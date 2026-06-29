Gümüşte alarm zilleri: Sert düşüşün arkasında ne var?
Gümüş, ocak ayındaki zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybederken ons başına 57-60 dolar aralığında tutunmaya çalışıyor. Güçlü dolar, yüksek faizler, jeopolitik risk priminin azalması ve kar satışları fiyatlar üzerinde baskı yaratırken, Silver Institute'un 2026 raporu arz tarafında farklı bir tabloya işaret ediyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş, ons başına 57-60 dolar aralığında işlem görürken, 250 seanslık hareketli ortalaması çevresinde güçlü teknik destek bulmaya çalışıyor.
Ocak ayında görülen zirveden bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybeden gümüşte düşüşün, temel talepteki sert bir bozulmadan çok makroekonomik koşullardaki hızlı değişimlerden kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Güçlü dolar gümüş üzerinde baskı yarattı
Yeni atanan Fed Başkanı Kevin Warsh liderliğinde ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede sıkı duruşunu koruması ve faizleri yüzde 3,50-3,75 aralığında yüksek seviyelerde tutması, piyasalarda doların güçlenmesine neden oldu.
ABD Dolar Endeksi'nin yaklaşık bir yılın en yüksek seviyelerine yaklaşması, faiz getirisi bulunmayan gümüş gibi değerli metaller üzerinde baskıyı artırdı.
Bu tablo, yatırımcıların değerli metallere yönelik risk iştahını sınırlayan başlıca unsurlardan biri oldu.
Jeopolitik risk primi azaldı
ABD ile İran arasında Mutabakat Zaptı imzalanması da gümüş fiyatlamalarında etkili olan bir diğer gelişme olarak öne çıktı.
Anlaşmayla birlikte jeopolitik risk priminin önemli ölçüde azalması, petrol fiyatlarının çatışma öncesi 59-62 dolar aralığına dönmesini sağladı.
Petrol fiyatlarının normalleşmesi, daha önce değerli metallere güvenli liman talebi olarak yansıyan kısa vadeli enflasyon endişelerini de hafifletti.
Kar satışları düşüşü derinleştirdi
Makro görünümdeki ani değişim, gümüş piyasasında geniş çaplı kar satışlarını beraberinde getirdi.
CME gibi borsalarda teminat gerekliliklerinin artırılması ve emtia işlem danışmanlarının algoritmik kısa pozisyon satışları, aşağı yönlü hareketin daha da güçlenmesine yol açtı.
Bu nedenle gümüşteki geri çekilmenin, yalnızca arz-talep dengesindeki değişimlerle açıklanamayacak kadar geniş çaplı bir piyasa hareketine dönüştüğü görülüyor.
Arz açığı altıncı yılına girdi
Silver Institute'un 2026 World Silver Survey raporuna göre, küresel gümüş piyasasında arz açığı üst üste altıncı yılına girdi.
Raporda, yapısal açığın genişlemeyi sürdürdüğü ve bu yıl 46-67 milyon ons arasında arz açığı oluşabileceği tahmin ediliyor.
Gümüş arzındaki esnekliğin sınırlı olması da piyasada dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor.
Gümüş üretiminin yaklaşık yüzde 70'i bakır, çinko ve kurşun madenciliğinin ikincil yan ürünü olarak gerçekleştirildiği için madencilerin yalnızca fiyat değişimine bağlı olarak üretimi hızlı şekilde artırması kolay görünmüyor.