Gümüşte gözler güçlü kırılımda! Sert fiyat hareketleri gelebilir
Gümüş fiyatları yeni işlem gününde önemli bir teknik seviyede sıkışırken, piyasalarda gözler olası yön kırılımına çevrildi. Analistler, güçlü fiziksel talep ile yüksek faiz ortamı arasındaki mücadelenin gümüşte sert fiyat hareketlerini tetikleyebileceğini belirtiyor.
Küresel emtia piyasalarında yakından takip edilen gümüş, son günlerde dar bir bantta hareket etmeye devam ediyor. XAG/USD paritesi 4 Haziran itibarıyla 73,6 dolar seviyelerinde işlem görürken, teknik göstergeler fiyatların kritik bir karar aşamasına geldiğine işaret ediyor. Uzmanlar, mevcut sıkışmanın ardından yüksek volatiliteyle sonuçlanabilecek güçlü bir kırılım yaşanabileceğini değerlendiriyor.
Piyasa analizlerine göre gümüş fiyatları son haftalarda simetrik üçgen olarak tanımlanan teknik bir formasyon içerisinde hareket ediyor. Bu yapı, alıcılar ile satıcılar arasındaki mücadelenin giderek yoğunlaştığını ve fiyatların önemli bir yön arayışında olduğunu gösteriyor.
Analistler, mevcut görünümün kısa vadede güçlü bir hareketin habercisi olabileceğini belirtirken, yatırımcıların özellikle destek ve direnç seviyelerini yakından takip ettiğini ifade ediyor.
Teknik analizlerde öne çıkan senaryoya göre, gümüşün yukarı yönlü hareketini güçlendirebilmesi için ilk etapta 74,7 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde piyasalarda yeniden 76 dolar ve üzeri seviyeler konuşulmaya başlanabilir.
Buna karşın 73,6 dolar civarındaki destek bölgesinin aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısının artabileceği ve fiyatların daha düşük seviyeleri test edebileceği belirtiliyor.
Gümüş piyasasında uzun vadeli görünümü destekleyen en önemli unsurlardan biri ise arz-talep dengesi olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre yenilenebilir enerji yatırımları, veri merkezleri ve yüksek teknoloji sektörlerinden gelen talep fiziksel gümüş arzı üzerinde baskı oluşturuyor.
2026 yılında da fiziksel piyasada arz açığının devam edeceği yönündeki beklentiler, uzun vadede gümüş fiyatlarına destek veren temel faktörler arasında gösteriliyor.
Öte yandan küresel faiz oranlarının yüksek seyretmesi ve doların güçlü kalması değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle ABD faiz politikalarına ilişkin beklentiler, gümüş fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici rol oynuyor.
Piyasa uzmanları, faizlerin yüksek kaldığı bir ortamda gümüşün yükselişinin sınırlanabileceğini ancak arz açığı ve sanayi talebinin fiyatlarda güçlü bir taban oluşturduğunu vurguluyor.
Trading Economics verilerine göre gümüş ons fiyatı 4 Haziran itibarıyla 73 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Analistler, mevcut sıkışmanın uzun süre devam etmesinin zor olduğunu ve önümüzdeki günlerde fiyatların yeni bir yön belirleyebileceğini değerlendiriyor.
Bu nedenle yatırımcılar hem teknik seviyeleri hem de küresel ekonomik gelişmeleri yakından takip ederken, gümüş piyasasında yaşanabilecek olası bir kırılımın emtia piyasalarının gündeminde üst sıralarda yer alması bekleniyor.