Gümüşte savaş primi silindi! Sırada yükseliş mi var, düşüş mü?

Piyasada iki senaryo öne çıkıyor

Analistlere göre 65 dolar destek bölgesinde kalıcılık sağlanması halinde gümüşte tepki alımları görülebilir. Bu durumda 66,58 dolar seviyesi ilk direnç, 67,63 dolar ise bir sonraki teknik hedef olarak izleniyor.