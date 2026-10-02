Gümüşte kazançlar eridi: Dev bankalardan peş peşe yeni tahminler geldi

Banka, gümüşün dördüncü çeyrekte ortalama 67,40 dolar seviyesinde işlem görmesini bekliyor. Önceki tahmin 71,40 dolar seviyesindeydi. İlk çeyrek için ortalama fiyat beklentisi de 73,50 dolardan 69,30 dolara indirildi. Buna karşılık BMO, uzun vadeli ortalama gümüş fiyatı tahminini 36 dolardan 47 dolara yükseltti. Bu, önceki tahmine göre yüzde 31'lik artışa işaret ediyor.