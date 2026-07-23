Google Haberler

Gümüşte büyük dönüş sinyali! Bu kez yükselişin nedeni farklı olacak

Ocak ayında tarihi zirveyi gördükten sonra sert düşüş yaşayan gümüşte yatırımcıların gözü yeniden yükseliş beklentilerine çevrildi. WisdomTree Emtia ve Makroekonomik Araştırma Başkanı Nitesh Shah, mevcut geri çekilmenin sağlıklı bir düzeltme olduğunu belirterek gümüşün 2027'de ulaşacağı rakamı açıkladı.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüşte büyük dönüş sinyali! Bu kez yükselişin nedeni farklı olacak - Resim: 1

Ocak ayında tarihi zirvelere çıkan gümüş fiyatları ay sonunda gelen sert satış dalgası ile yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. Ancak emtia analistlerine göre bu geri çekilme boğa piyasasının sonuna değil, daha sağlıklı ve kalıcı bir yükseliş trendine işaret ediyor. 

 

1 10
Gümüşte büyük dönüş sinyali! Bu kez yükselişin nedeni farklı olacak - Resim: 2

Gümüşte toparlanma için kritik tarih

WisdomTree Emtia ve Makroekonomik Araştırma Başkanı Nitesh Shah, gümüşün 2027'nin ikinci çeyreğinde yeniden güç kazanarak ons başına 70 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Ancak değerlendirmelere göre bu kez yükseliş spekülatif alımlardan değil, piyasanın temel dinamiklerinden beslenecek.

2 10
Gümüşte büyük dönüş sinyali! Bu kez yükselişin nedeni farklı olacak - Resim: 3

"Spekülatif dönem sona erdi"

Shah, Ocak ayında gümüşün 120 dolarlık rekorunun sürdürülebilir olmadığını belirterek, artık piyasanın daha dengeli bir yapıya kavuştuğunu, önümüzdeki dönemde fiyat hareketlerini yatırımcı coşkusundan çok arz-talep dengesi, sanayi tüketimi ve makroekonomik gelişmelerin belirleyeceğini söyledi. 

3 10
Gümüşte büyük dönüş sinyali! Bu kez yükselişin nedeni farklı olacak - Resim: 4

Gümüş neden düştü?

Son aylardaki sert geri çekilmeye rağmen gümüş 50 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Shah, bu düşüşün uzun vadeli görünümün bozulduğu anlamına gelmediğini, gümüşün her zamanki gibi altını takip ettiğini söyledi.

Altın yükselirken gümüş daha hızlı yükselmiş, düşerken de daha sert düşmüştü.

4 10
Gümüşte büyük dönüş sinyali! Bu kez yükselişin nedeni farklı olacak - Resim: 5

Sanayi tarafı rahat nefes aldı

Öte yandan ocak ayında yaşanan aşırı fiyat artışı özellikle sanayi şirketleri üzerinde ciddi maliyet baskısı oluşturdu. Değerlendirmeye göre gümüşün 120 doların üzerine çıkması endüstriyel talebi ciddi şekilde zorlarken 60 dolar seviyeleri bile üreticileri gümüş kullanımını azaltacak alternatif teknolojilere yöneltiyor.

5 10
Gümüşte büyük dönüş sinyali! Bu kez yükselişin nedeni farklı olacak - Resim: 6

Bu süreçte Çin'de güneş enerjisi sektöründeki talebin yavaşlaması, stok sıkışıklığının azalması ve madencilik üretimindeki artış da fiyatların normalleşmesine katkı sağladı.

6 10
Gümüşte büyük dönüş sinyali! Bu kez yükselişin nedeni farklı olacak - Resim: 7

Üreticilerin maliyeti yüksek

Shah, son düzeltmeye rağmen üreticilerin halen yüksek maliyetlerle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Gümüş fiyatı yıl başındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 18 gerilemiş olsa da, geçen yılın aynı dönemine göre hâlâ yaklaşık yüzde 60 daha yüksek seviyede bulunuyor. Bu durum özellikle gümüşü yoğun kullanan sektörlerde maliyet baskısını artırıyor.

7 10
Gümüşte büyük dönüş sinyali! Bu kez yükselişin nedeni farklı olacak - Resim: 8

En büyük etki ise güneş paneli üreticilerinde görülüyor. Gümüşün üretim maliyetleri içindeki payının yüksek olması nedeniyle birçok şirket alternatif teknolojilere yönelmeyi değerlendiriyor.

8 10
Gümüşte büyük dönüş sinyali! Bu kez yükselişin nedeni farklı olacak - Resim: 9

Altın tahmini gümüşü de destekliyor

WisdomTree, altının önümüzdeki 12 ay içinde 4.560 doların üzerine çıkmasını bekliyor. Shah'a göre bu senaryo gerçekleşirse gümüş de aynı makroekonomik rüzgardan faydalanarak yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebilir.

9 10
Gümüşte büyük dönüş sinyali! Bu kez yükselişin nedeni farklı olacak - Resim: 10

Ancak Shah, gümüş piyasasının altına kıyasla daha küçük olması ve bireysel yatırımcıların ağırlığının fazla bulunması nedeniyle fiyat oynaklığının yüksek kalmaya devam edeceği uyarısında bulundu.

10 10