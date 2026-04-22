Google Haberler

Gümüşte büyük açık: 46,3 milyon onsu aşacak

Küresel gümüş piyasasında üst üste altıncı yıl açık bekleniyor. Artan yatırım talebine rağmen arz daralıyor, piyasalarda dengeler yeniden şekilleniyor.

Gümüşte büyük açık: 46,3 milyon onsu aşacak - Resim: 1

Küresel emtia piyasalarında dikkatler yeniden gümüşe çevrildi. The Silver Institute’un yayımladığı son rapora göre, gümüş piyasası 2026 yılında da arz açığı vermeye devam edecek. Üstelik bu açık, bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 46,3 milyon ons seviyesine ulaşacak.

1 12
Gümüşte büyük açık: 46,3 milyon onsu aşacak - Resim: 2

Rapora göre küresel gümüş piyasasında arzın talebi karşılayamaması altıncı yılını dolduracak. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırırken, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

2 12
Gümüşte büyük açık: 46,3 milyon onsu aşacak - Resim: 3

Gümüş külçe ve sikke talebinde yüzde 18’lik güçlü bir artış bekleniyor. Ancak sanayi kullanımı, fotoğrafçılık, mücevher ve gümüş eşya gibi alanlarda yaşanan düşüş nedeniyle toplam tüketimin yüzde 2 azalacağı öngörülüyor.

3 12
Gümüşte büyük açık: 46,3 milyon onsu aşacak - Resim: 4

Madencilik üretiminde yaşanan sınırlı düşüş ve üreticilerin hedge işlemlerindeki azalma, toplam arzın yüzde 2 gerilemesine neden oluyor. Bu durum piyasadaki açığın büyümesinde önemli rol oynuyor.

4 12
Gümüşte büyük açık: 46,3 milyon onsu aşacak - Resim: 5

Raporda geri dönüşüm faaliyetlerinin yüzde 7 artacağı belirtiliyor. Ancak bu artışın arz tarafındaki kayıpları tamamen telafi etmeye yetmeyeceği ifade ediliyor.

5 12
Gümüşte büyük açık: 46,3 milyon onsu aşacak - Resim: 6

Orta Doğu’da süren gerilimler ve özellikle İran merkezli gelişmeler, kısa vadede gümüş fiyatları üzerinde belirsizlik yaratıyor. Buna rağmen uzun vadeli görünümde iyimserlik korunuyor.

6 12
Gümüşte büyük açık: 46,3 milyon onsu aşacak - Resim: 7

Enerji kaynaklı enflasyon baskısına karşı uygulanan sıkı para politikalarının geçici olacağı öngörülüyor. Bu durum, faiz getirisi olmayan değerli metaller için destekleyici bir unsur olarak görülüyor.

7 12
Gümüşte büyük açık: 46,3 milyon onsu aşacak - Resim: 8

Ekonomik büyümenin yavaşlaması ve kamu maliyesi üzerindeki baskı, yatırımcıları yeniden altın ve gümüş gibi güvenli limanlara yönlendirebilir. Bu da talebi yeniden canlandırabilir.

8 12
Gümüşte büyük açık: 46,3 milyon onsu aşacak - Resim: 9

Enflasyona göre düzeltilmiş tahvil getirilerinin düşmesi, faiz getirisi olmayan gümüş ve altının cazibesini artırıyor.

9 12
Gümüşte büyük açık: 46,3 milyon onsu aşacak - Resim: 10

Bu durum, özellikle belirsizlik dönemlerinde yatırımcı davranışlarını etkiliyor.

10 12
Gümüşte büyük açık: 46,3 milyon onsu aşacak - Resim: 11

Uzmanlara göre arz-talep dengesindeki bozulma, gümüş piyasasında yeni bir fiyatlama döneminin kapısını aralayabilir. 

11 12
Gümüşte büyük açık: 46,3 milyon onsu aşacak - Resim: 12

2026 yılı, gümüş için kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.

12 12