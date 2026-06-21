Gümüşte büyük sıçrama beklentisi: Yeni ralli birkaç yıl içinde geliyor!
Son iki yılda güçlü bir yükseliş kaydeden gümüş fiyatları, yatırımcıların radarına yeniden girdi. Artan endüstriyel talep, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizliklerin desteğiyle analistler gümüş fiyatlarında yeni ralli beklerken tahminlere göre gümüş birkaç yıl içinde 100 dolar seviyesini aşabilir.
Altının gölgesinde kalan gümüş, son yıllardaki güçlü performansıyla yatırımcıların ilgisini yeniden çekmeye başladı. Aştına göre daha erişilebilir fiyatı ve artan talep sayesinde gümüşün önümüzdeki yıllarda yeni rekorlar kırabileceği değerlendiriliyor.
2025 başında 30 dolar seviyesinde bulunan gümüşün ons fiyatı, 2026 başında 79 dolara kadar yükselerek iki katın üzerinde değer kazanırken yatırımcı ilgisini de artırdı.
Enflasyon, faiz oranları, jeopolitik gelişmeler ve ekonomik belirsizlikler gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olurken yatırımcılar alım gücünü korumak için altın ve gümüş gibi fiziksel varlıklara yöneliyor. Faiz indirimi beklentisi de gümüşün cazibesini artırıyor.
Güneş panelleri, elektrikli araçlar ve elektronik sektörlerinden gelen güçlü talep de gümüşü endüstriyel olarak değeri her geçen gün artan kıymetli bir emtiaya dönüştürüyor.
4 yıl içinde gümüş 100 dolara ulaşabilir
BlackRock ve JP Morgan analistleri gümüşün uzun vadeli görünümünün güçlü olduğunu değerlendirirken tahminlere göre gümüş fiyatları 2026 sonuna kadar 80 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. 2030 yılına kadar da gümüş fiyatlarının ons başına 100 dolara ulaşması mümkün görülüyor.
Bununla birlikte analistler, gümüş piyasasının yüksek oynaklığına da dikkat çekiyor. Altına kıyasla daha sert fiyat hareketleri sergileyen gümüş, büyük yükselişler kadar sert düzeltmeler de yaşıyor. 2026 başında 113 doların üzerine çıkan gümüşün onsu sadece birkaç hafta içinde 77 dolara gerileyerek yüzde 30'dan fazla düşüş göstermişti.
Uzmanlar bu noktada gümüş yatırımlarında kısa vadeli fiyat hareketlerinden ziyade uzun vadeli perspektifin benimsenmesini tavsiye ederken toplam yatırımlar içinde yüzde 15 gibi sınırlı bir paya sahip olması gerektiğini belirtiyor.
Piyasalardaki genel beklenti ise güçlü endüstriyel talebin devam etmesi ve küresel ekonomik belirsizliklerin sürmesi halinde gümüş fiyatlarının önümüzdeki yıllarda yükseliş eğilimini koruyabileceği yönünde.
Bazı tahminler, 2030 yılına kadar gümüşün ons fiyatının 100 ila 150 dolar aralığına ulaşabileceğine işaret ediyor.
Gümüşe yatırım yapmak isteyenler ise fiziki gümüş (külçe veya madeni para), gümüş madenciliği şirketlerinin hisseleri ya da gümüşe dayalı borsa yatırım fonları (ETF) gibi farklı seçeneklere yöneliyor.