Gümüşte büyük sıçrama beklentisi: Yeni ralli birkaç yıl içinde geliyor!

4 yıl içinde gümüş 100 dolara ulaşabilir

BlackRock ve JP Morgan analistleri gümüşün uzun vadeli görünümünün güçlü olduğunu değerlendirirken tahminlere göre gümüş fiyatları 2026 sonuna kadar 80 dolar seviyesinin üzerine çıkabilir. 2030 yılına kadar da gümüş fiyatlarının ons başına 100 dolara ulaşması mümkün görülüyor.