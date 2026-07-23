Gümüşte büyük dönüş sinyali! Bu kez yükselişin nedeni farklı olacak
Ocak ayında tarihi zirveyi gördükten sonra sert düşüş yaşayan gümüşte yatırımcıların gözü yeniden yükseliş beklentilerine çevrildi. WisdomTree Emtia ve Makroekonomik Araştırma Başkanı Nitesh Shah, mevcut geri çekilmenin sağlıklı bir düzeltme olduğunu belirterek gümüşün 2027'de ulaşacağı rakamı açıkladı.
Ocak ayında tarihi zirvelere çıkan gümüş fiyatları ay sonunda gelen sert satış dalgası ile yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Ancak emtia analistlerine göre bu geri çekilme boğa piyasasının sonuna değil, daha sağlıklı ve kalıcı bir yükseliş trendine işaret ediyor.
Gümüşte toparlanma için kritik tarih
WisdomTree Emtia ve Makroekonomik Araştırma Başkanı Nitesh Shah, gümüşün 2027'nin ikinci çeyreğinde yeniden güç kazanarak ons başına 70 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak değerlendirmelere göre bu kez yükseliş spekülatif alımlardan değil, piyasanın temel dinamiklerinden beslenecek.
"Spekülatif dönem sona erdi"
Shah, Ocak ayında gümüşün 120 dolarlık rekorunun sürdürülebilir olmadığını belirterek, artık piyasanın daha dengeli bir yapıya kavuştuğunu, önümüzdeki dönemde fiyat hareketlerini yatırımcı coşkusundan çok arz-talep dengesi, sanayi tüketimi ve makroekonomik gelişmelerin belirleyeceğini söyledi.
Gümüş neden düştü?
Son aylardaki sert geri çekilmeye rağmen gümüş 50 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Shah, bu düşüşün uzun vadeli görünümün bozulduğu anlamına gelmediğini, gümüşün her zamanki gibi altını takip ettiğini söyledi.
Altın yükselirken gümüş daha hızlı yükselmiş, düşerken de daha sert düşmüştü.
Sanayi tarafı rahat nefes aldı
Öte yandan ocak ayında yaşanan aşırı fiyat artışı özellikle sanayi şirketleri üzerinde ciddi maliyet baskısı oluşturdu. Değerlendirmeye göre gümüşün 120 doların üzerine çıkması endüstriyel talebi ciddi şekilde zorlarken 60 dolar seviyeleri bile üreticileri gümüş kullanımını azaltacak alternatif teknolojilere yöneltiyor.
Bu süreçte Çin'de güneş enerjisi sektöründeki talebin yavaşlaması, stok sıkışıklığının azalması ve madencilik üretimindeki artış da fiyatların normalleşmesine katkı sağladı.
Üreticilerin maliyeti yüksek
Shah, son düzeltmeye rağmen üreticilerin halen yüksek maliyetlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Gümüş fiyatı yıl başındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 18 gerilemiş olsa da, geçen yılın aynı dönemine göre hâlâ yaklaşık yüzde 60 daha yüksek seviyede bulunuyor. Bu durum özellikle gümüşü yoğun kullanan sektörlerde maliyet baskısını artırıyor.
En büyük etki ise güneş paneli üreticilerinde görülüyor. Gümüşün üretim maliyetleri içindeki payının yüksek olması nedeniyle birçok şirket alternatif teknolojilere yönelmeyi değerlendiriyor.
Altın tahmini gümüşü de destekliyor
WisdomTree, altının önümüzdeki 12 ay içinde 4.560 doların üzerine çıkmasını bekliyor. Shah'a göre bu senaryo gerçekleşirse gümüş de aynı makroekonomik rüzgardan faydalanarak yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebilir.
Ancak Shah, gümüş piyasasının altına kıyasla daha küçük olması ve bireysel yatırımcıların ağırlığının fazla bulunması nedeniyle fiyat oynaklığının yüksek kalmaya devam edeceği uyarısında bulundu.