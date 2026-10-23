Gümüşte kayıp yüzde 50’yi aştı: Gram gümüşü şimdi ne bekliyor?

Gümüşün kısa vadeli yönünde 27–28 Ekim'deki ABD Merkez Bankası toplantısı ve faiz beklentileri önemli olacak. Faizlerin yüksek kalacağı düşüncesinin güçlenmesi, gümüş gibi getirisi olmayan varlıkları baskı altında tutabilir. Buna karşılık tahvil getirilerinin gerilemesi ve yatırım talebinin toparlanması, satışların hafiflemesine yardımcı olabilir. Türkiye'deki yatırımcı için ons fiyatına ek olarak dolar/TL hareketi ve alış-satış farkı da izlenmeli. Sert düşüşün ardından toparlanmanın zamanı ise henüz kesinleşmiş değil.