Gümüşte dengeler değişebilir: Yıl sonu için yeni beklenti

Faiz artışı gümüşü nasıl etkileyebilir?

Fed'in geçen hafta gerçekleştirdiği faiz artışı, 2023'ten bu yana para politikasında bu yönde atılan ilk adım oldu. Fed Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki bankanın enflasyonu yüzde 2 hedefine çekmek için gerektiğinde yeni faiz artışlarına gidebileceği beklentisi de gündemdeki yerini koruyor.