Gümüşte güçlü dolar ve Fed kaynaklı faiz baskısı sürüyor! İşte yeni senaryo...

Küresel emtia piyasalarında yatırımcıların yakından takip ettiği gümüş, teknik görünüm ile temel göstergelerin çatıştığı kritik bir döneme girdi. Bir yandan güçlü dolar ve faiz beklentileri fiyatlar üzerinde baskı yaratırken, diğer yandan artan sanayi talebi ve büyüyen arz açığı uzun vadeli yükseliş beklentilerini canlı tutuyor.