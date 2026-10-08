Gümüşte kritik eşik kırıldı hesaplar karıştı: Bugün satış yarın rekor
Gümüş fiyatları güçlü dolar ve yükselen tahvil getirilerinin baskısıyla 60 doların altına geriledi. Kısa vadede düşüş riski artarken, uluslararası piyasa temsilcilerinden önümüzdeki 12 ay için dikkat çeken bir tahmin geldi.
Değerli metallerde satış baskısı artarken gümüş, altına kıyasla daha sert kayıplar yaşadı. Spot gümüş yüzde 2,58 düşüşle 59,77 dolara gerilerken gün içinde 58,99 doları gördü. Gram gümüş ise 94,87 TL'ye indi.
ABD dolarının güçlenmesi ve tahvil getirilerinin yükselmesi, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırıyor. Gümüşte şimdi 60 doların altında kalıcılık olup olmayacağı izleniyor.
Düşüşte yeni hedef 56 dolar mı?
Analistlere göre gümüşün 60 doların altında kalması halinde satışlar derinleşebilir. Bu senaryoda 56-57 dolar aralığı bir sonraki destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Altın/gümüş oranının 68,50'yi aşması da gümüşteki zayıflığı ortaya koyuyor. Oranın 69'un üzerinde kalması, aşağı yönlü baskıyı artırabilir.
Olası toparlanmada ise ilk önemli eşik 62 dolar. Bu seviyenin aşılması halinde 64,21 dolar ve ardından 65-66 dolar aralığı izlenecek.
Kısa vadede düşüş, 12 ayda 97 dolar beklentisi
Gümüşte kısa vadeli görünüm zayıf olsa da uzun vadeli beklentiler farklı bir tablo ortaya koyuyor. Londra Külçe Piyasası Birliği'nin (LBMA) İtalya'nın Sorrento kentinde düzenlediği konferansta yapılan ankete katılan delegeler, gümüşün önümüzdeki 12 ayda ons başına 97 dolara ulaşacağını öngördü.
Anketin yapıldığı sırada 61 dolar olan fiyat dikkate alındığında bu tahmin, yüzde 59'a yakın yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
Gümüş, 2025 yılında yüzde 147 değer kazandıktan sonra bu yıl yüzde 14 geriledi. Dolayısıyla LBMA anketi, son dönemdeki kayıplara rağmen orta vadede güçlü toparlanma beklentisinin sürdüğünü gösteriyor.
Gümüşün yönünü ne belirleyecek?
ABD'de 10 yıllık tahvil getirilerinin yüzde 5,35 civarına yükselmesi, faiz getirisi sağlamayan değerli metalleri baskılıyor. Avrupa tahvil piyasalarındaki satışlar da küresel risk algısını etkiliyor.
Gümüşte kısa vadeli görünüm açısından 60 ve 62 dolar seviyeleri belirleyici olacak. 60 doların altında satışların derinleşmesi riski bulunurken, 62 doların aşılması toparlanma ihtimalini güçlendirebilir.
LBMA delegelerinin 97 dolarlık tahmini ise kısa vadeli teknik görünümden farklı olarak önümüzdeki 12 aya ilişkin beklentiyi yansıtıyor.