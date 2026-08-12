Gümüşte hesap değişti: Yüzde 40 yükseliş için tek seviye kaldı
Gümüş fiyatlarında yeniden hızlanan yükseliş yatırımcıların dikkatini teknik göstergelere çevirdi. Jeopolitik gerilim ve Fed beklentileri değerli metali desteklerken, analistler önümüzdeki günlerde aşılması halinde fiyatlamayı tamamen değiştirebilecek seviyeye işaret ediyor. Piyasada ise gözler şimdi ABD enflasyon verisine çevrildi.
Küresel piyasalarda güvenli liman talebi artarken jeopolitik belirsizlik gümüşü de yeniden ateşledi. Enerji maliyetlerinin artması ve enflasyon endişeleri de da gümüşün yükselişinde etkili olurken faizlerin yükselmesinin ise gümüş üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Bu nedenle gümüşün bundan sonraki hareketinde jeopolitik gelişmeler kadar ABD'den gelecek enflasyon verileri de belirleyici olacak.
Gözler ABD enflasyonunda
Beklentilerin altında gelecek bir enflasyon verisi, Fed'in Eylül ayında faiz artıracağı beklentilerini azaltabilir ve doları zayıflatabilir. Böyle bir ortam gümüş açısından yeni yükselişleri destekleyebilir.
Özellikle faiz baskısının azalmasıyla birlikte ekonomik beklentilerin iyileşmesi, hem değerli metal hem de sanayi metali özelliği taşıyan gümüşün altına kıyasla daha güçlü tepki vermesine neden olabilir.
Beklentilerin üzerinde gelecek enflasyon ise tam tersine dolar ve ABD tahvil getirilerini yükselterek gümüş üzerinde satış baskısı yaratabilir.
Yüzde 40 yükselebilir
Teknik görünümde ons gümüşün 60 doların üzerinde kalması yükseliş eğiliminin korunması açısından önemli görülüyor. Fiyatın 64 dolar bölgesinin üzerine çıkmasıyla birlikte ilk güçlü hedef 70-72 dolar bandına taşındı. RSI göstergesinin 70 seviyesinin altında bulunması da kısa vadede yükseliş için halen alan olabileceğine işaret ediyor.
Yüzde 40'lık ek yükseliş
Değerlendirmelere göre 72 doların üzerinde kalıcı bir kırılma gerçekleşmesi halinde gümüşte yükseliş 90 dolara kadar hızlanabilir. Böyle bir hareket, mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 40'lık ek yükseliş anlamına geliyor.
60 doların altına dikkat
Yükseliş senaryosunun bozulabileceği seviye ise 60 dolar olarak öne çıkıyor. Gümüşün 60 doların altına gerilemesi halinde satışların hızlanabileceği ve fiyatın önce 55 dolar, ardından 50 dolar bölgesine doğru çekilebileceği değerlendiriliyor.
Bu nedenle gümüş piyasasında önümüzdeki dönemin yol haritası üç seviyede yoğunlaşıyor:
60 dolar destek, 70-72 dolar ana direnç ve bu direncin aşılması halinde 90 dolar olası üst hedef.
Kısa vadede ise bu seviyelerin hangisinin devreye gireceğini belirleyebilecek en önemli gelişme ABD enflasyon verisi olacak.