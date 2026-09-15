Gümüşte tuhaf tablo fiyat yarıya indi ama açık kapanmadı
Gümüş ocak sonunda 121 doların üzerine çıktıktan sonra 63 dolar civarına kadar geriledi. Buna rağmen küresel piyasanın 2026’da da açık vermesi bekleniyor. Fiyat düşerken fiziki piyasanın neden hâlâ sıkışık kaldığı merak konusu.
Gümüş piyasasında ilk bakışta birbirine ters görünen iki gelişme aynı anda yaşanıyor. Fiyat, yılın başındaki tarihi zirvenin neredeyse yarısına kadar gerilerken küresel arz-talep dengesi altıncı yıl üst üste açık vermeye hazırlanıyor.
Üstelik bu kez mesele yalnız güneş paneli talebi değil. Yapay zekâ veri merkezleri, elektrikli araçlar, şebeke yatırımları ve yatırım amaçlı fiziki gümüş talebi fiyatın geri çekildiği ortamda bile piyasanın neden rahatlayamadığını açıklayan başlıklar arasında.
Gümüş 121 dolardan 63 dolara indi
Gümüş 29 Ocak’ta ons başına 121 doların üzerine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Bugün ise fiyat yaklaşık 63 dolar seviyesinde seyrediyor ve zirveye göre kayıp yüzde 48’e yaklaşıyor.
Bu kadar sert geri çekilme normal şartlarda piyasada arz fazlası oluştuğu izlenimi yaratabilir. Ancak gümüşte temel tablo tam tersini söylüyor ve 2026’da da tüketimin toplam arzı aşması bekleniyor.
Gram gümüşte 100 lira eşiği yeniden kaybedildi
Türkiye’de gram gümüş yaklaşık 98,7 lira seviyesinde bulunuyor. Geçen hafta 106 liranın üzerine çıkan gram fiyatı, küresel gümüşteki satış ve dolar hareketinin etkisiyle yeniden çift haneli bölgeye çekildi.
Bu nedenle Türk yatırımcı açısından yalnız ons fiyatı değil, dolar/TL hareketi de belirleyici olmaya devam ediyor. Ons gümüş gerilerken kurdaki yükseliş, gram tarafındaki düşüşün sınırlı kalmasına yol açabiliyor.
Asıl şaşırtıcı veri burada ortaya çıkıyor
2026’da küresel gümüş piyasasının yaklaşık 46,3 milyon ons açık vermesi bekleniyor. Böylece gümüşte toplam talebin arzı aştığı dönem altıncı yılına girecek.
Geçen yıl açık yaklaşık 40,3 milyon ons düzeyindeydi. Fiyatlar tarihi zirvelere çıkmasına ve talebin bazı alanlarda gerilemesine rağmen açığın tamamen kapanamaması fiziki piyasanın hâlâ hassas olduğuna işaret ediyor.
Altı yılda yüz milyonlarca ons piyasadan çekildi
2021’den bu yana oluşan kümülatif açığın 760 milyon onsun üzerine çıktığı hesaplanıyor. Aradaki fark yeni üretimden değil, büyük ölçüde daha önce çıkarılmış ve yer üstünde tutulan stokların kullanılmasıyla kapatıldı.
Bu durum gümüş piyasasının kritik noktasını oluşturuyor. Açık her yıl aynı büyüklükte olmasa bile kullanılabilir stokların azalması, talepteki ani sıçramalarda fiyat hareketlerinin normalden daha sert olmasına neden olabiliyor.
Peki fiyat neden düşüyor
Fiziki piyasadaki açık, gümüşün her gün yükselmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Gümüş aynı zamanda faiz, dolar, tahvil getirileri ve yatırımcı pozisyonlarından güçlü biçimde etkilenen finansal bir varlık.
ABD tahvil faizlerinin yeniden yükselmesi ve Fed’den faiz artırımı beklentisinin güçlenmesi, getiri sağlamayan değerli metalleri baskılıyor. Güçlü dolar da gümüşün diğer para birimleriyle alımını pahalılaştırarak kısa vadeli fiyat baskısını artırıyor.
Altın gümüş rasyosu yeniden 68’e çıktı
Ons altının yaklaşık 4 bin 300 dolar, gümüşün ise 63 dolar civarında olması altın/gümüş rasyosunu yaklaşık 68 seviyesine taşıyor. Bu oran yılın başında gümüşteki sert yükseliş sırasında 50’nin altına kadar gerilemişti.
Rasyonun yeniden yükselmesi, son dönemde altının gümüşten daha güçlü kaldığını gösteriyor. Gümüş yatırımcısı açısından rasyonun yeniden aşağı dönmesi, beyaz metalin altına göre güç kazanmaya başladığına yönelik önemli sinyallerden biri olabilir.
Maden üretimi açığı kapatamıyor
2025’te küresel gümüş maden üretimi 846,6 milyon ons seviyesine çıktı. Ancak 2026’da üretimin yaklaşık aynı seviyede kalması ve yeni maden arzında anlamlı bir sıçrama yaşanmaması bekleniyor.
Gümüş üretiminin önemli bölümü doğrudan gümüş madenlerinden değil, bakır, kurşun, çinko ve altın üretiminin yan ürünü olarak elde ediliyor. Bu yapı, gümüş fiyatı yükseldiğinde üretimin kısa sürede artırılmasını zorlaştırıyor.
