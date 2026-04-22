Gümüşte büyük açık: 46,3 milyon onsu aşacak
Küresel gümüş piyasasında üst üste altıncı yıl açık bekleniyor. Artan yatırım talebine rağmen arz daralıyor, piyasalarda dengeler yeniden şekilleniyor.
Küresel emtia piyasalarında dikkatler yeniden gümüşe çevrildi. The Silver Institute’un yayımladığı son rapora göre, gümüş piyasası 2026 yılında da arz açığı vermeye devam edecek. Üstelik bu açık, bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 46,3 milyon ons seviyesine ulaşacak.
Rapora göre küresel gümüş piyasasında arzın talebi karşılayamaması altıncı yılını dolduracak. Bu durum, yatırımcıların gümüşe olan ilgisini artırırken, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.
Gümüş külçe ve sikke talebinde yüzde 18’lik güçlü bir artış bekleniyor. Ancak sanayi kullanımı, fotoğrafçılık, mücevher ve gümüş eşya gibi alanlarda yaşanan düşüş nedeniyle toplam tüketimin yüzde 2 azalacağı öngörülüyor.
Madencilik üretiminde yaşanan sınırlı düşüş ve üreticilerin hedge işlemlerindeki azalma, toplam arzın yüzde 2 gerilemesine neden oluyor. Bu durum piyasadaki açığın büyümesinde önemli rol oynuyor.
Raporda geri dönüşüm faaliyetlerinin yüzde 7 artacağı belirtiliyor. Ancak bu artışın arz tarafındaki kayıpları tamamen telafi etmeye yetmeyeceği ifade ediliyor.
Orta Doğu’da süren gerilimler ve özellikle İran merkezli gelişmeler, kısa vadede gümüş fiyatları üzerinde belirsizlik yaratıyor. Buna rağmen uzun vadeli görünümde iyimserlik korunuyor.
Enerji kaynaklı enflasyon baskısına karşı uygulanan sıkı para politikalarının geçici olacağı öngörülüyor. Bu durum, faiz getirisi olmayan değerli metaller için destekleyici bir unsur olarak görülüyor.
Ekonomik büyümenin yavaşlaması ve kamu maliyesi üzerindeki baskı, yatırımcıları yeniden altın ve gümüş gibi güvenli limanlara yönlendirebilir. Bu da talebi yeniden canlandırabilir.
Enflasyona göre düzeltilmiş tahvil getirilerinin düşmesi, faiz getirisi olmayan gümüş ve altının cazibesini artırıyor.
Bu durum, özellikle belirsizlik dönemlerinde yatırımcı davranışlarını etkiliyor.
Uzmanlara göre arz-talep dengesindeki bozulma, gümüş piyasasında yeni bir fiyatlama döneminin kapısını aralayabilir.
2026 yılı, gümüş için kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.