Gümüşte kritik eşik aşıldı: Gözler 65 dolarda
Gümüş fiyatları yaklaşık yüzde 3 yükselerek yeniden 63 doların üzerine çıktı. XAG/USD, teknik analizde yakından izlenen 50 günlük hareketli ortalamayı aşarken, RSI göstergesinin de güçlenmesi yükseliş beklentilerini artırdı. FXStreet analizine göre 65 dolar direncinin kırılması halinde gümüşte sırasıyla 68,98 dolar, 70 dolar ve 71,22 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.
Gümüş piyasasında haftanın son işlem gününde dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Değerli metal yaklaşık yüzde 3 değer kazanarak 63 dolar seviyesini yeniden aşarken, teknik görünümde de önemli bir değişiklik meydana geldi.
FXStreet analisti Christian Borjon Valencia'nın değerlendirmesine göre gümüş, 62,13 dolardaki 50 günlük Basit Hareketli Ortalama'nın üzerine çıktı. Fiyatın 63 dolar seviyesini geri almasının ardından kısa vadeli yükseliş görünümü güçlenirken, piyasada gözler şimdi 65 dolarlık kritik eşiğe çevrildi.
Gümüşün yükselişini sürdürebilmesi için öncelikle 63,28 dolar seviyesindeki direnci aşması gerekiyor.
Bu seviye, 6 Temmuz'da görülen zirve olması nedeniyle teknik açıdan önem taşıyor. Fiyatın bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlaması, 65 dolara doğru yeni bir hareketin önünü açabilir.
FXStreet'in analizine göre gümüş fiyatı genel olarak yatay bir seyir izlese de alıcıların piyasadaki gücü artmaya başladı.
Teknik analizde fiyat hareketinin gücünü ölçmek için kullanılan Göreceli Güç Endeksi (RSI), 50 nötr seviyesinin üzerine çıktı.
RSI'daki bu hareket, kısa vadede yükseliş eğiliminin güçlendiğine işaret ediyor. Analizde göstergenin 70 seviyesindeki aşırı alım bölgesine yaklaşabileceği değerlendirmesi yapılıyor.
Gümüş yatırımcıları açısından en kritik seviyelerden biri 65 dolar olarak öne çıkıyor. FXStreet'in teknik analizine göre XAG/USD'nin 65 doların üzerine çıkması halinde ilk önemli hedef 68,98 dolardaki 100 günlük hareketli ortalama olacak.
Bu seviyenin de aşılması durumunda psikolojik açıdan önemli 70 dolar seviyesi gündeme gelecek. Yükselişin devamında ise 71,22 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama bir sonraki güçlü direnç noktası olarak izlenecek.
Teknik görünümde yükseliş senaryosunun yanı sıra olası geri çekilme seviyeleri de dikkat çekiyor. Gümüşün yeniden 63 doların altına düşmesi, fiyatın 62,13 dolardaki 50 günlük hareketli ortalamaya doğru gerilemesine yol açabilir.
Satış baskısının güçlenmesi durumunda ise 60 dolar seviyesi kritik destek olarak izlenecek. Bu seviyenin de kaybedilmesi halinde 3 Ağustos'ta görülen 56,57 dolarlık dip yeniden gündeme gelebilir.
Gümüş fiyatları yalnızca teknik göstergelerden değil, küresel ekonomik gelişmelerden de etkileniyor. Faiz beklentileri, ABD dolarının seyri, jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman talebi ve madencilik arzı fiyatların yönünü belirleyen önemli unsurlar arasında bulunuyor.
Gümüşün elektronik ve güneş enerjisi gibi sektörlerde yoğun biçimde kullanılması nedeniyle sanayi talebindeki değişimler de fiyatlar üzerinde önemli rol oynuyor.
Özellikle ABD, Çin ve Hindistan ekonomilerindeki gelişmeler gümüş talebi açısından yakından takip ediliyor.
Son yükselişle birlikte gümüşün teknik görünümünde alıcıların yeniden güç kazandığı görülüyor.
50 günlük hareketli ortalamanın aşılması ve RSI'ın 50 seviyesinin üzerine çıkması, kısa vadeli görünümü destekleyen sinyaller olarak değerlendiriliyor.
Ancak 65 dolar seviyesi aşılmadan 68,98-70 dolar bölgesine yönelik yükseliş senaryosu teyit edilmiş sayılmıyor.
Tersi durumda 63 doların kaybedilmesi, yeniden 62,13 ve ardından 60 dolar seviyelerinin test edilmesine neden olabilir.