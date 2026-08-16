Gümüşte kazançlar değişti: Yatırımcının gözü bu rakamda

Gümüşte kritik eşik

Öte yandan teknik görünümde ise ons başına 61,06 dolar kritik seviye olarak gösteriliyor. Gümüş haziran ortasından beri devam eden düşüş trendini kırsa da 61,06 doların üzerinde kalıcılık sağlaması toparlanmanın devamı açısından önemli görülüyor. Bununla birlikte gümüş halen 121,78 dolarlık zirvesinin yüzde 48 altında bulunuyor.