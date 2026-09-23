Gümüşte dengeler değişebilir: Yıl sonu için yeni beklenti
Fed’in 2023’ten bu yana ilk faiz artışının ardından gözler gümüş fiyatlarına çevrildi. Son aylarda 60 dolar civarında seyreden gümüşte, Fed ile Beyaz Saray arasında yaşanabilecek olası gerilimin yıl sonuna doğru yeni bir yükselişi tetikleyebileceği değerlendiriliyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD Merkez Bankası'nın 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırmasının ardından değerli metal piyasalarında gözler gümüşe çevrildi. Ocak ayında ulaştığı tarihi zirvelerden gerileyen gümüşte, Fed'in bundan sonraki adımlarının yanı sıra Washington ile merkez bankası arasında yeniden ortaya çıkabilecek gerilimin fiyatların yönünde etkili olabileceği değerlendiriliyor.
Faiz artışı gümüşü nasıl etkileyebilir?
Fed'in geçen hafta gerçekleştirdiği faiz artışı, 2023'ten bu yana para politikasında bu yönde atılan ilk adım oldu. Fed Başkanı Kevin Warsh yönetimindeki bankanın enflasyonu yüzde 2 hedefine çekmek için gerektiğinde yeni faiz artışlarına gidebileceği beklentisi de gündemdeki yerini koruyor.
Faizlerin yükselmesi ise tek başına gümüş açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiyor. Yüksek faiz ortamında yatırımcıların daha düşük riskle getiri sağlayan araçlara yönelme imkanının artması, faiz getirisi bulunmayan değerli metallere olan talebi baskılayabiliyor.
Gümüş tarihi zirveden geriledi
Geçen yılın son döneminde Fed ile ABD yönetimi arasındaki gerilim ve hisse senedi piyasalarındaki yüksek değerlemelere yönelik endişeler gümüşe olan talebi artırmıştı. Güçlü yükselişin ardından gümüş fiyatları ocak ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Zirvenin ardından sert şekilde gerileyen değerli metal, son birkaç aydır ons başına yaklaşık 60 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Gümüş fiyatlarını takip eden iShares Silver Trust ise son 12 aylık dönemde yüzde 50'nin üzerinde yükseldi.
Trump-Warsh gerilimi fiyatları etkileyebilir
Gümüş piyasası açısından dikkat çekilen bir diğer başlık ise ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Başkanı Kevin Warsh arasındaki para politikası görüş ayrılıkları.
Trump'ın faizlerin düşürülmesini istemesine rağmen Warsh yönetimindeki Fed'in bu yönde hareket etmemesi ve son olarak faiz artırması, taraflar arasında ilerleyen dönemde yeni bir gerilim yaşanabileceği beklentisini gündeme taşıdı.
Analizde, Warsh'ın yeni faiz artışlarına gitmesi halinde Beyaz Saray ile Fed arasındaki anlaşmazlığın daha görünür hale gelebileceği ve Fed'in bağımsızlığına yönelik tartışmaların yeniden güçlenebileceği belirtiliyor.
Gümüşte yeni yükseliş beklentisi
Faiz artışlarının doğrudan gümüş fiyatlarını desteklemesi beklenmese de Fed'in bağımsızlığına ilişkin tartışmalar ve piyasalarda oluşabilecek belirsizliğin değerli metallere talebi artırabileceği değerlendiriliyor.
Motley Fool'daki analizde, gümüşün son aylarda 60 dolar civarında daha dengeli bir seyir izlediği ancak ABD yönetimi ile Fed arasında yeni bir gerilim yaşanması halinde fiyat hareketlerinin hızlanabileceği görüşüne yer verildi.
Analist, bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda gümüşün yıl sonundan önce yeniden yükselişe geçebileceğini öngörüyor.