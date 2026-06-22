Gümüşte ralli ihtimali masada! Gözler kritik dirençlerde
Gümüş fiyatları, endüstriyel metaller piyasasındaki toparlanma ve güçlü fiziki talebin etkisiyle yüzde 2,24 yükselerek 65,56-66,33 dolar aralığında işlem gördü. Silver Institute'a göre piyasada arz açığının üst üste altıncı yıla taşınması ve bu yıl 46,3 milyon onsa çıkmasının beklenmesi, fiyatlara yapısal destek sağlıyor. Fed'in şahin duruşu kısa vadeli baskı yaratsa da güneş enerjisi, yapay zeka ve sanayi talebi gümüşte yukarı yönlü potansiyeli canlı tutuyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş fiyatları, endüstriyel metaller piyasasında toparlanma eğiliminin güçlenmesiyle 22 Haziran 2026 Pazartesi günü öğleden sonraki işlemlerde yükseldi. Gümüş, günün ilk yarısında yüzde 2,24 artışla ons başına 65,56-66,33 dolar aralığında işlem gördü.
Fiziki talep fiyat düşüşünde devreye girdi
Büyük güneş paneli üreticilerinin satın alma ekipleri ve endüstriyel emtia yöneticilerinin, FOMC sonrası görülen fiyat düşüşünü fiziki alım fırsatı olarak değerlendirdiği belirtildi. Bu talebin, kağıt piyasası kaynaklı satış baskısının etkisini sınırladığı değerlendiriliyor.
Arz açığı altıncı yılına taşındı
Gümüş piyasasında arz açığının üst üste altıncı yıla ulaşması, fiyatlar için önemli bir yapısal destek unsuru olarak öne çıkıyor. Silver Institute'un son raporuna göre, gümüş piyasasında bu yıl arz açığının yüzde 15 artarak 46,3 milyon ons seviyesine yükselmesi bekleniyor.
Maden arzının yaklaşık yüzde 70'inin kurşun, çinko ve bakır gibi temel metallerin çıkarıldığı madenlerden sağlanması, üreticilerin kısa vadede arzı hızlı şekilde artırmasını zorlaştırıyor.
Sanayi talebi güçlü kalıyor
Sunucu ve bilgisayar altyapısı, iletişim ve telekomünikasyon, otomotiv ile güneş enerjisi panelleri gibi yüksek performanslı endüstriyel alanların fiziki gümüş talebini desteklediği belirtiliyor. Bu talebin büyük bölümünün kağıt piyasalardan bağımsız olarak gerçekleşmesi, fiziki gümüş piyasasındaki sıkışıklığı artıran unsurlar arasında gösteriliyor.
Fed'in şahin duruşu baskı yaratıyor
Yeni atanan FOMC Başkanı Kevin Warsh liderliğindeki Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sıkı seviyede tutması ve sonbahara yönelik faiz indirimi beklentilerini ortadan kaldırması, reel faizler ve dolar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırdı.
Bu görünüm, metal piyasalarında spekülatif ivmenin zayıflamasına neden olurken, gümüş fiyatlarının üreticilerin mevcut üretim maliyetlerine yakın seviyelerde işlem gördüğü belirtildi.
Jeopolitik baskı hafifledi
Öte yandan 19 Haziran'da İsviçre'de yapılan imza töreniyle ABD-İran geçici “İslamabad Mutabakat Zaptı” barış anlaşmasının teyit edilmesi, jeopolitik baskıların azalmasını sağladı.
Teknik görünümde 63,31 dolar desteği izleniyor
Teknik görünümde, gümüşün son geri çekilme sonrası ana destek seviyesinden tepki verdiği belirtildi. XAGUSD paritesi 66,33 dolar seviyesinde işlem görürken, fiyatların 63,31 dolardaki ana destek bölgesinden güçlü toparlandığı ifade edildi. Bu hareketin, birkaç aylık yükselen trend çizgisi üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle güçlü bir destek oluşumuna işaret ettiği kaydedildi.
Kısa vadeli yükseliş denemelerinde 67,01 dolardaki 2 saatlik EMA50 ve 69,75 dolardaki 2 saatlik EMA200 seviyeleri direnç olarak izleniyor. RSI 14 göstergesinin yeniden 50 orta bölgesine dönmesi ve MACD histogramındaki yataylaşma, satıcıların kısa vadeli gücünün zayıfladığı şeklinde değerlendiriliyor.
Piyasada iki senaryo öne çıkıyor
Analistlere göre, 65,82 dolar üzerindeki toparlanmanın güçlenmesi halinde gümüşte 67,35 dolar ve 67,01 dolar seviyeleri takip edilebilir. Aşağı yönlü senaryoda ise 63,31 dolardaki dinamik destek seviyesinin yüksek hacimle kırılması halinde 61,50 dolar bölgesine doğru geri çekilme riski gündeme gelebilir.
Gümüş piyasasında kısa vadeli oynaklık Fed'in şahin duruşu nedeniyle devam edebilir. Ancak 46,3 milyon onsluk arz açığı, güneş enerjisi ve yapay zeka kaynaklı güçlü talep ile teknik destek seviyeleri, haziran ayının ikinci yarısında gümüş için yukarı yönlü potansiyelin korunduğuna işaret ediyor.