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Gümüşte alarm zilleri: Sert düşüşün arkasında ne var?

Gümüş, ocak ayındaki zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybederken ons başına 57-60 dolar aralığında tutunmaya çalışıyor. Güçlü dolar, yüksek faizler, jeopolitik risk priminin azalması ve kar satışları fiyatlar üzerinde baskı yaratırken, Silver Institute'un 2026 raporu arz tarafında farklı bir tabloya işaret ediyor.

Damla Kaya
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Gümüşte alarm zilleri: Sert düşüşün arkasında ne var? - Resim: 1

Gümüş, ons başına 57-60 dolar aralığında işlem görürken, 250 seanslık hareketli ortalaması çevresinde güçlü teknik destek bulmaya çalışıyor.

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Gümüşte alarm zilleri: Sert düşüşün arkasında ne var? - Resim: 2

Ocak ayında görülen zirveden bu yana yaklaşık yüzde 50 değer kaybeden gümüşte düşüşün, temel talepteki sert bir bozulmadan çok makroekonomik koşullardaki hızlı değişimlerden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

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Gümüşte alarm zilleri: Sert düşüşün arkasında ne var? - Resim: 3

Güçlü dolar gümüş üzerinde baskı yarattı

Yeni atanan Fed Başkanı Kevin Warsh liderliğinde ABD Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede sıkı duruşunu koruması ve faizleri yüzde 3,50-3,75 aralığında yüksek seviyelerde tutması, piyasalarda doların güçlenmesine neden oldu.

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Gümüşte alarm zilleri: Sert düşüşün arkasında ne var? - Resim: 4

ABD Dolar Endeksi'nin yaklaşık bir yılın en yüksek seviyelerine yaklaşması, faiz getirisi bulunmayan gümüş gibi değerli metaller üzerinde baskıyı artırdı.

Bu tablo, yatırımcıların değerli metallere yönelik risk iştahını sınırlayan başlıca unsurlardan biri oldu.

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Gümüşte alarm zilleri: Sert düşüşün arkasında ne var? - Resim: 5

Jeopolitik risk primi azaldı

ABD ile İran arasında Mutabakat Zaptı imzalanması da gümüş fiyatlamalarında etkili olan bir diğer gelişme olarak öne çıktı.

Anlaşmayla birlikte jeopolitik risk priminin önemli ölçüde azalması, petrol fiyatlarının çatışma öncesi 59-62 dolar aralığına dönmesini sağladı.

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Gümüşte alarm zilleri: Sert düşüşün arkasında ne var? - Resim: 6

Petrol fiyatlarının normalleşmesi, daha önce değerli metallere güvenli liman talebi olarak yansıyan kısa vadeli enflasyon endişelerini de hafifletti.

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Gümüşte alarm zilleri: Sert düşüşün arkasında ne var? - Resim: 7

Kar satışları düşüşü derinleştirdi

Makro görünümdeki ani değişim, gümüş piyasasında geniş çaplı kar satışlarını beraberinde getirdi.

CME gibi borsalarda teminat gerekliliklerinin artırılması ve emtia işlem danışmanlarının algoritmik kısa pozisyon satışları, aşağı yönlü hareketin daha da güçlenmesine yol açtı.

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Gümüşte alarm zilleri: Sert düşüşün arkasında ne var? - Resim: 8

Bu nedenle gümüşteki geri çekilmenin, yalnızca arz-talep dengesindeki değişimlerle açıklanamayacak kadar geniş çaplı bir piyasa hareketine dönüştüğü görülüyor.

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Gümüşte alarm zilleri: Sert düşüşün arkasında ne var? - Resim: 9

Arz açığı altıncı yılına girdi

Silver Institute'un 2026 World Silver Survey raporuna göre, küresel gümüş piyasasında arz açığı üst üste altıncı yılına girdi.

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Gümüşte alarm zilleri: Sert düşüşün arkasında ne var? - Resim: 10

Raporda, yapısal açığın genişlemeyi sürdürdüğü ve bu yıl 46-67 milyon ons arasında arz açığı oluşabileceği tahmin ediliyor.

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Gümüşte alarm zilleri: Sert düşüşün arkasında ne var? - Resim: 11

Gümüş arzındaki esnekliğin sınırlı olması da piyasada dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor.

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Gümüşte alarm zilleri: Sert düşüşün arkasında ne var? - Resim: 12

Gümüş üretiminin yaklaşık yüzde 70'i bakır, çinko ve kurşun madenciliğinin ikincil yan ürünü olarak gerçekleştirildiği için madencilerin yalnızca fiyat değişimine bağlı olarak üretimi hızlı şekilde artırması kolay görünmüyor.

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