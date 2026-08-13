Gümüşte sert yükseliş sonrası fren: Gram fiyatı 100 TL sınırında
Gümüş haftalık ve aylık güçlü yükselişinin ardından kâr satışlarıyla geriliyor. Ons fiyatı 64,56 dolar çevresinde işlem görürken, dolar/TL’nin desteğiyle gram gümüş yaklaşık 99,2 TL seviyesinde kalıyor. Piyasada gözler yeniden 65 dolar eşiğine çevrildi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş piyasasında yılın en hareketli dönemlerinden biri yaşanıyor. Yılın ilk aylarında 121 doların üzerini test ettikten sonra sert bir düzeltme yaşayan değerli metal, ağustos ayında yeniden güçlü bir toparlanma gösterdi.
Şu sıralarda gümüşün ons fiyatı 64,565 dolar seviyesinde bulunuyor. Günlük kayıp yüzde 1,11 olurken, son haftadaki yükseliş yüzde 4,93’e, son bir aylık yükseliş ise yüzde 10,04’e ulaşıyor.
Gümüş 65 dolar sınırında tutunmaya çalışıyor
Gümüş gün içinde 66,310 dolara kadar çıkarken satışların ardından 64,227 dolara kadar geriledi. Böylece yalnızca birkaç saat içinde ons başına 2 doların üzerinde bir fiyat aralığı oluştu.
Mevcut 64,565 dolarlık fiyat, piyasada 65 dolar çevresindeki mücadelenin devam ettiğini gösteriyor. Son yükselişin ardından gelen kâr satışlarına rağmen fiyat hâlâ haftalık başlangıcının belirgin şekilde üzerinde seyrediyor.
Özellikle 66-67 dolar bandının yeniden aşılması halinde yükseliş eğiliminin güç kazanması, 64 doların altına inilmesi halinde ise kısa vadeli satış baskısının artması mümkün.
Bir ayda yüzde 10’dan fazla yükseldi
Gümüşte kısa vadeli tablo günlük düşüşten çok daha güçlü görünüyor. Ons fiyatı son bir haftada yüzde 4,93, son bir ayda ise yüzde 10,04 yükselmiş durumda. Ağustos ayının başından bu yana artış da yüzde 11,95 seviyesine ulaşıyor.
Bu performans, gümüşün temmuz sonundaki 55 dolar çevresinden yeniden 65 dolar bölgesine taşındığını gösteriyor.
Ancak yükselişin kısa sürede gerçekleşmesi, yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelme ihtimalini de artırıyor. Perşembe günü yaşanan geri çekilme bu açıdan yükseliş sonrasında gelen ilk önemli soluklanmalardan biri olarak öne çıkıyor.
Gram gümüş 100 TL kapısında
Türkiye’de yatırımcı açısından asıl dikkat çeken hareket gram gümüş tarafında yaşanıyor. Ons gümüşün 64,565 dolar ve dolar/TL’nin yaklaşık 47,78 seviyesinde olduğu hesaplamada gram gümüş yaklaşık 99,2 TL’ye karşılık geliyor.
Günün ons zirvesi olan 66,310 dolar aynı kur üzerinden hesaplandığında gram gümüş yaklaşık 101,9 TL seviyesine ulaşıyor. Ons fiyatının gün içindeki 64,227 dolarlık dip seviyesinde ise gram karşılığı yaklaşık 98,7 TL oluyor.
Böylece gram gümüş açısından 100 TL artık yalnız psikolojik bir eşik değil, gün içinde iki yönlü olarak test edilebilen doğrudan fiyatlama bölgesi haline gelmiş durumda.
Dolar/TL gram fiyatını destekliyor
Gram gümüşün ons fiyatından farklı hareket edebilmesinin nedeni kur etkisi. Uluslararası piyasalarda gümüş dolar üzerinden fiyatlanırken Türkiye’de gram fiyatının hesaplanmasında dolar/TL de devreye giriyor. Dolar/TL’nin 47,77 seviyesinin üzerinde bulunması, ons tarafındaki günlük düşüşün gram fiyatına aynı ölçüde yansımasını engelliyor.
Bu nedenle ons gümüşte geri çekilme yaşansa bile kur yüksek kaldığı sürece gram gümüşün 100 TL çevresindeki konumunu koruması mümkün.
Türk yatırımcı açısından önümüzdeki dönemde yalnız gümüşün küresel fiyatı değil, dolar/TL hareketi de belirleyici olmaya devam edecek.
Yılbaşındaki zirve hâlâ çok uzakta
Son haftalardaki güçlü yükselişe rağmen gümüş yılbaşındaki sert hareketin bıraktığı kayıpları tamamen kapatabilmiş değil. Gönderilen piyasa verilerine göre gümüşün son bir yıllık en yüksek seviyesi 121,652 dolar. Yılbaşından bu yana performansı ise hâlâ yüzde 9,18 ekside bulunuyor.
Buna karşılık yıllık bazdaki yükseliş yüzde 67,66 gibi oldukça güçlü bir seviyede. Bu iki veri birlikte değerlendirildiğinde gümüşteki sıra dışı oynaklık daha net görülüyor: Metal uzun vadede ciddi değer kazanırken yıl içinde zirveden çok sert bir geri çekilme yaşamış durumda.
Fed beklentileri gümüş için yeniden önemli
Değerli metallerde son hareketin arkasındaki önemli değişkenlerden biri ABD faiz beklentileri.
ABD enflasyon verilerinin ardından piyasalarda Fed’in eylül ayında faiz artıracağı beklentisi zayıfladı. Faizlerin yükselmeyeceği veya daha uzun süre sabit kalacağı beklentisi, faiz getirisi bulunmayan altın ve gümüş gibi değerli metaller açısından destekleyici olabiliyor.
Ancak doların güçlü kalması ve son yükselişin ardından oluşan kâr satışları, gümüşte yukarı yönlü hareketin kesintisiz devam etmesini engelliyor.
Bu nedenle piyasada artık yalnız yön değil, oynaklığın büyüklüğü de yatırımcıların yakından takip ettiği bir başlık haline geliyor.
Gümüşte kritik eşikler nerede?
Kısa vadede ilk önemli bölge 64-65 dolar bandı. Gümüşün yeniden 65 doların üzerine yerleşmesi ve gün içindeki 66,31 dolarlık zirveyi aşması halinde 67 dolar bölgesi gündeme gelebilir. Buna karşılık 64 doların altında kalıcılık sağlanması durumunda kısa vadeli düzeltmenin derinleşme riski artabilir.
Gram gümüşte ise psikolojik 100 TL seviyesi öne çıkıyor. Ons fiyatı ve dolar/TL birlikte değerlendirildiğinde gram gümüşün 100 TL çevresindeki hareketi önümüzdeki günlerde yatırımcıların en fazla takip edeceği eşiklerden biri olacak.