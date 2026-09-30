Gümüşte kan kaybı durmuyor: Fiyatlar kritik eşiğe dayandı
Geçtiğimiz haftayı yüzde 3 kayıpla tamamlayan gümüşte satış baskısı yeni haftada da devam ediyor. Dolardaki güçlenme ve yüksek tahvil faizleri gümüşü sıkıştırırken, yatırımcıların takip etmesi gereken kritik seviyeler açıklandı. İşte gümüşün yönünü belirleyecek seviyeler...
Geçtiğimiz haftayı yüzde 3 kayıpla kapatan gümüşte kan kaybı durmuyor. Güne 61,15'lik ons fiyatıyla başlayan gümüşün gramı ise 96,10 TL'den işlem görüyor.
Sert satış sonrası alıcılar devreye girdi
Spot gümüş salı günü satışların hızlanmasıyla 60,30 dolara kadar geriledi. Ancak bu seviyede gelen alımlar düşüşün daha da derinleşmesini engelledi. Fiyat daha sonra yeniden 60,84 ve 61,04 dolar seviyelerinin üzerine çıktı.
Dolar gümüş üzerindeki baskıyı artırıyor
Gümüşte doların güçlenmesi de baslkıyı artırdı. Dolar Endeksi 101,58 civarında seyrederken eylül ayındaki 101,40 zirvesini de geride bıraktı.
Doların güçlenmesi, dolar cinsinden fiyatlanan gümüş gibi değerli metaller üzerinde baskı oluşturuyor.
Tahvil faizleri de zirveye yakın
Gümüşün karşısındaki tek engel dolar değil. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi gün içinde yüzde 5,293'e kadar yükselirken yüzde 5,28 civarında seyrediyor.
Hem doların hem de tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde bulunmasına rağmen gümüşün 60,30 dolardan alıcı bulması dikkat çekti.
Gümüş için kritik eşik: 60,30 dolar
Teknik görünümde 60,30 dolar aşağı yönlü hareket açısından kritik seviye olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin korunması, alıcıların piyasada kalması açısından önem taşıyor. Seviyenin aşağı kırılması ise satış baskısının yeniden hızlanmasına neden olabilir.
Yukarıda ilk hedef neresi?
Gümüşte toparlanmanın güç kazanabilmesi için ilk olarak 61,45 doların aşılması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde 62,98 dolar, ardından 63,90 dolardaki 50 günlük hareketli ortalama önemli dirençler olarak izlenecek.
Asıl sınav ABD'den gelecek
Gümüş yatırımcısının gözü ABD'den açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinde olacak. Enflasyon göstergesi olması nedeniyle PCE verisi, dolar ve tahvil faizleri üzerinden değerli metallerde yeni hareketlere yol açabilir.
İki senaryo masada
Beklentilerin altında gelecek enflasyon verisi dolar ve tahvil faizlerindeki baskıyı azaltarak gümüşe destek sağlayabilir. Enflasyonun güçlü gelmesi halinde ise satışların yeniden hızlanması ve 60,30 doların tekrar test edilmesi gündeme gelebilir.
Haftanın bir diğer kritik verisi
PCE'nin ardından piyasaların odağı cuma günü açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verisine çevrilecek. Gümüşte kısa vadeli görünüm açısından 60,30 dolar aşağıda, 61,45 dolar ise yukarıda ilk kritik eşikler olacak. Bu seviyelerden hangisinin kırılacağı, fiyat hareketinin devamı açısından yakından izlenecek.