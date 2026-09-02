Gümüşte gözler eylüle çevrildi: Yön yeniden değişebilir

Vergi indirimi konusunda resmî bir duyuru yapılmamasıyla MCX gümüşü yeniden primli bölgeye döndü. Ürünün mevcut piyasa fiyatı 226 bin 850 rupi olarak kaydedildi. MCX tarafında 220 bin ve 214 bin rupi destek; 252 bin 700 ve 278 bin 400 rupi ise direnç seviyeleri olarak gösterildi.