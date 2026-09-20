Gümüşte hesaplar değişebilir: 6 yıldır aynı sorun büyüyor
Yılın başında tarihi zirveyi gören gümüş, 67 dolara kadar gerilerken piyasada dikkat çeken bir tablo oluştu. Fiyatlardaki düşüşe rağmen küresel gümüş arzı talebi karşılamakta zorlanıyor. Silver Institute, 2026'da piyasanın üst üste altıncı kez arz açığı vereceğini öngörürken, azalan stoklar ve yüksek faizler gümüşün geleceğine ilişkin iki farklı tablo ortaya koyuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş fiyatları yılın başında kırdığı rekorun oldukça altına gerilese de piyasada dikkat çeken başka bir tablo ortaya çıkıyor. Fiyat düşerken dünyadaki gümüş arzı talebi karşılamakta zorlanıyor. Silver Institute, gümüş piyasasının 2026'da da açık vereceğini ve böylece arz sıkıntısının üst üste altıncı yıla taşınacağını öngörüyor.
Ocak 2026'da ons başına yaklaşık 121,62 dolarla rekor kıran gümüş, son olarak 67 dolardan kapanış yaptı. Altın ve gümüş fiyatlarının birbirine göre durumunu gösteren altın/gümüş rasyosu ise yılın başındaki sıra dışı seviyelerden uzaklaşarak 68:1 ile 70:1 aralığında dengelendi.
Gümüşte açık altıncı yıla taşınıyor
Fiyatlardaki sert geri çekilmeye rağmen gümüş piyasasında arz sorunu ortadan kalkmış değil. Silver Institute, 2026'da talebin arzı 46,3 milyon ons aşacağını tahmin ediyor.
Böylece gümüş piyasasının üst üste altıncı yılı da arz açığıyla tamamlaması bekleniyor. 2021'den bu yana stoklardan karşılanan toplam miktarın ise yaklaşık 762 milyon onsa ulaştığı tahmin ediliyor.
Yeni gümüş arzını artırmak kolay değil
Piyasadaki açığın sürmesinin önemli nedenlerinden biri, gümüş arzının kısa sürede artırılamaması. Madenlerden gelen üretimin hızlı şekilde yükseltilememesi ve geri dönüşüm yoluyla piyasaya kazandırılan gümüş miktarının sınırlı kalması, arz üzerindeki baskıyı artırıyor.
Üstelik talebi karşılamak için yıllardır mevcut stoklara başvurulması, yer üstündeki gümüş miktarını da azaltıyor. Bu durumun uzun vadede fiyatların belirli seviyelerin altına inmesini zorlaştırabilecek bir unsur olduğu değerlendiriliyor.
Güneş enerjisinden gelen talep yavaşlıyor
Gümüşün önemli kullanım alanlarından biri olan güneş enerjisi sektöründe ise ters yönde bir hareket yaşanıyor. Güneş panellerindeki fotovoltaik (PV) hücrelerde kullanılan gümüş pastasına yönelik talepte dönemsel bir yavaşlama görülüyor.
Tahminlere göre güneş enerjisi kaynaklı gümüş talebi yıllık bazda yaklaşık yüzde 30'a kadar azalabilir. Ancak bu düşüş, sanayi tarafındaki talebin tamamen zayıfladığı anlamına gelmiyor.
Elektronik sektöründe yıllık yaklaşık 445 milyon ons gümüş kullanılırken, hızla büyüyen veri merkezi yatırımları ve yapay zeka altyapısının artan elektrik ihtiyacı da gümüş tüketimini desteklemeye devam ediyor.
Yüksek faiz gümüşün önündeki engellerden biri
Arz açığı gümüşü uzun vadede destekleyebilecek bir unsur olsa da fiyatların önünde başka baskılar bulunuyor. Bunların başında ABD'deki yüksek faiz ortamı geliyor.
ABD'nin 10 yıllık enflasyona karşı korumalı Hazine tahvillerinin (TIPS) reel getirisi yaklaşık yüzde 2,55 seviyesinde bulunuyor. Tahvil getirilerinin yüksek kalması, yatırımcıların faiz getirisi sağlamayan gümüş gibi varlıklara yönelmesini daha az cazip hale getirebiliyor.
Fed ve petrol fiyatları da yakından izleniyor
Enflasyon baskılarının devam etmesi de gümüş piyasasının yönünü etkileyen başlıklardan biri. Tüketici ve üretici fiyatlarındaki baskının sürmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri artırabileceği veya sıkı para politikası duruşunu koruyabileceği beklentilerini canlı tutuyor.
Orta Doğu'daki arz riskleri nedeniyle petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde kalması da enflasyon endişelerini artırıyor. Yüksek faiz beklentileri ve enerji fiyatlarındaki yükseliş bir araya geldiğinde, yatırımcıların gümüşe yönelik kısa vadeli iştahı sınırlanıyor.