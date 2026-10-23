Gümüşte kayıp yüzde 50’yi aştı: Gram gümüşü şimdi ne bekliyor?
Ocakta tarihi zirvesini gören gümüş, sert satışların ardından 54 dolar sınırına kadar geriledi. Altından daha hızlı değer kaybeden metalde sanayi talebi, faiz baskısı ve doların seyri öne çıkıyor. Peki gram gümüşü hangi riskler bekliyor?
Gümüş fiyatlarında son aylarda yaşanan gerileme, 23 Ekim'de yeni bir boyuta ulaştı. Gümüşün ons fiyatı 54 doların hemen üzerinde seyrederken, metalin ocak ayındaki rekorundan kaybı yüzde 50'yi aştı. Bu hareket, gümüşü altınla birlikte değerlendiren yatırımcılar için önemli bir ayrımı da ortaya çıkardı. Her iki metal faiz beklentilerinden etkilenmesine rağmen gümüşteki düşüşün daha sert olması, sanayi talebi ve yatırımcı pozisyonlarının önemini artırdı.
Gümüş, 29 Ocak 2026'da ons başına 121 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini görmüştü. Ekim ayında 54 dolar civarına gerileyen fiyat, yaklaşık dokuz ay içinde zirve değerinin yarısından fazlasını kaybetti. Bununla birlikte rekor seviyeden yaşanan düşüş, yılın başında veya daha önce alım yapan bütün yatırımcıların aynı oranda zarar ettiği anlamına gelmiyor. Gerçek getiri, alım tarihi ve fiyatına, işlemin yapıldığı para birimine ve maliyetlere göre değişiyor.
Gümüşteki düşüş yalnızca ocak zirvesiyle yapılan karşılaştırmadan kaynaklanmıyor. Spot fiyatın 23 Eylül'de yaklaşık 64,32 dolar, 23 Ekim'in erken saatlerinde ise 54,18 dolar olduğunu gösteren fiyat serisinde bir aylık kayıp yüzde 15,8'e ulaşıyor. Bu büyüklükteki hareketler, kısa vadede geri dönüş beklentisiyle işlem yapan yatırımcılar için de önemli risk oluşturuyor. Özellikle kaldıraçlı pozisyonlarda küçük fiyat değişimlerinin bile teminat ihtiyacını büyütebilmesi, satışları hızlandırabiliyor.
22 Ekim'de ABD piyasalarında gümüş vadeli işlemleri yüzde 4,6 gerilerken altın vadeli işlemlerindeki kayıp yaklaşık yüzde 2,1 oldu. Aynı gün gümüşün altından daha hızlı değer yitirmesi, iki metalin ekonomik koşullara farklı tepki verebildiğini gösterdi. Altın daha çok parasal ve yatırım amaçlı taleple değerlendirilirken gümüş aynı zamanda önemli bir sanayi hammaddesi. Dolayısıyla küresel üretim ve büyüme endişeleri, gümüş üzerinde ikinci bir baskı yaratabiliyor.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş ilk bakışta değerli metaller açısından enflasyona karşı korunma ihtiyacını artırabilecek bir gelişme. Ancak enerji maliyetlerinin yüksek kalması, ABD'de faizlerin daha uzun süre yüksek tutulacağı beklentisini de güçlendiriyor. Faiz getirisi bulunmayan gümüş açısından tahvil getirilerinin cazip hale gelmesi yatırım talebini zayıflatabiliyor. Üstelik yüksek enerji maliyetleri sanayi üretimini yavaşlatırsa gümüşün fiziksel kullanımına ilişkin beklentiler de olumsuz etkilenebiliyor.
Altın-gümüş oranı, bir ons altın satın almak için kaç ons gümüş gerektiğini gösteriyor. 22 Ekim'deki spot fiyat göstergelerinde bu oran yaklaşık 73 düzeyine yükselirken önceki gün yaklaşık 71,4 seviyesindeydi. Oranın yükselmesi, gümüşün altına kıyasla değer kaybettiği anlamına geliyor. Ancak bunun tek başına gümüşün ucuzladığını ya da mutlaka yükseleceğini gösteren bir alım sinyali olmadığı unutulmamalı; oran, iki metalin fiyatı düşerken de yükselebiliyor.
Gümüşün otomobil, elektronik, elektrik şebekesi ve güneş enerjisi ekipmanlarında kullanılması, fiyatını sanayi faaliyetlerine duyarlı hale getiriyor. Nisan ayında yayımlanan küresel sektör araştırmasında 2026 yılı sanayi amaçlı gümüş tüketiminin yüzde 3 azalarak 639,6 milyon onsa düşmesi bekleniyor. Özellikle güneş paneli üreticilerinin maliyetleri azaltmak için panel başına daha az gümüş kullanması ve alternatif malzemelere yönelmesi etkili. Yapay zekâ altyapısı ve otomotiv talebi ise bu düşüşü tamamen karşılayamıyor.
Türkiye'de gram gümüş yatırımcısının getirisi yalnızca dünya piyasasındaki ons fiyatına bağlı değil. Dolar/TL kuru da gram karşılığını doğrudan değiştiriyor. 23 Ekim tarihli bir piyasa göstergesinde gümüşün Türk lirası cinsinden ons fiyatı yaklaşık 2.682 lira seviyesindeydi; bu tutarın 31,1035'e bölünmesiyle gram karşılığı yaklaşık 86,24 lira hesaplanıyor. Bu değer referans niteliğindeki teorik spot karşılıktır. Banka, kuyumcu veya fiziki ürün satış fiyatı, alış-satış farkı ve ek maliyetler nedeniyle farklı olabilir.
Dünyanın en önemli fiziki gümüş tüketim merkezlerinden Hindistan, gelecek altı ay için yaklaşık 6 bin 500 ton gümüş ithalatına izin verdi. Karar, ülkedeki fiziki metal arzını rahatlatma potansiyeli taşıyor. Bununla birlikte ithalat izni verilmesi, bu miktarın tamamının hemen satın alınacağı veya küresel talebin aynı ölçüde artacağı anlamına gelmiyor. Hindistan'da yüksek fiyatların ardından mücevher ve yatırım talebinin zayıf seyretmesi, yeni ithalatın piyasa üzerindeki etkisini belirsiz bırakıyor.
Gümüşün kısa vadeli yönünde 27–28 Ekim'deki ABD Merkez Bankası toplantısı ve faiz beklentileri önemli olacak. Faizlerin yüksek kalacağı düşüncesinin güçlenmesi, gümüş gibi getirisi olmayan varlıkları baskı altında tutabilir. Buna karşılık tahvil getirilerinin gerilemesi ve yatırım talebinin toparlanması, satışların hafiflemesine yardımcı olabilir. Türkiye'deki yatırımcı için ons fiyatına ek olarak dolar/TL hareketi ve alış-satış farkı da izlenmeli. Sert düşüşün ardından toparlanmanın zamanı ise henüz kesinleşmiş değil.