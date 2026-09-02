Gümüşte gözler eylüle çevrildi: Yön yeniden değişebilir
Fed'in faiz mesajları ve doların güçlenmesi, gümüş piyasasında yön arayışını yeniden hızlandırdı. Ons fiyatında kritik eşiklere yaklaşılırken, teknik göstergeler eylül başında sert hareketlerin yaşanabileceğine işaret ediyor. Hindistan'dan gelen vergi söylentileri de fiyatlamayı etkilerken, yatırımcıların gözü gümüşün düşüşü sürdürüp sürdürmeyeceğine ya da yeniden yükselişe geçip geçmeyeceğine çevrildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş piyasasında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz adımlarına ilişkin beklentiler ve küresel risklerdeki artışın etkisiyle dalgalı seyir sürüyor.
Jackson Hole toplantısının ardından faiz artırımı ihtimalinin güçlenmesi, tahvil faizleri ve doları desteklerken gümüş fiyatlarında satış baskısına neden oldu.
Fed Başkanı Kevin Warsh'ın enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı vermesiyle piyasalarda bu ay 25 baz puanlık faiz artışı olasılığı yaklaşık yüzde 70'e yükseldi. Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı çekmesi de enflasyona ilişkin kaygıları artırdı.
Gümüş, değerli metal özelliğinin yanı sıra sanayide yaygın olarak kullanılması nedeniyle faiz görünümü, doların yönü, büyüme beklentileri ve üretim faaliyetlerindeki değişimlere duyarlı hareket ediyor.
Doların değer kazanması ve küresel tahvil faizlerindeki yükseliş, kısa vadede fiyatı baskılayan başlıca etkenler arasında bulunuyor.
Ons gümüşte destek ve direnç seviyeleri
Uluslararası piyasalarda ons gümüş 63,70 dolar civarında işlem görüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 61,50 dolar ile 60 dolar seviyeleri destek noktaları olarak izlenirken, bu seviyelerin altına inilmesi halinde satışların hız kazanabileceği değerlendiriliyor.
Olası toparlanmalarda 65,50 dolar ilk, 68,50 dolar ise ikinci önemli direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Fiyatın bu eşiklerin üzerine çıkması, satış baskısının azaldığına dair sinyal verebilir.
Hindistan'daki vergi söylentileri fiyatları dalgalandırdı
Hindistan hükümetinin altın ve gümüş ithalat vergisini indirebileceğine ilişkin iddiala da MCX'te işlem gören gümüş fiyatlarında kısa süreli hareketliliğe yol açtı. Uluslararası fiyatların üzerinde işlem gören MCX gümüşü, söylentilerin etkisiyle iskontolu seviyelere geriledi.
Vergi indirimi konusunda resmî bir duyuru yapılmamasıyla MCX gümüşü yeniden primli bölgeye döndü. Ürünün mevcut piyasa fiyatı 226 bin 850 rupi olarak kaydedildi. MCX tarafında 220 bin ve 214 bin rupi destek; 252 bin 700 ve 278 bin 400 rupi ise direnç seviyeleri olarak gösterildi.
Eylül takvimi yakından izleniyor
Teknik değerlendirmelerde 1-3 Eylül dönemi, kısa vadeli dip oluşumu ihtimali açısından kritik görülüyor. Tarihsel 360 günlük gümüş döngüsüyle ilişkilendirilen 28 Eylül 2026 tarihi de piyasada öne çıkan diğer bir zaman aralığı olarak dikkat çekiyor.
Bu dönemlere yaklaşılırken fiyat hareketlerinin hızlanabileceği ve trend değişiminin yaşanabileceği belirtiliyor.
Square of 9 hesaplamasına göre 63,70-64,25 dolar aralığı, fiyatın yön değiştirebileceği destek bölgesi niteliği taşıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 66,85, 68,34 ve 70,95 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilecek.
Ancak yükselişin güç kazandığının teyit edilmesi için ons fiyatının 65,73 dolardaki günlük ortalamanın üzerine çıkması gerekiyor.