Geri dönüşüm rekor seviyeye yaklaşıyor ama yetmiyor
Yüksek fiyatlar eski mücevher, gümüş eşya ve endüstriyel hurdaların yeniden piyasaya dönmesini hızlandırdı. Geri dönüşümün 2026’da 210 milyon onsun üzerine çıkması bekleniyor.
Ancak geri dönüşümdeki güçlü artış bile küresel açığı tamamen kapatmaya yetmiyor. Bu durum yeni maden arzının sınırlı kaldığı ortamda ikincil kaynakların önemini giderek artırıyor.
Güneş paneli tarafında sürpriz bir düşüş var
Gümüşün en büyük sanayi kullanım alanlarından biri olan güneş enerjisinde ilginç bir dönüşüm yaşanıyor. Panel üreticileri yükselen gümüş maliyetleri nedeniyle hücre başına kullanılan gümüş miktarını azaltmaya ve alternatif malzemelere yönelmeye başladı.
Bu nedenle güneş enerjisi kapasitesi artmaya devam etse de sektörde kullanılan toplam gümüş miktarının bu yıl gerilemesi bekleniyor. Bu gelişme talep tarafındaki en önemli frenlerden biri haline geldi.
Yapay zekâ gümüş için yeni talep kapısı açıyor
Güneş panelindeki düşüşün karşı tarafında yapay zekâ ve veri merkezleri bulunuyor. Gümüşün yüksek elektrik ve ısı iletkenliği sunucular, güç sistemleri, bağlantılar ve gelişmiş elektronik donanım açısından metali kritik hale getiriyor.
Veri merkezlerinin enerji kapasitesi büyüdükçe daha fazla elektrik altyapısı ve elektronik ekipmana ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle yapay zekâ yatırımları yalnız çip sektörünü değil, kullanılan gümüş miktarını da uzun vadede destekleyen faktörlerden biri haline geliyor.
Elektrikli araçlarda gümüş kullanımı daha yüksek
Elektrikli araçlar klasik içten yanmalı motorlu araçlara göre çok daha fazla elektrik bağlantısı, sensör ve güç elektroniği barındırıyor. Bir elektrikli araçta ortalama 25 ila 50 gram arasında gümüş kullanılabildiği hesaplanıyor.
Elektrikli araçların gümüş tüketiminin klasik araçlara göre yüzde 67 ila yüzde 79 daha yüksek olabilmesi dikkat çekiyor. Şarj altyapısı da hesaba katıldığında otomotiv sektörü önümüzdeki yıllarda gümüş talebindeki önemli büyüme kaynaklarından biri olmaya devam edecek.
Yatırımcı yeniden külçe ve sikkeye dönüyor
2026’da fiziki külçe ve sikke talebinin yaklaşık yüzde 18 artması bekleniyor. Yüksek fiyatlara rağmen yatırımcının fiziki gümüşe ilgisinin yeniden güçlenmesi, arz tarafındaki baskının kolay kolay ortadan kalkmayabileceğini gösteriyor.
Özellikle makroekonomik belirsizlik, devlet borçları ve jeopolitik riskler değerli metallere yönelik talebi canlı tutuyor. Fiyatın sert biçimde gerilediği dönemlerde de fiziki alımların güçlenmesi mümkün olabiliyor.
Gümüşün en büyük düşmanı şu anda Fed olabilir
Gümüş için kısa vadeli en kritik gelişme 16 Eylül’de açıklanacak Fed kararı olacak. Piyasalar faiz artırımı ihtimalini fiyatlarken ABD tahvil getirilerindeki yükseliş gümüş üzerinde baskı oluşturuyor.
Fed’in beklenenden sert mesaj vermesi dolar ve tahvil faizlerini destekleyerek gümüşte yeni satış getirebilir. Daha yumuşak bir mesaj ise yılın başından beri baskı altında kalan değerli metallere kısa vadeli rahatlama sağlayabilir.
İlk kritik eşik 62 dolar bölgesi
Gümüş son günlerde 62,3 dolar civarında destek bulurken yukarı hareketlerde 65,3 dolar bölgesi ilk önemli eşik olarak öne çıkıyor. Daha güçlü bir toparlanma için ise geçen hafta görülen 68 doların üzerindeki seviyelerin yeniden aşılması gerekiyor.
62 dolar bölgesinin kalıcı biçimde kırılması halinde satış baskısının yeniden hızlanması mümkün. Buna karşılık 65-68 dolar bandının üzerinde tutunma, fiyatın son sert düşüşten toparlanmaya başladığına ilişkin daha güçlü bir teknik sinyal oluşturabilir.
Gümüşte asıl soru fiyatın ne kadar düştüğü değil
Gümüş yılın başındaki tarihi zirvesinden neredeyse yarı yarıya geriledi. Ancak arz açığının altıncı yıla taşınması ve stokların uzun süredir kullanılıyor olması, piyasanın temel sorununu ortadan kaldırmış değil.
Kısa vadede Fed ve tahvil faizleri fiyatı aşağı çekebilirken uzun vadede gümüşün sanayi ve yatırım amaçlı çift karakteri piyasayı kırılgan tutuyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde asıl soru “gümüş ucuzladı mı?” değil, mevcut stokların yeni talep dalgasını ne kadar süre karşılayabileceği olacak.