Gümüşte hesap değişti: Yüzde 40 yükseliş için tek seviye kaldı

Bu nedenle gümüş piyasasında önümüzdeki dönemin yol haritası üç seviyede yoğunlaşıyor:

60 dolar destek, 70-72 dolar ana direnç ve bu direncin aşılması halinde 90 dolar olası üst hedef.

Kısa vadede ise bu seviyelerin hangisinin devreye gireceğini belirleyebilecek en önemli gelişme ABD enflasyon verisi olacak.