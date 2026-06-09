Gümüşte güçlü dolar ve Fed kaynaklı faiz baskısı sürüyor! İşte yeni senaryo...
Gümüş fiyatları güçlü dolar, Fed kaynaklı faiz baskısı ve teknik görünümdeki bozulmanın etkisiyle zor bir dönemden geçiyor. Ancak uzmanlar, piyasadaki 46,3 milyon onsluk arz açığının uzun vadede gümüşü desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.
Küresel emtia piyasalarında yatırımcıların yakından takip ettiği gümüş, teknik görünüm ile temel göstergelerin çatıştığı kritik bir döneme girdi. Bir yandan güçlü dolar ve faiz beklentileri fiyatlar üzerinde baskı yaratırken, diğer yandan artan sanayi talebi ve büyüyen arz açığı uzun vadeli yükseliş beklentilerini canlı tutuyor.
Spot gümüş fiyatı 9 Haziran itibarıyla ons başına 68,31 dolar seviyelerinde işlem gördü. Son haftalarda görülen geri çekilmelere rağmen fiyatlar belirli seviyelerde tutunmayı başardı. Ancak mevcut makroekonomik ortam, faiz getirisi olmayan değerli metaller yerine doları desteklemeye devam ediyor.
ABD'de açıklanan güçlü istihdam verileri, yatırımcıların faiz beklentilerini yeniden şekillendirdi. Tarım dışı istihdamın 172 bin kişi artması, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh'a faiz politikalarında daha geniş hareket alanı sağladı. Piyasalarda daha önce faiz indirimi beklentileri öne çıkarken, şimdi bazı yatırımcılar yıl sonuna kadar faiz artışı ihtimalini fiyatlamaya başladı.
ABD'de tüketici enflasyonunun yüzde 3,8 seviyesinde kalması ve çekirdek enflasyonun yüzde 4,1 düzeyinde seyretmesi, Fed'in sıkı para politikası uygulamasına neden olabilecek gelişmeler arasında gösteriliyor. Bu durum tahvil faizlerini yüksek tutarken değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.
Silver Institute tarafından yayımlanan son Dünya Gümüş Araştırması'na göre küresel gümüş piyasası üst üste altıncı kez arz açığı veriyor. 2026 yılında arz açığının yüzde 15 büyüyerek 46,3 milyon ons seviyesine ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, bu durumun uzun vadeli fiyat görünümü açısından önemli bir destek unsuru olduğunu vurguluyor.
Küresel gümüş üretiminin yaklaşık yüzde 70'i bakır, çinko ve kurşun madenciliğinin yan ürünü olarak elde ediliyor. Bu nedenle gümüş fiyatlarının yükselmesi tek başına üretimin hızla artırılmasını sağlamıyor. Sınırlı arz, piyasanın temel desteklerinden biri olarak görülüyor.
Gümüşe yönelik sanayi talebi güçlü kalmaya devam ediyor. Özellikle gelişmiş mikroçipler, 5G altyapısı, veri merkezleri ve yapay zekâ teknolojilerinde kullanılan gümüş, yeni nesil teknolojilerin vazgeçilmez hammaddeleri arasında yer alıyor. Bu durum, fiyatlarda yaşanan düşüşlere rağmen talebin güçlü kalmasını sağlıyor.
ABD ile İran arasında yaklaşık 10 hafta önce imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanmaya devam etmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının normale dönmesi, enerji piyasalarındaki baskıyı azaltıyor. Enerji fiyatlarındaki gerileme, dünyanın en büyük gümüş işleyicisi olan Çin'in stoklarını daha rahat kullanmasına imkân tanıyor.
Analistler, gümüş fiyatlarının son aylarda oluşan simetrik üçgen formasyonunun aşağı yönlü kırıldığını belirtiyor. Fiyatların önemli destek seviyelerinin altına gerilemesi, kısa vadede satıcıların piyasada daha güçlü hale geldiğine işaret ediyor.
Teknik analizlere göre gümüşte ilk önemli destek seviyesi 66,37 dolar olarak öne çıkıyor. Satış baskısının sürmesi halinde ikinci hedefin ise 63,38 dolar seviyesine kadar uzanabileceği belirtiliyor.
Analistler, kısa vadede teknik baskının devam edebileceğini ancak yıllık 46,3 milyon onsluk arz açığının uzun vadeli yatırımcıların ilgisini canlı tutmaya devam edeceğini ifade ediyor.
Buna göre gümüşte kısa vadede dalgalı seyir sürerken, uzun vadeli görünümde yükseliş beklentileri tamamen ortadan kalkmış değil.