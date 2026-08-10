Gümüşte büyük hareket başladı: Fiyatları uçuracak tarih yaklaşıyor
ABD'de istihdam verilerinin beklentileri karşılamaması Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentileri zayıflatırken, değerli metallerde güçlü bir yükseliş başladı. Geçen hafta yüzde 10,2 yükselerek altını geride bırakan gümüşte gözler şimdi 67 dolar seviyelerine çevrildi. Analstler ise gümüşün değer kazancında altını geçeceğini belirterek kritik bir tarih verdi.
ABD'de zayıflayan iş gücü piyasası, altın ve gümüş fiyatlarında görülen düşüşü tersine çevirdi. Her iki metal de son 7 ayın en güçlü haftalık performansını gösterirken, gümüş altından daha hızlı yükseldi.
Son 7 ayın en güçlü haftalık performansı
Ons altın geçen haftayı yüzde 7,4 yükselişle 4 bin 342 dolardan tamamlarken, gümüş yüzde 10,2 değer kazanarak 63,54 dolara çıktı. Böylece
Yeni haftada gümüşteki yükseliş devam ederken ons gümüş yüzde 0,8 yükselişle 64 doları aştı. Gümüşn gramı ise 98,37 TL'ye dayandı.
Gümüşte kritik direnç seviyesi
Teknik görünüm de gümüşte yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret ederken 65,21 dolar ilk önemli direnç olarak öne çıktı.
Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket görülmesi halinde yükselişin 67 dolara doğru hızlanabileceği değerlendiriliyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 63,10 dolar ilk önemli destek olarak takip ediliyor. Ancak gümüşte göstergelerin aşırı alım bölgesine yaklaşması, yükseliş sırasında kısa süreli geri çekilmelerin yaşanabileceğine de işaret ediyor.
Gümüş altından daha güçlü kalabilir
Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen de önümüzdeki dönemde gümüşün altından daha güçlü bir seyir izleyebileceğini değerlendiriyor.
Ergezen, savaşın yeniden şiddetlenmemesi ve faiz artırım beklentilerinin güçlenmemesi halinde önümüzdeki 1-2 ayda gümüşün altına göre daha iyi performans gösterebileceğini belirtti.
Bununla birlikte dolar endeksinin 100 seviyelerine yakın seyretmesi ve petrolün 80 doların üzerinde kalması, değerli metallerdeki yükselişi sınırlayabilecek unsurlar arasında gösteriliyor. Ergezen'e göre petrol fiyatlarının 70 dolar civarına gerilemesi halinde altın ve gümüşte daha olumlu fiyatlamalar görülebilir.
Gümüş Enstitüsünün tahminlerine göre de küresel gümüş arzının bu yıl yüzde 1,5 artmasına rağmen piyasada 67 milyon onsluk açık oluşması bekleniyor. Böylece gümüş piyasası üst üste altıncı yılı da arz açığıyla tamamlayabilir.