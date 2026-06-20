Gümüşte kritik eşik: Yeni yükseliş dalgası mı geliyor?

Gümüş fiyatlarının son aylarda büyük ölçüde ABD tahvil faizleri ve Fed politikalarına bağlı hareket ettiği belirtiliyor. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan varlıklar üzerinde baskı oluştururken gümüş de bu süreçten olumsuz etkileniyor.