Gümüşte karar zamanı: Bir sonraki hareket sert olabilir
Gümüşte satış baskısı sürerken ons fiyatı 61 doların altına geriledi, gram gümüş ise 96 TL sınırında seyrediyor. Sert kayıpların ardından yön arayan gümüşte gözler şimdi tek bir seviyeye çevrildi. Analistlere göre bu eşik aşılırsa ya toparlanmanın önü açılacak ya da gümüşde yeni bir satış dalgası başlayacak.
Gümüş fiyatlarında sert geri çekilmenin ardından yön arayışı sürüyor. Gümüşün onsu yüzde 0,55 düşüşle 60,74 dolar, gram gümüş ise yüzde 0,61 kayıpla 95,94 TL seviyesinde işlem görüyor.
Fiyatların son dip seviyelere yakın tutunmasıyla piyasada "düşüş sona mı eriyor?" sorusu öne çıkarken, teknik görünüm iki farklı senaryoya işaret ediyor. Gümüşün yönünde Fed'in bundan sonraki faiz adımları da belirleyici olacak.
Fed'den gümüşü destekleyen mesajlar
Fed yetkilileri John Williams ve Philip Jefferson'ın faiz artışı konusunda acele edilmemesi gerektiğine yönelik açıklamaları, Fed'in sıkılaştırma konusunda daha temkinli davranabileceği beklentisini güçlendirdi.
Fed'in piyasanın beklediğinden daha güvercin kalması ve reel faizlerin gerilemesi, faiz getirisi bulunmayan gümüş açısından destekleyici olabilir. Buna karşılık güçlü ABD ekonomik verilerinin yeni faiz artırımı beklentilerini canlandırması, gümüş üzerinde yeniden baskı oluşturabilir.
Gümüşte 63 dolar neden önemli?
Teknik görünümde 63 dolar seviyesi kritik direnç olarak öne çıkıyor. Daha önce destek görevi gören bu seviye, fiyatların aşağı kırılmasının ardından direnç haline geldi.
Gümüşün 63 doların üzerine çıkması toparlanmaya, bu seviyenin aşılamaması ise satışların yeniden hızlanacağı ihtimalini güçlendiriyor.
Aşağıda 55 dolar riski
Gümüşün yeniden satış baskısıyla karşılaşması halinde analistlerin takip ettiği ilk önemli hedef 55 dolar. Kısa vadeli grafiklerde düşüş momentumunun bir miktar zayıflaması ise toparlanma ihtimalini canlı tutuyor.
Bu nedenle gümüş açısından denklem oldukça net: 60,74 dolar civarında seyreden ons fiyatının 63 doların üzerine çıkması toparlanmanın önünü açabilir. Satışların yeniden hızlanması halinde ise 55 dolar seviyesi gündeme gelebilir.
Fed'in faiz konusunda vereceği yeni sinyaller, hangi senaryonun öne çıkacağını belirleyecek temel faktörlerden biri olacak.