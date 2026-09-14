Gümüşte sert hafta! UBS yüzde 24'lük yükseliş için tarih verdi

UBS'ye göre asıl belirleyici unsur, piyasaların Fed'in kararını ve basın toplantısındaki mesajları şahin veya güvercin olarak yorumlaması olacak.

Banka ayrıca temel senaryosunda dolara geniş çaplı destek sağlayacak kadar şahin bir faiz artırımı beklemediğini belirtti. Doların belirgin şekilde güçlenmemesi, gümüş fiyatlarının yeniden toparlanmasını destekleyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.