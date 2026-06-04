Gümüşte gözler güçlü kırılımda! Sert fiyat hareketleri gelebilir

Piyasa analizlerine göre gümüş fiyatları son haftalarda simetrik üçgen olarak tanımlanan teknik bir formasyon içerisinde hareket ediyor. Bu yapı, alıcılar ile satıcılar arasındaki mücadelenin giderek yoğunlaştığını ve fiyatların önemli bir yön arayışında olduğunu gösteriyor.