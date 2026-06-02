Gümüşte yeni ralli kapıda mı? Analistlerden dikkat çeken tahmin
Gümüş fiyatları kritik teknik seviyelerde tutunmaya devam ediyor. Uzmanlara göre küresel arz açığının büyümesi, yapay zekâ veri merkezleri, elektrikli araçlar ve güneş enerjisi sektörlerinden gelen güçlü talep, gümüşü uzun vadede destekliyor. Piyasalar şimdi 77 dolar seviyesinin aşılmasıyla başlayabilecek yeni yükseliş hareketine odaklanmış durumda.
Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı (XAG/USD), son dönemdeki dalgalanmalara rağmen güçlü görünümünü koruyor. Haftanın ikinci işlem gününde 76,40 dolar seviyesinde işlem gören gümüş, kısa vadeli baskılara rağmen dirençli bir performans sergiliyor. Analistler, fiyatların dar bir bantta sıkıştığını ve bunun yeni bir yön hareketinin habercisi olabileceğini belirtiyor.
Gümüş piyasasında fiyatları destekleyen en önemli unsurun arz tarafındaki sıkışıklık olduğu belirtiliyor. Silver Institute ve Metals Focus tarafından yayımlanan güncellenmiş Dünya Gümüş Araştırması'na göre 2026 yılı, gümüş piyasasında üst üste altıncı arz açığı yılı olacak. Raporda, küresel arz açığının 46,3 milyon ons seviyesine ulaşmasının beklendiği ifade edildi.
Yüksek fiyatlar nedeniyle bazı sektörlerde tasarruf önlemleri alınsa da gümüşe yönelik sanayi talebi güçlü kalmayı sürdürüyor. Özellikle güneş panellerinde kullanılan fotovoltaik hücre üretimi, küresel gümüş arzının yaklaşık yüzde 20'sini tüketiyor. Bunun yanında yapay zekâ veri merkezleri ve elektrikli araç üretimindeki büyüme de talebi artırıyor.
Teknoloji sektöründeki hızlı dönüşüm, gümüşün stratejik önemini artırıyor. Yapay zekâ altyapılarında kullanılan gelişmiş elektronik bileşenler ve elektrikli araç üretimindeki artış, gümüşün sanayi tarafındaki kullanım alanlarını genişletiyor. Uzmanlar, bu eğilimin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini bekliyor.
Gümüş piyasasında kısa vadeli fiyat hareketlerinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası etkili olmaya devam ediyor. ABD'de enflasyonun yüksek seyretmesi ve faiz indirimlerinin ötelenmesi beklentisi, değerli metaller üzerindeki baskının sürmesine neden oluyor.
Piyasalar, Fed'in bundan sonraki adımlarını belirleyecek ekonomik verilere odaklanmış durumda. Özellikle enflasyon rakamları ve doların yönü, hem gümüş hem de diğer değerli metaller açısından kritik önemde görülüyor.
Teknik analizlere göre gümüş fiyatları önemli bir kırılma noktasına yaklaşmış durumda. Analistler, 77,02 dolar seviyesinin aşılmasının yeni bir yükseliş dalgasını tetikleyebileceğini değerlendiriyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde alımların hızlanabileceği belirtiliyor.
Piyasadaki teknik göstergeler, alıcılar ve satıcılar arasında geçici bir denge oluştuğuna işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI) nötr seviyelerde bulunurken işlem hacimlerinin düşük seyretmesi, olası bir yön kırılımının yaklaşabileceği şeklinde yorumlanıyor.
Uzmanlara göre kısa vadede 77,02 dolar seviyesi ilk önemli direnç konumunda bulunuyor. Bu seviyenin aşılması durumunda 77,49 dolar ve 78,69 dolar seviyeleri yeni hedefler olarak öne çıkıyor.
Geri çekilmelerde ise 76,35 dolar seviyesi ilk destek olarak görülüyor. Daha aşağıda 75,39 dolar ve 73,85 dolar seviyeleri, yatırımcıların yakından takip ettiği önemli teknik destek bölgeleri arasında yer alıyor.
Piyasadaki mevcut görünüm, gümüşün dar bir bantta güç topladığına işaret ediyor. Teknik analistler, sıkışan fiyat hareketlerinin genellikle sert yön hareketleriyle sonuçlandığını belirtiyor.
Piyasalarda genel beklenti, gümüşün kısa vadede yatay hareketini sürdürmesi yönünde şekilleniyor. Ancak 77 dolar seviyesinin üzerinde gerçekleşebilecek güçlü bir kırılmanın, beyaz metalde yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı olabileceği değerlendiriliyor. Yatırımcılar şimdi bu kritik seviyeden gelecek sinyalleri bekliyor.