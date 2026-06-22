Gümüşte ralli ihtimali masada! Gözler kritik dirençlerde

Arz açığı altıncı yılına taşındı

Gümüş piyasasında arz açığının üst üste altıncı yıla ulaşması, fiyatlar için önemli bir yapısal destek unsuru olarak öne çıkıyor. Silver Institute'un son raporuna göre, gümüş piyasasında bu yıl arz açığının yüzde 15 artarak 46,3 milyon ons seviyesine yükselmesi bekleniyor.