Gümüşte dikkat çeken tahmin: Dev banka tarih verdi, yeni hedefi açıkladı

Kısa vadede ise tablo daha temkinli. Fed'in daha şahin bir politika izlemesi ve yeni faiz artışlarına gitmesi, gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturabilecek başlıca riskler arasında gösteriliyor. Buna karşılık UBS, daha uzun vadede yüksek altın fiyatlarının yanı sıra yatırım ve sanayi talebinin gümüşü desteklemesini bekliyor.