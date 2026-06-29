Gümüşte alarm zilleri: Sert düşüşün arkasında ne var?

ABD Dolar Endeksi'nin yaklaşık bir yılın en yüksek seviyelerine yaklaşması, faiz getirisi bulunmayan gümüş gibi değerli metaller üzerinde baskıyı artırdı.

Bu tablo, yatırımcıların değerli metallere yönelik risk iştahını sınırlayan başlıca unsurlardan biri oldu.