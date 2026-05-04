Gümüşte alarm: Kritik seviyenin altına indi
Küresel gümüş piyasasında arz açığı büyürken fiyatlar kritik seviyelerin altına indi. Analistler, kısa vadede 71 doların test edilebileceğine dikkat çekiyor.
Gümüş piyasasında baskı artıyor. 4 Mayıs 2026 itibarıyla ons gümüş fiyatı 73,50-74 dolar aralığına gerileyerek önemli teknik seviyelerin altına sarktı. Arz açığının derinleşmesi ve üretimdeki sınırlı artış, piyasada uzun vadeli riskleri artırırken kısa vadede aşağı yönlü hareketlerin hız kazanabileceği değerlendiriliyor.
Güne zayıf başlayan gümüş fiyatları, son günlerde yaşanan satış baskısının etkisiyle kritik eşiklerin altına indi. Bu durum, yatırımcıların kısa vadede temkinli hareket etmesine neden oluyor.
Gümüşün hem sanayi hem de yatırım aracı olması, fiyatların küresel gelişmelere karşı daha hassas hareket etmesine yol açıyor. Bu da oynaklığı artıran önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.
2026 yılı sonunda gümüş piyasasında 46,3 milyon ons seviyesinde arz açığı oluşması bekleniyor. Bu rakam, geçen yıla göre yüzde 15’lik bir artış anlamına geliyor.
2021 yılından bu yana küresel gümüş stoklarında ciddi bir azalma yaşanıyor. Toplam stok kaybının 762 milyon onsu bulması, piyasada arz tarafındaki sıkışıklığı daha da belirgin hale getiriyor.
Küresel gümüş üretiminin 2026 yılında sadece yüzde 0,3 artarak 844,1 milyon ons seviyesine ulaşması bekleniyor. Birçok bölgede üretim düşüşü yaşanırken, toplam arzın sınırlı kalacağı öngörülüyor.
Toplam talebin yaklaşık yüzde 55’ini oluşturan sanayi kullanımında bu yıl yüzde 2-3 oranında düşüş bekleniyor. Bu da gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturan faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.
Buna karşın külçe ve sikke yatırımları tarafında talebin güçlü kalması bekleniyor. Bu durum, fiyatlardaki sert düşüşlerin sınırlanmasına yardımcı olabilir.
Küresel ekonomik belirsizlikler ve jeopolitik riskler, gümüş fiyatlarında dalgalanmayı artırıyor. Ancak uzun vadede arz açığının temel belirleyici olmaya devam edeceği ifade ediliyor.
Teknik analizlere göre gümüş fiyatı, 74,80-76,30 dolar aralığındaki kritik direnç bölgesinin altına geriledi. Bu durum, kısa vadede düşüş trendinin güçlenebileceğine işaret ediyor.
Analistler, 71,20-69 dolar bandının önemli destek bölgesi olduğunu belirtiyor. Fiyatların 74 doların altında kalması halinde bu seviyelere doğru geri çekilme ihtimali artıyor.