Gümüşte kritik eşik kırıldı hesaplar karıştı: Bugün satış yarın rekor

Düşüşte yeni hedef 56 dolar mı?

Analistlere göre gümüşün 60 doların altında kalması halinde satışlar derinleşebilir. Bu senaryoda 56-57 dolar aralığı bir sonraki destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Altın/gümüş oranının 68,50'yi aşması da gümüşteki zayıflığı ortaya koyuyor. Oranın 69'un üzerinde kalması, aşağı yönlü baskıyı artırabilir.