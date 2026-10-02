Gümüşte kazançlar eridi: Dev bankalardan peş peşe yeni tahminler geldi
70 dolara dayandıktan sonra sert satışlarla karşılaşan gümüşte kayıp yüzde 10'u aşarken, yatırımcıların gözü kritik 60 dolar seviyesine çevrildi. Gümüş fiyatının bu seviyenin altına sarkması halinde yeni bir düşüş riski gündeme gelirken, dev kurumların yıl sonu tahminleri piyasadaki belirsizliği ortaya koydu.
27 Ağustos'ta ons gümüş 70 dolara dayanmış, gümüşün gramı ise 107 lirayı aşmıştı. Son 2 ayın en güçlü yükselişinin ardından gelen satışlarla gümüşün onsu 61,27 dolara, gümüşün gramı ise 96,70 liraya geriledi.
Gümüşte iki aylık kayıp yüzde 10'u aşarken, gümüş yatırımcısı düşüşün devam edip etmeyeceğine ve kritik eşiklere odaklandı.
Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını yukarı taşıyarak enflasyon baskısını artırabileceği endişesi ve Fed'den gelen şahin mesajlar değerli metaller üzerinde baskıyı artırırken doların güçlenmesi ve ABD tahvil getirilerinin yükselmesi de gümüş fiyatlarındaki geri çekilmeyi destekliyor.
Gümüşte kritik eşik 60 dolar
Teknik görünümde 60 dolar seviyesi kritik eşik olarak öne çıkarken analistlere göre bu seviyeden gelebilecek bir toparlanma yeni bir yükseliş hareketinin önünü açabilir.
Gümüşün 60 doların altına gerilemesi halinde ise bir sonraki güçlü destek seviyesinin 55 dolar civarında bulunabileceği değerlendiriliyor. Tahvil getirilerindeki dalgalanma nedeniyle kısa vadede oynaklığın yüksek kalması bekleniyor.
BMO gümüş tahminini düşürdü
BMO analistleri de kısa vadeli risklere dikkat çekerken gümüş için fiyat beklentilerini aşağı yönlü revize etti.
Banka, gümüşün dördüncü çeyrekte ortalama 67,40 dolar seviyesinde işlem görmesini bekliyor. Önceki tahmin 71,40 dolar seviyesindeydi. İlk çeyrek için ortalama fiyat beklentisi de 73,50 dolardan 69,30 dolara indirildi. Buna karşılık BMO, uzun vadeli ortalama gümüş fiyatı tahminini 36 dolardan 47 dolara yükseltti. Bu, önceki tahmine göre yüzde 31'lik artışa işaret ediyor.
Güneş enerjisinden gümüşe baskı
BMO'ya göre Çinli güneş paneli üreticilerinin yüksek fiyatlar nedeniyle üretimde gümüş kullanımını azaltması ve bakır gibi alternatiflere yönelmesi, endüstriyel talebi zayıflatabilir. Analistler, bu eğilimin gümüşün önümüzdeki dönemde altının gerisinde kalmasına yol açabileceğini belirtiyor.
Dev kurumların yıl sonu gümüş fiyatı tahminleri
Bankaların ve dev kurumların yıl sonunda gümüş fiyatlarına ilişkin beklentileri ise geniş bir aralıkta seyrediyor.
Citigroup ons başına 110 dolar,
Bank of America 100 dolar,
Goldman Sachs 85-100 dolar,
UBS 70-80 dolar seviyelerini öngörürken,
JPMorgan dördüncü çeyrek için 63 dolar,
Commerzbank ise 59-67 dolar tahmininde bulunuyor.
Gözler ABD istihdam verisinde
Piyasaların odağında şimdi ABD'nin eylül ayı tarım dışı istihdam verisi bulunuyor. Ekonomistler istihdam artışının 162 binden 90 bine yavaşlamasını, işsizlik oranının ise yüzde 4,1'de kalmasını bekliyor. Verinin tahvil getirileri ve Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerindeki etkisi, gümüşün 60 dolar çevresindeki yönü açısından yakından takip edilecek.