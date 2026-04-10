Google Haberler

Gümüşte yeni kriz mi? Çin’in rekor ithalatı piyasayı sarstı

2026’nın başında Çin’in gümüş ithalatı 8 yılın zirvesine çıktı. Artan sanayi talebi, yatırımcı ilgisi ve yeni ihracat kuralları küresel piyasada dengeleri değiştiriyor.

Giray Topçular
Çin’in gümüş ithalatı 2026 yılının ilk aylarında dikkat çekici bir artış göstererek son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükselişte hem sanayi üretimindeki artış hem de yatırım amaçlı talep belirleyici rol oynadı.

1 11
Ülkenin gümüş talebi özellikle yenilenebilir enerji ve teknoloji sektörlerinden beslenirken, küresel arz üzerinde de ciddi bir baskı oluştu. Bu durum fiyatların yönünü doğrudan etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıktı.

2 11
Çin gümrük verilerine göre, yılın ilk iki ayında toplam ithalat 790 tonun üzerine çıktı. Şubat ayında tek başına yaklaşık 470 tonluk alım yapılarak bu ay için tarihi bir rekor kırıldı.

3 11
Artan talep nedeniyle Çin iç piyasasında gümüş fiyatları küresel fiyatların üzerine çıktı. Bu fark, ülkenin yurtdışından daha fazla metal tedarik etmesine neden oldu ve rezervlerin hızla erimesine yol açtı.

4 11
Yılın başında Çin ve diğer ülkelerdeki spekülatif alımlar gümüş fiyatlarını yaklaşık yüzde 70 oranında yükseltti. Ancak bu hızlı yükseliş uzun sürmedi ve Ocak ayı sonunda sert bir geri çekilme yaşandı.

5 11
Bu dalgalı süreç, gümüş piyasasında yılın en oynak başlangıçlarından biri olarak kayda geçti. Buna rağmen güçlü ithalat verileri, fiziksel talebin hâlâ canlı olduğunu ortaya koydu.

6 11
Talebin önemli bir kısmı güneş paneli üreticilerinden geldi. Üreticiler, maliyet artışlarına karşı önlem almak için üretimlerini öne çekerek daha fazla gümüş stokladı.

7 11
Bireysel yatırımcılar da artan altın fiyatları nedeniyle alternatif olarak gümüşe yöneldi. Özellikle külçe ve fiziksel gümüş alımları dikkat çekici şekilde arttı.

8 11
Öte yandan Çin’in yeni ticaret politikaları da piyasada belirsizlik yarattı. 2026 ve 2027 yılları için yalnızca 44 şirkete ihracat izni verilmesi, piyasayı daha kontrollü bir yapıya taşıdı.

9 11
Yeni düzenlemelerle birlikte küresel gümüş piyasasının daha parçalı bir yapıya dönüşmesi bekleniyor. 

10 11
Likiditenin azalması ve fiyat dalgalanmalarının artması, önümüzdeki dönemde gümüş piyasasında daha sert hareketlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.

11 11