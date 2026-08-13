Gümüşte sert yükseliş sonrası fren: Gram fiyatı 100 TL sınırında

Bir ayda yüzde 10’dan fazla yükseldi





Gümüşte kısa vadeli tablo günlük düşüşten çok daha güçlü görünüyor. Ons fiyatı son bir haftada yüzde 4,93, son bir ayda ise yüzde 10,04 yükselmiş durumda. Ağustos ayının başından bu yana artış da yüzde 11,95 seviyesine ulaşıyor.

Bu performans, gümüşün temmuz sonundaki 55 dolar çevresinden yeniden 65 dolar bölgesine taşındığını gösteriyor.

Ancak yükselişin kısa sürede gerçekleşmesi, yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelme ihtimalini de artırıyor. Perşembe günü yaşanan geri çekilme bu açıdan yükseliş sonrasında gelen ilk önemli soluklanmalardan biri olarak öne çıkıyor.