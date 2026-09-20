Gümüşte hesaplar değişebilir: 6 yıldır aynı sorun büyüyor

Ocak 2026'da ons başına yaklaşık 121,62 dolarla rekor kıran gümüş, son olarak 67 dolardan kapanış yaptı. Altın ve gümüş fiyatlarının birbirine göre durumunu gösteren altın/gümüş rasyosu ise yılın başındaki sıra dışı seviyelerden uzaklaşarak 68:1 ile 70:1 aralığında dengelendi.