
Fed ve jeopolitik riskler etkili
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutması ve Başkan Jerome Powell'ın enflasyon risklerine dikkat çekmesi de piyasalarda belirleyici olmaya devam ediyor.
Ayrıca Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar da enerji fiyatları üzerinden dolaylı etki yaratıyor.
Teknik görünüm zayıf sinyaller veriyor
Gümüş fiyatlarının teknik görünümünde aşağı yönlü kanal hareketi sürüyor.
Fiyatın 50 günlük üssel hareketli ortalamanın altında kalması, satış baskısının devam ettiğine işaret ediyor.
74,70-74,80 dolar aralığı güçlü direnç olarak öne çıkarken, 76,40 dolar seviyesindeki uzun vadeli ortalama aşağı yönlü baskıyı artırıyor.
Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) 50 seviyesine doğru toparlanması, aşırı satım bölgesinden çıkıldığını gösterse de güçlü bir alım sinyali üretmediği değerlendiriliyor.
Kritik seviyeler izleniyor
Analistler, 74,80 doların altında kalıcılık halinde satış baskısının sürebileceğini, 72 dolar seviyesinin ise kısa vadede hedef olarak izlenebileceğini belirtiyor.
76,50 dolar seviyesi ise olası yükselişlerde direnç noktası olarak öne çıkıyor.
Piyasa uzmanlarına göre gümüş fiyatları; enerji piyasalarındaki gelişmeler, merkez bankalarının politikaları ve fiziki talep dinamiklerine bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürebilir.