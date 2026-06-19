Gümüşte savaş primi silindi! Sırada yükseliş mi var, düşüş mü?
Gümüş fiyatları, ABD-İran anlaşmasına ilişkin iyimserlik ve Fed'in şahin duruşunun etkisiyle 65 dolar seviyesinde yön arıyor. İsviçre'de imzalanan "İslamabad Mutabakat Zaptı" güvenli liman talebini zayıflatırken, teknik görünümde 65,17 dolar seviyesi kritik destek olarak öne çıktı. Analistler, bu seviyenin korunması halinde tepki alımlarının görülebileceğini, 63,31 doların kırılması durumunda ise satış baskısının artabileceğini belirtiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş fiyatları, ABD-İran anlaşmasına ilişkin gelişmelerin güvenli liman talebini azaltması ve Fed'in şahin politika sinyallerinin değerli metaller üzerinde baskı yaratmasıyla 65 dolar seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.
Spot gümüş, 19 Haziran 2026 Cuma günü gün ortası işlemlerinde ons başına 65,17 dolar civarında dar bir bantta hareket etti. Küresel gümüş türev piyasasında yaşanan sert teknik düzeltmenin ardından fiyatların orta vadeli önemli destek bölgesine çekildiği değerlendiriliyor.
İsviçre'deki imza güvenli liman primini azalttı
Piyasada öğleden sonraki işlemlerde görülen dengelenmede, İsviçre'de gerçekleştirilen diplomatik imza süreci etkili oldu.
Tarihi ilk geçici ABD-İran anlaşması olarak nitelenen ve "İslamabad Mutabakat Zaptı" adıyla bilinen metnin resmen sonuçlandırılıp imzalanması, değerli metaller piyasasında son aylarda fiyatlanan jeopolitik risk priminin azalabileceği beklentisini güçlendirdi.
Anlaşmanın, İran ham petrol satışlarının yeniden başlamasının, Hürmüz Boğazı'ndaki kritik deniz taşımacılığı hattının açılmasının ve ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasının önünü açması bekleniyor.
Barış girişiminin fiilen sonuçlanmasıyla birlikte, son dönemde değerli metallerde etkili olan yoğun güvenli liman talebinin zayıflayabileceği değerlendiriliyor.
Teknik görünümde 65 dolar desteği izleniyor
Teknik açıdan gümüş fiyatlarında 65,17 dolar seviyesi makro destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Fiyatların ana yükselen destek çizgisi üzerinde tutunmaya çalıştığı, ancak son zirvelerden gelen düşüş kanalının henüz aşılamadığı belirtiliyor.
Son geri çekilmede fiyatın 67,63 dolardaki 2 saatlik EMA50 ve 70,15 dolardaki 2 saatlik EMA200 seviyelerinin altına inmesi, teknik görünümde baskının sürdüğüne işaret ediyor.
Buna karşın 2 saatlik grafikte 14 periyotluk RSI'ın 36,45 seviyesinde bulunması ve fiyatla birlikte yeni diplerin oluşmaması, satış baskısında zayıflama sinyali olarak değerlendiriliyor.
Piyasada iki senaryo öne çıkıyor
Analistlere göre 65 dolar destek bölgesinde kalıcılık sağlanması halinde gümüşte tepki alımları görülebilir. Bu durumda 66,58 dolar seviyesi ilk direnç, 67,63 dolar ise bir sonraki teknik hedef olarak izleniyor.
Aşağı yönlü senaryoda ise 63,31 dolar seviyesinin kırılması halinde satış baskısının artabileceği ve fiyatların 61,50 dolar bölgesine doğru geri çekilebileceği belirtiliyor.
Gümüş piyasasında jeopolitik risk priminin azalması kısa vadeli baskı yaratırken, fiziki arz açığı ve güçlü sanayi talebi orta vadeli görünümü destekleyen unsurlar olarak öne çıkıyor.