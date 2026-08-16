Gümüşte kazançlar değişti: Yatırımcının gözü bu rakamda
Gümüşte son yükseliş yatırımcının dikkatini çekerken gram fiyat 100 TL sınırına dayanan gümüş için bankalar da yukarı yönlü tahminlerde bulundu. Altı yıldır kapanmayan arz açığı beklentileri güçlendirirken yatırımcılar fiyatların yönünü değiştirebilecek kritik gelişmelere odaklandı.
Gümüş fiyatı sanayide hızla büyüyen talebi de arkasına alarak yükselişini sürdürürken yatırımcının kazanç umudu arttı. Ons gümüş 64,68 dolara çıkarken, gümüş gramı da 100 TL'ye dayandı.
Değerli metaller piyasasında altının gölgesinde kalan gümüş son yükselişle altını sollarken, yatırımcıların da yeniden radarına girdi. Gümüş fiyatlarında yeni ivme doların seyri, Fed'e yönelik faiz beklentiler, küresel risk iştahı ve giderek büyüyen sanayi talebinin ardından geldi.
Gümüşte endüstriyel talebin yüzde 59'a ulaştığı belirtilirken küresel gümüş piyasası da bu yıl 46,3 milyon ons açık bekliyor. Arz açığı üst üste altıncı yıla girerken yapay zeka altyapısı, veri merkezleri, otomotiv ve elektronik sektörleri de talebi destekliyor.
Kazanç kadar zamanlama da önemli
Gümüşte yükseliş potansiyeli yatırımcıların ilgisini artırsa da alım zamanlaması da getiriyi doğrudan etkiliyor. Özellikle kısa vadeli işlemlerde likiditenin azaldığı dönemlerde alış ve satış fiyatları arasındaki makas genişleyebiliyor.
Uzun vadeli yatırımcılar açısından ise günlük fiyat hareketlerinden çok gümüşün satın alma maliyeti, yatırım süresi ve küresel talebin seyri önem kazanıyor.
Kritik tahminler
Gümüş ocak ayında 121 doları aşarak tarihi zirveyi görmüş ardından da sert bir düşüş yaşamıştı. Citi, 2027’de ons fiyatının 95 dolara yükselebileceğini öngörürken, J.P. Morgan ise 2026 yılı için ortalama 81 dolara işaret etti.
Gümüşte kritik eşik
Öte yandan teknik görünümde ise ons başına 61,06 dolar kritik seviye olarak gösteriliyor. Gümüş haziran ortasından beri devam eden düşüş trendini kırsa da 61,06 doların üzerinde kalıcılık sağlaması toparlanmanın devamı açısından önemli görülüyor. Bununla birlikte gümüş halen 121,78 dolarlık zirvesinin yüzde 48 altında bulunuyor.
Gümüşün önündeki büyük soru: Fed ne yapacak?
Güçlü arz-talep tablosuna rağmen gümüşün yükselişi yüksek reel faizlerle baskılanıyor. ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin ardından Fed'in eylülde faiz artırma ihtimalinin yüzde 50'nin altına gerilemesi gümüş açısından destekleyici ortam oluştursa da enflasyonun yeniden güçlenmesi tabloyu tersine çevirebilir. Fed'in yeniden daha sıkı bir politika izleyeceği beklentisinin güçlenmesi, gümüş üzerindeki faiz baskısını artırabilir.