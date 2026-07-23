Gümüşte büyük dönüş sinyali! Bu kez yükselişin nedeni farklı olacak

Ocak ayında tarihi zirvelere çıkan gümüş fiyatları ay sonunda gelen sert satış dalgası ile yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Ancak emtia analistlerine göre bu geri çekilme boğa piyasasının sonuna değil, daha sağlıklı ve kalıcı bir yükseliş trendine işaret ediyor.