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Gümüşte kritik eşik: Yeni yükseliş dalgası mı geliyor?

Son haftalarda sert satış baskısıyla karşılaşan gümüş fiyatlarında toparlanma sinyalleri güçleniyor. Analistlere göre teknik göstergeler, değerli metalin önemli destek bölgelerinde tutunmaya çalıştığını ve yeni bir yükseliş hareketinin başlayabileceğini gösteriyor.

Giray Topçular
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Gümüşte kritik eşik: Yeni yükseliş dalgası mı geliyor? - Resim: 1

Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izleyen gümüş fiyatları, yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. ABD faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle baskı altında kalan gümüş, son dönemde yaşadığı geri çekilmenin ardından yeniden toparlanma arayışına girdi. Analistler, mevcut seviyelerin güçlü bir destek alanı oluşturduğuna dikkat çekiyor.

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Gümüşte kritik eşik: Yeni yükseliş dalgası mı geliyor? - Resim: 2

FXEmpire analistlerinden Christopher Lewis'in değerlendirmesine göre gümüş piyasasında son dönemde görülen satışların ardından alıcıların yeniden devreye girdiğine yönelik işaretler görülüyor. 

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Gümüşte kritik eşik: Yeni yükseliş dalgası mı geliyor? - Resim: 3

Özellikle fiyatların önemli destek seviyelerine yaklaşması, yatırımcıların yeniden pozisyon almaya başlamasına neden oluyor.

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Gümüşte kritik eşik: Yeni yükseliş dalgası mı geliyor? - Resim: 4

Analistler, kısa vadede dalgalanmanın devam edebileceğini ancak fiyatların mevcut bölgelerde tutunması halinde yukarı yönlü bir hareketin başlayabileceğini belirtiyor.

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Gümüşte kritik eşik: Yeni yükseliş dalgası mı geliyor? - Resim: 5

Gümüş fiyatlarının son aylarda büyük ölçüde ABD tahvil faizleri ve Fed politikalarına bağlı hareket ettiği belirtiliyor. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan varlıklar üzerinde baskı oluştururken gümüş de bu süreçten olumsuz etkileniyor.

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Gümüşte kritik eşik: Yeni yükseliş dalgası mı geliyor? - Resim: 6

Piyasalarda Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin beklentiler, gümüşün kısa vadeli yönü açısından kritik önem taşıyor. Enflasyon ve istihdam verileri de yatırımcıların yakından izlediği başlıklar arasında yer alıyor.

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Gümüşte kritik eşik: Yeni yükseliş dalgası mı geliyor? - Resim: 7

Analistler, gümüşün daha önce birçok kez destek bulduğu kritik fiyat bölgelerinde işlem gördüğünü belirtiyor. Bu seviyelerin korunması durumunda piyasanın yeniden güç kazanabileceği ifade ediliyor.

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Gümüşte kritik eşik: Yeni yükseliş dalgası mı geliyor? - Resim: 8

Öte yandan destek seviyelerinin aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının yeniden hızlanabileceği uyarısı yapılıyor. Bu nedenle yatırımcıların teknik seviyeleri yakından takip etmesi gerektiği vurgulanıyor.

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Gümüşte kritik eşik: Yeni yükseliş dalgası mı geliyor? - Resim: 9

Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen birçok piyasa uzmanı gümüşün uzun vadeli görünümünü olumlu değerlendiriyor.

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Gümüşte kritik eşik: Yeni yükseliş dalgası mı geliyor? - Resim: 10

Özellikle güneş enerjisi, elektrikli araçlar, yapay zekâ veri merkezleri ve sanayi üretiminde artan kullanımın gümüş talebini desteklemeye devam ettiği belirtiliyor.

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Gümüşte kritik eşik: Yeni yükseliş dalgası mı geliyor? - Resim: 11

Küresel arz açığının sürmesi ve sanayi talebindeki artışın devam etmesi halinde gümüşün orta ve uzun vadede yeniden güçlü bir yükseliş trendine girebileceği değerlendiriliyor.

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Gümüşte kritik eşik: Yeni yükseliş dalgası mı geliyor? - Resim: 12

Piyasalarda gözler şimdi ABD'den gelecek enflasyon, istihdam ve faiz sinyallerine çevrilmiş durumda.

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Gümüşte kritik eşik: Yeni yükseliş dalgası mı geliyor? - Resim: 13

 Bu verilerin beklentilerin altında gelmesi halinde gümüş fiyatlarında toparlanmanın hız kazanabileceği ifade ediliyor.

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