Gümüşte büyük hareket başladı: Fiyatları uçuracak tarih yaklaşıyor

Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket görülmesi halinde yükselişin 67 dolara doğru hızlanabileceği değerlendiriliyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 63,10 dolar ilk önemli destek olarak takip ediliyor. Ancak gümüşte göstergelerin aşırı alım bölgesine yaklaşması, yükseliş sırasında kısa süreli geri çekilmelerin yaşanabileceğine de işaret ediyor.