Gümüşte sert hafta! UBS yüzde 24'lük yükseliş için tarih verdi
Gümüş fiyatları dalgalı bir haftayı kayıpla tamamlarken UBS, değerli metalde yükseliş beklentisini korudu. Gümüşün ons fiyatında yüzde 24'lük yükseliş potansiyeline işaret eden banka, 70 ve 80 dolarlık iki hedef için tarih verdi.
Gümüş yeni haftaya 63,86 dolarlık ons fiyatıyla başlarken, gümüşün gramı da 100,12 TL'den işlem görüyor.
Gümüş, cuma günü yüzde 1,64 yükselerek ons başına 64,48 dolara çıksa da toparlanma önceki günkü kayıpları telafi etmeye yetmedi ve değerli metal geçtiğimiz haftayı yüzde 2,6 düşüşle tamamladı.
Dalgalanmaya rağmen UBS, gümüş fiyatlarına ilişkin tahminlerini değiştirmedi. Banka, ons başına gümüşün Aralık 2026'da 70 dolara ulaşmasını, Mart ve Haziran 2027'de 75 dolara yükselmesini ve Eylül 2027'de 80 doları görmesini bekliyor.
UBS'nin 70 dolarlık yıl sonu hedefi mevcut seviyenin yüzde 8,6, Eylül 2027 için belirlediği 80 dolarlık hedef ise yüzde 24 üzerinde bulunuyor.
Gözler Fed'e çevrildi
Piyasalar ise gümüşün kısa vadeli seyri açısından Fed'in 15-16 Eylül toplantısına odaklandı. UBS, Fed'in 25 baz puanlık faiz artışına gitmesini beklerken, kararın kendisinden çok sonrasında verilecek mesajların değerli metaller üzerinde belirleyici olabileceğini düşünüyor.
UBS'ye göre asıl belirleyici unsur, piyasaların Fed'in kararını ve basın toplantısındaki mesajları şahin veya güvercin olarak yorumlaması olacak.
Banka ayrıca temel senaryosunda dolara geniş çaplı destek sağlayacak kadar şahin bir faiz artırımı beklemediğini belirtti. Doların belirgin şekilde güçlenmemesi, gümüş fiyatlarının yeniden toparlanmasını destekleyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.