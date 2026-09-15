Gümüşte tuhaf tablo fiyat yarıya indi ama açık kapanmadı

Güneş paneli tarafında sürpriz bir düşüş var





Gümüşün en büyük sanayi kullanım alanlarından biri olan güneş enerjisinde ilginç bir dönüşüm yaşanıyor. Panel üreticileri yükselen gümüş maliyetleri nedeniyle hücre başına kullanılan gümüş miktarını azaltmaya ve alternatif malzemelere yönelmeye başladı.

Bu nedenle güneş enerjisi kapasitesi artmaya devam etse de sektörde kullanılan toplam gümüş miktarının bu yıl gerilemesi bekleniyor. Bu gelişme talep tarafındaki en önemli frenlerden biri haline geldi.