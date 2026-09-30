Gümüşte kan kaybı durmuyor: Fiyatlar kritik eşiğe dayandı

Sert satış sonrası alıcılar devreye girdi

Spot gümüş salı günü satışların hızlanmasıyla 60,30 dolara kadar geriledi. Ancak bu seviyede gelen alımlar düşüşün daha da derinleşmesini engelledi. Fiyat daha sonra yeniden 60,84 ve 61,04 dolar seviyelerinin üzerine çıktı.