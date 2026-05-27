Gümüşte geri çekilme yatırımcıyı yanıltıyor olabilir! Uzmanlara göre yeni yükseliş hazırlığı başladı
Gümüş fiyatlarında son günlerde görülen geri çekilme, piyasalarda “ralli sona mı eriyor?” sorusunu gündeme taşıdı. Ancak uzmanlara göre jeopolitik riskler, Fed belirsizliği ve sanayi talebi nedeniyle gümüşte uzun vadeli yükseliş hikâyesi henüz bitmiş değil.
Küresel piyasalarda güçlü yükseliş sonrası 79 dolar seviyesinin altında sıkışan gümüş fiyatları, yatırımcıların dikkatini yeniden bu değerli metale çevirdi. Analistler, mevcut geri çekilmenin bir çöküş sinyali değil, daha büyük bir yükseliş öncesi “sağlıklı düzeltme” olabileceğini değerlendiriyor.
Son dönemde sert yükseliş yaşayan gümüş, 79 dolar direncini aşmakta zorlanırken 77 dolar seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Piyasada oluşan bu sıkışmanın arkasında ise birbirine zıt üç büyük faktör bulunuyor.
Uzmanlara göre ilk önemli unsur Orta Doğu’daki gelişmeler. ABD ile İran arasında ateşkese yönelik ilerleme sinyalleri ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına ilişkin haberler, güvenli liman talebini zayıflatarak gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.
Buna rağmen piyasalarda jeopolitik risklerin tamamen sona erdiğine dair güçlü bir inanç oluşmuş değil. Washington ve Tahran’dan gelen çelişkili mesajlar nedeniyle yatırımcıların büyük bölümü gümüş pozisyonlarını kapatmak istemiyor.
Piyasalardaki en güçlü etkenlerden biri ise ABD Merkez Bankası’nın faiz politikası olmaya devam ediyor. Yatırımcılar faiz indirimleri konusunda daha net sinyaller beklerken, Fed yetkililerinin şahin açıklamaları piyasadaki beklentileri zayıflattı.
Faizlerin uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi, doları desteklerken faiz getirisi olmayan gümüş üzerinde baskı yaratıyor. Ancak analistler, Fed’in sıkılaştırma döngüsünün sonuna yaklaşıldığı görüşünün hâlâ güçlü olduğunu belirtiyor.
Uzmanlara göre piyasadaki en önemli değişim, gümüşün artık yalnızca kriz dönemlerinde tercih edilen bir değerli metal olmaktan çıkması. Gümüş, güneş enerjisi panelleri ve elektrikli araç üretiminde kritik rol oynayan stratejik sanayi metali haline geldi.
Silver Institute verilerine göre 2026 yılında küresel gümüş arz açığının 46,3 milyon ons seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu rakamın geçen yıla göre yaklaşık yüzde 15 daha yüksek olması öngörülüyor.
Özellikle temiz enerji yatırımları ve teknoloji sektöründeki büyüme, gümüşe yönelik talebi artırıyor. Analistler, bu nedenle fiyatlardaki her sert düşüşün orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı olarak görüldüğünü belirtiyor.
Piyasa uzmanlarına göre gümüşteki yükseliş trendi tamamen sona ermiş değil. Ancak yeni dönemde fiyat hareketlerinin daha yavaş, daha seçici ve jeopolitik gelişmelere daha duyarlı ilerlemesi bekleniyor.
Fed belirsizliği ve küresel riskler sürdükçe, sınırlı geri çekilmelerin yeni yükselişlerin habercisi olabileceği ifade ediliyor.