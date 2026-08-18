Gümüşte tansiyon yükseliyor: Fiyat kritik eşiğe dayandı
Gümüş yeniden alıcıların radarına girerken güçlenen alımlar, fiyatları önemli bir direnç noktasına taşıdı. Teknik görünüm, bu bölgenin aşılması halinde yükselişin yeni bir aşamaya geçebileceğine işaret ediyor. Analistler ise olası bir kırılmanın gümüşte yeni rallinin önünü açabileceğini belirtiyor.
Gümüş fiyatlarında son günlerde görülen hareketlilik, yükseliş eğiliminin devam edebileceğine yönelik beklentileri artırdı. Fiyatın önemli bir direnç seviyesini art arda test etmesine rağmen sert bir geri çekilme yaşamaması, alıcıların piyasadaki ağırlığını koruduğuna işaret ediyor.
Gümüş pazartesi günü 66,56 dolara kadar yükselirken, gram gümüş ise 100 liraya dayandı.
Son günlerde birkaç kez test edilen 66,80 dolar seviyesi henüz aşılamasa da kısa vadeli görünüm açısından asıl belirleyici nokta burası olacak.
Geri çekilme sınırlı kaldı
Gümüş geçen hafta 63,51 dolara kadar geriledikten sonra yeniden toparlandı. Düşüşün kısa sürmesi ve fiyatın daha önce direnç olarak çalışan bölgenin üzerinde tutunması, teknik açıdan olumlu değerlendiriliyor.
Özellikle alıcıların daha sert bir düzeltme yaşanmadan yeniden piyasaya girmesi, satış baskısının şimdilik sınırlı kaldığını gösterirken yükselişin devam ettiğinin teyit edilebilmesi için 66,80 dolar direncinin aşılması gerekiyor.
66,80 dolar aşılırsa iki seviye öne çıkıyor
Teknik analize göre gümüşün 66,80 doların üzerine çıkması halinde ilk hedef 68,71 dolar civarı olabilir. Bu bölge aynı zamanda fiyatın orta vadeli eğilimi açısından önemli bir direnç oluşturuyor.
Bu seviyenin de aşılması durumunda gözler 71,60 dolara çevrilecek. Böylece 66,80 dolar üzerindeki kalıcı bir hareket, gümüşte yükselişin yeniden ivme kazanmasının önünü açabilir.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 63,51 dolar kısa vadeli önemli destek olarak izleniyor.
Mevcut görünüm gümüşte alıcıların güçlü kaldığına işaret etse de yeni bir yükseliş hareketinden söz edilebilmesi için 66,80 doların üzerinde kırılma görülmesi gerekiyor.